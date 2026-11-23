Jak může křesťanství přijmout za své někdo, jehož předkové byli právě ve jménu této víry utlačováni? Steven Charleston, příslušník šoktavského národa a episkopální kněz, v knize Indiánský mesiáš (Cesta, 2024) ukazuje, že domorodá spiritualita může nabídnout nejen odpověď na tuto otázku, ale i překvapivě nový pohled na Ježíše a jeho poselství.
Představte si, že by do střední Evropy přišli před pěti staletími kolonizátoři z východu. Začali by postupně zabírat vaši zem, vyhánět vás z ní anebo vás rovnou vraždit nebo systematicky převychovávat a vštěpovat vám své vlastní náboženství. A nikdy by neodešli. Žádná dekolonizace. Nechali by vám několik městeček coby rezervace, nadále by vám násilně vnucovali vlastní kulturu, soustavně by přitom porušovali vlastní ústavu a teprve posledních padesát let by vám dovolili praktikovat vaši původní víru. Takovou historickou zkušenost za sebou má Čoktava Steven Charleston, stejně jako další původní obyvatelé Ameriky.
Předloženou konstelaci jsem schválně vykreslil tak, abychom se do ní aspoň trošku mohli vcítit, byť je to bezezbytku nemožné. Až pak můžeme totiž docenit, s jakými zápasy se Charleston, autor knihy Indiánský mesiáš, musel utkávat, když se pokoušel smířit vlastní domorodou tradici s křesťanstvím poznamenaném staletí trvajícím násilím evropských kolonizátorů.
Zdroj: Steven Charleston
Bez dalšího napínání: podle Charlestona to možné je. Navíc to dokázal bez jakýchkoli náznaků zášti a výčitek směrem k podmanitelům – ač by na to měl plné právo. Po duchovních zápasech se stal vedle příslušníka šoktavského národa z Oklahomy rovněž vysvěceným knězem episkopální církve. Když vyučuje na školách nebo duchovně doprovází, snaží se předávat Ježíšův příběh optikou domorodé tradice. Indiánský mesiáš je jedním z plodů této snahy.
Zdroj: Cesta
Kniha se soustřeďuje do tří rovin. Osobního hledání víry, představení domorodé teologie a historického kontextu. Všechny tyto vrstvy se volně křižují a doplňují a jsou prakticky neoddělitelné. Autor sám totiž ztělesňuje toho, v němž se všechny tři protínají a ovlivňují to, kým v konečném důsledku sám je.
Historický kontext, který plní značnou část obsahu, není náhodný, ale vysvětluje nezasvěcenému čtenáři osudy domorodých Američanů a jejich nečernobílý vztah ke křesťanství. Autor srozumitelně popisuje, že mnozí indiáni přijali v průběhu staletí křesťanskou víru uzurpátorů za svou, a nemyslí jen ty, kteří takovou konverzi předstírali. Výmluvně to ukazuje na události vyhnání desítek tisíc domorodých obyvatel, k němuž došlo v polovině 19. století a vžilo se pro něj označení Stezka slz. Poukazuje na méně známý aspekt tohoto zločinu, totiž že mnozí z vyhnanců byli křesťané. Provinění ze strany „nových“ Američanů se tak vrší, vezmeme-li v úvahu, že vyháněli z domovů na strastiplnou stezku, na níž mnozí zemřeli, příslušníky stejného náboženství.
„Připadalo mi, že jsem pro indiány příliš bílý a pro bělochy příliš rudý,“ vystihuje Charleston svůj pocit nepatřičnosti v letech, kdy tápavě hledal, jak skloubit dvojí víru. Celé dědictví pohnuté historie porobených indiánů takové tázání ještě komplikovalo. Ptaní je plné smutných absurdit, třeba když autor hned v první větě napíše „můj rod žije v Americe již přes třicet tisíc let“ a jen o kousek dál poznamená „jsme teprve druhou generací s přiznaným americkým státním občanstvím“. Nad tím vším nelze pouze mávnout rukou, zvlášť když je předmětem zájmu tak citlivá věc, jakou je osobní víra.
Ježíš očima domorodých Američanů
Charleston tak začíná hledáním vize ve zcela osobní rovině. Popisuje, jak – věrný domorodé tradici – hledal vizi pro sebe sama a nakonec ji dostal. Osobní rovina tak znamenitě zapadá do pozdějšího seznámení s Ježíšovými vizemi. V průběhu se čtenář dozví o tom, co hledání a vize pro domorodé obyvatele znamená, zproštěno od módního a komerčního použití takových termínů.
