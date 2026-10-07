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Armáda postavila 95tunové ocelové monstrum a pak na něj na 27 let zapomněla. Zrezivělý tank náhodně objevili v křoví

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Americký supertěžký tank T28 vznikl na sklonku druhé světové války jako extrémní odpověď na německé betonové pevnosti a měl bez úhony přestát přímý zásah z jakéhokoliv tehdejšího děla. S hmotností přesahující 86 tun, čtyřmi pásy a maximální rychlostí pouhých 13 km/h se však stal logistickou noční můrou, pro kterou neexistoval v Evropě jediný bezpečný most. Skutečně bizarní tečku za jeho osudem pak napsala armádní byrokracie: jediný dochovaný prototyp po válce omylem odstavila na opuštěném cvičišti ve Virginii a na celých 27 let na něj zcela zapomněla.
Celkový boční a čelní pohled na masivní americký supertěžký tank T28 se čtyřmi pásy a dlouhým kanónem

Celkový boční a čelní pohled na masivní americký supertěžký tank T28 se čtyřmi pásy a dlouhým kanónem

Zdroj: Schierbecker / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 07.10.2026 18:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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