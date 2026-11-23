„Já jsem přesně věděl, že jste to vy,“ reagoval muž, který přišel na schůzku se třináctiletou dívkou, když ho členové projektu Nemluv s dětma konfrontovali před kamerou před restaurací McDonald’s v Hradci Králové. Muž celou situaci vysvětloval tím, že nepřišel za dívkou, ale chtěl si ověřit, zda tým Nemluv s dětma stále pořádá podobné akce.
Martin Němec z projektu Nemluv s dětma, který odhaluje dospělé navazující sexuální komunikaci s dětmi na internetu, ho ale konfrontoval se zprávami, které měl muž posílat profilu údajně třináctileté dívky. Naším cílem není nikoho obtěžovat, zastrašovat ani neoprávněně zasahovat do jeho soukromí. Naším cílem je dokumentovat skutečné události, upozorňovat na společensky závažné problémy a umožnit veřejnosti vytvořit si vlastní názor na základě dostupných informací.Martin Němec — iniciativa Nemluv s dětma
Ve zveřejněných úryvcích se měl muž ptát, do které třídy dívka chodí, a následně i na intimní detaily jejího těla a sexuální zkušenosti. Posílat jí měl také pornografický obsah. Členové týmu se ho při setkání ptali i na intimní fotografii, kterou měl dívce poslat.
„To nebylo moje,“ reagoval muž.
Během konfrontace se odhalený muž sám obrátil na policii. Do telefonu tvrdil, že tvůrci vytvořili falešné profily, zneužili třináctiletou dívku a chtějí ho zbít.
„Oznámil sám sebe, to je poprvé,“ komentoval situaci Martin Němec.
Po příjezdu hlídky muž ukázal odznak kriminální policie. To tým Nemluv s dětma šokovalo.
„Já jsem chytil jedenáct lidí a tři z toho jsou policajti, je to normální?“ nechápal Němec.
Hlídka prověřila tvrzení obou stran a prošla komunikaci mezi mužem a údajně třináctiletou dívkou. Muž se konverzaci pokoušel v rychlosti smazat, členové projektu ale měli zprávy uložené.
Video končí zadržením kriminalisty.
„V čase 19:26 jste zadržen a pojedete s námi na obvodní jedna do cely, takhle rozhodl operační a kriminálka. Podle toho, co jsem viděl, co jsem popsal operačnímu i kriminálce, tak je to na zadržení,“ uvedl policista na místě. Policie potvrdila obvinění
Hradecká Drbna se pro další informace k případu obrátila na policii. Mluvčí
Martina Jandová potvrdila, že se jím zabývají královéhradečtí kriminalisté a muž čelí obvinění.
„Na základě dosud zjištěných skutečností zahájili kriminalisté trestní stíhání muže, kterému kladou za vinu spáchání několika trestných činů: navazování nedovolených kontaktů s dítětem, šíření pornografie a ohrožování výchovy dítěte,“ uvedla.
Redakce kvůli mužově spojitosti s policií oslovila také Generální inspekci bezpečnostních sborů.
„O této záležitosti byla GIBS informována, protože je ale muž z videa již bývalým příslušníkem bezpečnostního sboru, byla věc ponechána v působnosti Policie ČR ,“ sdělil mluvčí inspekce Jakub Augusta. Také policejní mluvčí Martina Jandová potvrdila, že muž u policie už nepracuje. Za profilem byla dospělá žena
Projekt Nemluv s dětma zveřejňuje podobné schůzky na YouTube. Podle tvůrců členové týmu nikoho sami neoslovují. Zaznamenávají komunikaci s muži, kteří se profilům nezletilých ozvou jako první, a na domluvená setkání přicházejí s kamerou.
V tomto případě byla podle týmu na profilu přítelkyně jednoho z jeho členů. Ve skutečnosti je plnoletá, vypadá však výrazně mladší a na profilu měla výslovně uvedeno, že jí je třináct let.
„Naším cílem není nikoho obtěžovat, zastrašovat ani neoprávněně zasahovat do jeho soukromí. Naším cílem je dokumentovat skutečné události, upozorňovat na společensky závažné problémy a umožnit veřejnosti vytvořit si vlastní názor na základě dostupných informací. Každé zveřejnění posuzujeme individuálně s ohledem na jeho účel, veřejný zájem a oprávněné zájmy dotčených osob,“ uvádí iniciativa Nemluv s dětma. VIDEO