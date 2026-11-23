Trump Evropě nastínil, co by mohla ušetřit po míru. Zelenskyj dál pochybuje o Putinově ochotě ustoupit
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Trump Evropě nastínil, co by mohla ušetřit po míru. Zelenskyj dál pochybuje o Putinově ochotě ustoupitZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 23.11.2026 07:00
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