První generace české útočné pušky sklízela od vojáků v misích tvrdou kritiku za vysokou hmotnost, nevhodné těžiště a pohyblivou napínací páku. Konstruktéři v Uherském Brodě však výtky nezametli pod koberec. Zásadně přepracovaný model CZ BREN 2 přinesl odlehčenou konstrukci, dokonalou ergonomii a spolehlivost, která přesvědčila nejen francouzskou protiteroristickou elitu GIGN, ale obstála i v brutálním bahně ukrajinské fronty.
Vývoj moderní pěchotní zbraně pro českou armádu představoval dlouhou a trnitou cestu, která navazovala na slavnou domácí tradici reprezentovanou legendárním samopalem vzor 58. Jak dokládají historické sbírky institutu
Vojenský historický ústav Praha, původní zbraň sloužila bezmála půl století a představovala naprosto svébytnou konstrukci s kyvnou závorou. Porevoluční pokusy o modernizaci výzbroje shrnuje také studie Vojenský historický ústav Praha, která mapuje ambiciózní vývojový systém LADA z České zbrojovky Uherský Brod. Teprve nástup rodiny pušek BREN v novém tisíciletí však definitivně završil přechod armády na standardní ráže Severoatlantické aliance.
Když v roce 2011 zavedla armáda první generaci pod označením CZ 805 BREN, setkala se zbraň u vojáků nasazených v Afghánistánu se smíšenými reakcemi. Uživatelé poukazovali na zbytečně vysokou hmotnost, masivní horní pouzdro závěru, absenci střelecké pohotovosti pro záchyt závěru po vystřelení posledního náboje a především na napínací páku, která se při střelbě divoce pohybovala a mohla poranit prsty střelce. Rozborka v polních podmínkách vyžadovala vytlačení spojovacích čepů, které hrozilo ztratit v prachu. Uherskobrodská zbrojovka na tuto zpětnou vazbu zareagovala rázným krokem a rozhodla se zbraň kompletně překreslit od čistého stolu.
Výsledkem této radikální proměny se stala útočná puška CZ BREN 2 představená v roce 2015. Inženýři dokázali ušetřit více než půl kilogramu hmotnosti díky přepracování horního pouzdra z kované slitiny hliníku a použití vysoce odolného polymeru vyztuženého uhlíkovými vlákny na spodní rám se spoušťovým ústrojím a zásobníkovou šachtou. Napínací páka již zůstává při střelbě v přední poloze a lze ji jednoduše přehodit na levou či pravou stranu bez použití nářadí. Zbraň dostala oboustranné záchyty závěru, z nichž jeden leží nezvykle uvnitř lučíku spouště přímo před ukazovákem střelce, což umožňuje bleskurychlé přebití zbraně bez nutnosti měnit úchop střelecké ruky.
Zahraniční filmaři se v tomto brutálně pletou. Naše legendární zbraň s kalašnikovem nemá nic společného Odlehčený dural a bleskové ovládání v lučíku
Spolehlivost vnitřního mechanismu zajišťuje pístový systém s krátkým chodem a otočným závorníkem se šesti uzamykacími ozuby. Klíčovým prvkem je plynový regulátor se třemi polohami, který umožňuje spolehlivé fungování zbraně za standardních podmínek, při silném znečištění mechanismu a nově také při nasazení rychloupínacího tlumiče hluku výstřelu. Tlumič zvyšuje tlak v plynovém kanálku, což u neupravených zbraní vede k nadměrnému opotřebení dílů a zanášení spalinami. Přepnutí regulátoru na škrcený odběr plynů tyto nežádoucí jevy zcela eliminuje a zajišťuje hladký chod závěru i nízký zpětný ráz.
Taktická verze pušky CZ BREN 2 pro francouzskou jednotku GIGN v ráži 7,62 krát 39 milimetrů.
Mimořádným mezinárodním úspěchem se stal výběr zbraně pro elitní francouzskou protiteroristickou jednotku GIGN. Po tragických teroristických útocích v Paříži v roce 2015 hledali francouzští specialisté zbraň, která by spolehlivě prostřelila těžké neprůstřelné vesty a zastavila útočníky pod vlivem omamných látek na první zásah. Běžná alianční ráže 5,56 milimetrů postrádala v městské zástavbě dostatečný předávací účinek těžké střely. Jednotka GIGN si proto po náročných srovnávacích testech vybrala právě pušku CZ BREN 2 v ráži 7,62 krát 39 milimetrů s krátkou hlavní o délce devíti palců, která nabízí kompaktní rozměry a drtivý zastavovací účinek v uzavřených prostorách.
Protiteroristická elita GIGN a licenční výroba na Ukrajině
Kromě standardních ráží vyvinula Česká zbrojovka také těžkou bojovou pušku CZ BREN 2 BR v plnotučné alianční ráži 7,62 krát 51 milimetrů NATO. Tato zbraň s prodlouženou hlavní plní roli přesné pušky družstva pro boj na vzdálenosti až osm set metrů. Skutečným ohněm však zbraň prošla na bojištích východní Evropy. Česká republika dodala tisíce pušek BREN 2 ukrajinským ozbrojeným silám, kde slouží u elitních průzkumných jednotek rozvědky a Mezinárodní legie. Vojáci vyzdvihují naprostou spolehlivost v hustém blátě i mrazu, vysokou přesnost střelby a snadnou údržbu bez nářadí.
Bojová puška CZ BREN 2 BR v plnotučné ráži 7,62 krát 51 milimetrů NATO s těžkou hlavní.
Bojový úspěch otevřel cestu k rozsáhlé mezinárodní expanzi a licenční výrobě. Ukrajinská vláda uzavřela s českým výrobcem strategickou dohodu o montáži a licenční produkci pušek BREN 2 přímo na ukrajinském území pod názvem Sič. Zbraň si pořídila také maďarská armáda v rámci komplexního přezbrojení a portugalské letectvo. Z modelu BREN 2 se tak stal plnohodnotný světový bestseller, který definitivně potvrdil špičkovou úroveň českého zbrojního průmyslu a ukázal, jak velkou hodnotu má schopnost naslouchat tvrdé kritice vojáků z první linie.
Vypadala jako zbraň ze sci-fi filmu. Rakouská Steyr AUG šokovala armády svou konstrukcí Zdroje fotografií cz_bren_2_profile_display: A209 / Wikimedia CC 4.0 cz_bren_2_gign_tactical: Domenjod / Wikimedia CC 4.0 cz_bren_2_battle_rifle: Land68 / Wikimedia CC0