Velký kvíz o původních profesích českých hvězd: Víte, čím se živily, než objevily svůj talent?
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Fotografie Tomáše KluseZdroj: Foto: Nextfoto, Tomáš Klus na křtu kalendáře Proměny Fantazie 25
Článek byl publikován 23.11.2026 06:44
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