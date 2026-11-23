V noci na 22. listopadu 2026 explodovala a vzplála v libyjském Benghází ruská korveta Merkurij (Projekt 20380, třída Stěreguščij).
Podle analytiků a satelitních snímků je loď „téměř jistě zničena“, ale příčina výbuchu není potvrzena. Libyjské úřady mluví o výbuchu muničního skladu, část zdrojů o úderu dronem, k útoku se nikdo nepřihlásil. Pokud se úder potvrdí, půjde o první zásah ruské válečné lodi ve Středomoří. Co se stalo v Benghází
Potvrzený je výbuch a požár na přístavní základně v Benghází. Okolnosti jsou sporné. Civilní obrana v Benghází hovořila o výbuchu muničního skladu na námořní základně. Podle italského serveru Unione Sarda přitom správa maršála Chalífy Haftara uvedla, že k výbuchu došlo na palubě ruské lodi Merkurij.
Analytik H I Sutton a server Naval News identifikovali loď podle záběrů svědků a satelitních snímků a označili ji za „téměř jistě zničenou“. Není jasné, zda se potopila u mola, nebo vyhořela.
Záběry místních obyvatel podle Militarnyi ukazují pokus o sestřelení neidentifikovaného vzdušného cíle nad městem krátce před výbuchem. Ověřené to není.
Rusko ani Ukrajina se k události podle dostupných zpráv nevyjádřily.
Třída Stěreguščij (Projekt 20380)
Jde o víceúčelové korvety určené k ochraně pobřežních vod a eskortě. Plavidlo má podle běžně uváděných údajů zhruba 2 200 tun výtlaku a bylo navrženo jako náhrada korvet třídy Grisha. První loď Stěreguščij, vstoupila do služby Baltské flotily v roce 2007.
Podle otevřených zdrojů mají lodi tyto parametry:
délka 104,5 m, šířka 11,1 m, maximální rychlost 27 uzlů, posádka kolem 100 osob, jedno 100mm dělo A-190 a dva 30mm kanóny AK-630M, osm protilodních střel Ch-35 (Uran), dvanáct protiletadlových střel 9M96 v systému Redut, osm 324mm torpédometů, vrtulník Ka-27PL a dron Orlan-10.
Zbraňové vybavení se mezi jednotlivými loděmi liší. Tento popis odpovídá modernizované verzi, do které Merkurij patřil. Exportní varianta se jmenuje Project 20382 Tigr.
Merkurij: „Černomořská“ loď jen na papíře
Merkurij nepatřil do Baltské Kýl byl založen 20. února 2015 v petrohradské loděnici Severnaja verf pod původním jménem Retivyj. Spuštěn byl v březnu 2020 a do služby vstoupil v květnu 2023, ceremoniál proběhl v Baltijsku. flotily. Formálně byl zařazen k Černomořské flotile.
Kvůli válce v Černém moři operoval podle Naval News a Defence Blogu ze základen Severní flotily v Arktidě. Do Benghází eskortoval konvoj ruských plavidel, která podle Militarnyi slouží k přepravě vývozních zbrojních zásilek. Libyjská armáda maršála Haftara je přitom klíčovým ruským spojencem.
Baltské flotile loď formálně nenáležela, takže její stav se jeho ztrátou nemění. Ztráta ale zapadá do série úderů na lodě v Baltu a okolí.
3. června 2026: ukrajinské drony zasáhly korvetu Bojkij v suchém doku v Kronštadtu. Plavidlo tam bylo od února na plánované údržbě a nemělo žádnou ochranu proti dronům. Záběry ukazují těžké poškození. 11. listopadu 2026: Ukrajina zasáhla v Finském zálivu raketovou loď Naro-Fominsk (třída Bujan-M). Podle estonských úřadů, jak je citoval Militarnyi, přišla o pohon a byly hlášeny oběti. 21.–22. listopadu 2026: drony zaútočily na nákladní loď Sparta II u hranic Kaliningradské oblasti. Následně se v Baltijsku ozývaly výbuchy a ruská protivzdušná obrana střílela na vzdušné cíle. Zásah na základně hlášen nebyl.
Z Baltské flotily tak jedna ze čtyř korvet třídy (Bojkij) utrpěla vážné poškození. Ostatní lodě nejsou chráněné před drony o nic lépe než Bojkij v doku. Pro ruské námořnictvo je to problém jak v ochraně základen, tak v dostupnosti eskortních lodí.
Kde jsou ostatní lodě třídy
Na čtyři flotily se třída rozdělila nerovnoměrně, většina lodí slouží v Baltu a v Pacifiku. Podle dostupných zdrojů, které nemusí odrážet aktuální dislokaci: Baltská flotila: Stěreguščij, Soobrazitělnyj, Bojkij (poškozen) a Stojkij s domovským přístavem Baltijsk. Tichomořská flotila: Soveršennyj, Gromkij, Geroj Ruské federace Aldar Cydenžapov a podle dostupných údajů Rezkij. Černomořská flotila (formálně): Merkurij, první loď třídy určená pro tuto flotilu.
Třídu nahrazují větší korvety Gremjaščij (Project 20385). Místo systému Redut nesou osm vertikálních sil UKSK pro střely Kalibr a slouží u Tichomořské flotily.
VIDEO Co znamená úder daleko od fronty
Pokud se útok potvrdí, ukazuje, že konflikt dosáhl i k ruským lodím daleko od fronty. Jde o interpretaci a ne o potvrzený fakt. Benghází leží tisíce kilometrů od Ukrajiny a není známo, z jaké platformy by případný dron startoval. Může jít o útok, nehodu nebo sabotáž, údaje zatím nejsou jednoznačně potvrzeny.
Ruské lodě mimo domácí vody budou muset počítat s hrozbou i v přístavech spojenců. Eskorta konvojů s vývozními zásilkami, kterou Merkurij zajišťoval, se tím stává rizikovější. Teorie Russia Today
„Během prvního pokusu byly zachyceny čtyři ze šesti ukrajinských bezpilotních člunů třídy
MAGURA. Na palubě ruského plavidla došlo k výbuchu a požáru. Během druhého pokusu byl ukrajinský bezpilotní člun vyhozen do povětří na moři dříve, než dosáhl svého cíle,“ uvedla Russia Today 22.11. okolo 22. hodiny. Rusové tedy mají o viníkovi jasno. Prý ukrajinské Magury.
VIDEO
Podle zdrojů
jsou drony Magura vybaveny systémem Starlink a pravděpodobně byly vypuštěny z ukrajinské základny v Libyi. Technické týmy již studují navigační systémy zajatých dronů a provádějí forenzní analýzy, poznamenávají novináři ruské propagandistické mediální agentury.
Zdroj:
Defence Blog, Militarnyi, Naval News Autor/Licence fotografie: Ruská korveta Merkurij, Projekt 20380, Mil.ru, CC BY 4.0