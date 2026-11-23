Když astronomové v dubnu 2019 ukázali světu první snímek černé díry, šlo o historický okamžik. Rozmazaný oranžový prstenec s temným středem zachycoval okolí objektu M87*, vzdáleného přibližně 55 milionů světelných let. Jenže zatímco veřejnost oslavovala vědecký úspěch, mezi odborníky zůstávala nepříjemná otázka. Co když výsledný obraz alespoň částečně vytvořily samotné počítačové algoritmy?
Černou díru totiž nelze jednoduše vyfotografovat běžným dalekohledem. Původní snímek vznikl složením obrovského množství dat z radioteleskopů rozmístěných po celé planetě. Projekt Event Horizon Telescope tak vlastně vytvořil virtuální teleskop o velikosti Země. Ani tak se ale nevyhnul chybám měření a komplikovanému zpracování obrazu.
Vědci nechali počítač hledat něco, co nikdy neviděl
Do řešení se pustil čtyřčlenný tým australské organizace CSIRO vedený astronomem Samuelem Laiem. Společně s Nithyanandanem Thyagarajanem, Ivy Wongovou a Foivosem Diakogiannisem vyvinul metodu GenDIReCT, která dokáže zpracovávat astronomická měření jiným způsobem než původní algoritmy.
Zajímavý byl především způsob trénování umělé inteligence. Místo fotografií černých děr dostávala obyčejné pozemské snímky, například koček, psů nebo automobilů. Vědci tím chtěli zabránit tomu, aby si systém do výsledku promítal předem očekávaný tvar.
Když následně analyzovali skutečná pozorování z let 2017, 2018 a 2021, objevil se znovu známý prstenec. Jeho průměr i celková orientace odpovídaly původním výsledkům. Drobné odlišnosti v jasu a šířce zůstaly, hlavní podoba objektu však obstála.
Einsteinova předpověď přežila další zkoušku
Černá díra M87* má hmotnost přibližně 6,5 miliardy Sluncí. Její gravitace natolik deformuje okolní prostor a čas, že světlo pohybující se v její blízkosti vytváří charakteristický obraz světlého prstence kolem temné oblasti.
Právě takové chování odpovídá obecné teorii relativity, kterou Albert Einstein představil v roce 1915. Australský výzkum publikovaný 11. listopadu 2026 v časopise Nature tak nepřinesl objev nové černé díry, ale něco neméně důležitého. Nezávisle potvrdil, že slavný snímek skutečně zachycuje předpokládanou strukturu v okolí M87*.
Podle ředitele spolupráce Event Horizon Telescope Laurenta Loinarda podobné nezávislé kontroly posilují důvěru ve výsledky astronomických pozorování. Nová metoda navíc nemusí zůstat pouze ve vesmíru. Její princip by mohl pomoci také při lékařském zobrazování nebo mapování zemětřesení.