Zdroj: Steven Charleston
Dalším rámcem knihy je čtveřice duchovních vizí Ježíše Krista, na něž Charleston upozorňuje a v průběhu kapitol je rozebírá. Rozhodně nejde o systematický výklad indiánské teologie nebo – jak preferuje autor – teologie domorodé. Na základě vybraných míst z Matoušova evangelia ale Charleston ukazuje, jak lze vnímat Ježíšův příběh skrze domorodou tradici. Právě v tom spočívá jádro celé knihy, která nabízí obohacující a v pravém slova smyslu jinou perspektivu pohledu na Bibli, evangelium i na samotného Boha a celé křesťanství.
Indiánské vidění Ježíšova příběhu poukazuje na místa, která jsou zvláštní a nepochopitelná, nebo naopak běžnému křesťanovi západní civilizace skrytá. Hledání osobní integrity křesťanství a domorodé tradice se tak přirozeně přelévá v obecnější ukázku domorodého vnímání křesťanské zvěsti. V rovině vzájemného nepochopení stojí za zmínku, že indiáni zprvu odmítali křesťanství, protože se jim jevilo nedostatečně propracované. Nerozuměli řadě prvků v této nauce, zvláště Ježíšově smrti a krajnímu rozměru této jeho oběti. Paradoxně přitom působí, že my sami často pohlížíme na indiánskou spiritualitu jako na tu primitivnější.
Nejde však jen o místa nepochopení, která pomáhají ptát se po smyslu určitých částí křesťanské teologie. Jde o nové světlo vrhnuté na omílané interpretace a vysvětlení, jehož zdrojem je domorodá tradice. Indiáni mají tu výhodu, že nejsou zatíženi antikou, středověkem ani novověkem a všemi těmi obdobími, během nichž učenci i mocní tohoto světa vykládali původní Ježíšův příběh. Nabízí podívat se na Ježíše skrze dědictví indiánské spirituality. Užitečné je to už jen tím, že si křesťan západní civilizace uvědomí, jaké množství náhledů a pohledů stojí mezi ním a samotnou dobou, v níž žil a vyučoval Ježíš.
Charleston ukazuje, v čem všem je domorodá tradice v překvapivé blízkosti, či dokonce souladu s křesťanským vyznáním. Má samozřejmě na mysli Ježíše, ne deformovanou nauku, kterou se zaštiťovali násilní podmanitelé z Evropy. Během všech čtyř vizí, od Ježíšova postění na poušti přes proměnu na hoře, lkaní v Getsemanské zahradě až po smrt na kříži, výrazně vystupuje radikální odlišnost pohledu domorodé zkušenosti. Indiáni, kteří uvěřili v Krista, zkrátka vidí tohoto bohočlověka jinak než jedinec s evropským dědictvím. I proto mluví autor o domorodém Mesiáši.
Místo vlastnictví péče, místo „já“ společné „my“
Pro dnešní svět je zcela zásadní indiánský důraz na obdarování, příbuzenství a duchovnost jako každodenní prožitek (ne jediný den vyhrazený pro „chození do kostela“). „Domorodá křesťanská teologie nám nabízí radikální pojetí společenství,“ píše Charleston a na základě Matoušova evangelia ukazuje, jak hluboké vnímání provázanosti a vzájemné závislosti uniká ve prospěch individuální spásy. Kristus hlásá společné vykoupení, upozorňuje autor. „Dokud se nebudeme navzájem vnímat jako příbuzní, budeme se podílet na pokračujícím utrpení celé naší lidské rodiny,“ píše nesmlouvavě.
Zdroj: Steven Charleston
Vedle zdůraznění provázanosti všeho živého – což je patrné taky v nedávné Borzičově knize
Spiritualita posvátné Země nebo dokumentu Jak žít na Zemi – a hlubokého smyslu pro společenství indiáni nabízí zdravější vztah k vlastnictví. Když se setkali s Evropany, přišlo jim bizarní, že mluví o „vlastnictví půdy“. Domorodí obyvatelé jsou si velmi dobře vědomi, že všechno, co mají, je propůjčené, a proto spíše než „mít“ se hodí říct, že je jim dané svěřeno do péče. Svěřené má vzbuzovat úžas a máme se z toho radovat, podotýká Charleston a ukazuje na souvislost s etikou sdílení, která je pro indiány tolik podstatná.
Indiánský mesiáš tak není jen příběhem osobního smíření dvou duchovních tradic. Charleston vyjadřuje, že křesťanství nemusí být navždy svázáno s podobou, kterou mu vtiskli evropští kolonizátoři. A především že domorodí obyvatelé Ameriky nejsou jen těmi, kterým bylo křesťanství vnuceno, ale také těmi, kdo mu dnes mohou nabídnout něco podstatného. Jejich důraz na vzájemnou závislost, sdílení a odpovědnost za vše živé totiž neklade otázky pouze celé západní společnosti, ale zvláště samotným západním křesťanům: co všechno jsme při svém výkladu Ježíšova poselství přehlédli?