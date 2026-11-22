Když se v amerických zprávách objeví spor guvernéra s prezidentem, může působit zvláštně. Proč hlava jednoho státu neposlechne hlavu celé země? Odpověď spočívá v uspořádání Spojených států, jejichž samotný název připomíná, že nevznikly jako jediná centrálně řízená správní jednotka. Sestávají z padesáti států, které mají vlastní politické instituce a značnou část pravomocí.
Americká federace není jen způsob, jak rozdělit rozsáhlé území na přehlednější celky. Jde o ústavní dělení státní moci. Washington spravuje určité společné záležitosti a jednotlivé státy rozhodují o mnoha dalších. Proto se život člověka v New Yorku může v konkrétních právních otázkách lišit od života obyvatele Texasu, přestože oba jsou občany stejných Spojených států.
Federace není země rozdělená na padesát krajů
Každý americký stát má svou ústavu, zákonodárný sbor, guvernéra a soudní systém. Ve většině států existují dvě parlamentní komory; Nebraska má jedinou. Guvernéři stojí v čele výkonné moci příslušného státu a jsou vybíráni podle pravidel státního práva. Prezident Spojených států je nejmenuje a nemůže je odvolat jen proto, že s jejich politikou nesouhlasí.
Federální vláda má naopak kompetence, které jí svěřuje ústava, například v řadě otázek zahraničních vztahů, obrany, mezistátního a zahraničního obchodu nebo federálních daní. Některé pravomoci se v praxi překrývají. Odpověď na otázku, kdo smí rozhodnout, proto často závisí na konkrétním zákoně a ústavních pravidlech, nikoli na tom, kdo má hlasitější tiskovou konferenci.
Dva druhy moci v jediné zemi: co říká desátý dodatek
Americký federalismus stojí na tom, že federální vláda má pravomoci svěřené ústavou, zatímco jiné pravomoci zůstávají státům nebo lidu. Desátý dodatek to výslovně připomíná. Současně však ústava přiznává federálnímu právu v jeho legitimní oblasti přednost před rozporným právem státním. Tyto dvě myšlenky je třeba číst společně: státy nejsou pouhé správní jednotky, ale nemohou ignorovat platné federální závazky.
Velkou část sporů proto nerozhoduje prostá otázka, zda je prezident silnější než guvernér. Rozhoduje, zda má federace pro danou oblast pravomoc, zda ji Kongres využil a zda konkrétní předpis skutečně odporuje státnímu. Například celostátní pravidla v obchodě mohou spoluexistovat se státními pravidly v jiných otázkách. Americká federace je mnohem méně přehledná než hierarchie v jedné firmě, ale právě tak byla navržena.
Proč se právo mění, když překročíte hranici státu
Představme si člověka, který se přestěhuje z jednoho amerického státu do druhého. Zůstává v téže zemi a používá stejnou měnu, ale mohou se změnit pravidla týkající se například školství, místního zdanění, rodinného práva nebo řady trestných činů. Podstatná část těchto oblastí se totiž upravuje státními zákony. Federální ústava přitom stanoví společný právní rámec a chrání některá základní práva.
Tento rozdíl je vidět i v soudnictví. Většinu běžných trestních a civilních případů řeší státní soudy. Federální soudy rozhodují spory spadající do jejich vymezené pravomoci. Ani právní systém tedy nemá jednu univerzální cestu od okresního soudu automaticky až k Washingtonu. Důležité je rozlišovat, zda jde o otázku státního, federálního nebo ústavního práva.
Co když stát a prezident chtějí přesný opak?
Ústava obsahuje zásadu, podle níž je platné federální právo v případě skutečného rozporu nadřazeno právu státnímu. To však neznamená, že federální vláda může neomezeně přebírat jakoukoli kompetenci států. Nejdřív musí být jasné, že federální norma vznikla v rámci pravomocí, které má federace k dispozici.
Důležitá je také zásada, že federální vláda nemůže obecně prostě přikázat státním zákonodárcům nebo úředníkům, aby se stali vykonavateli jejího programu. Federální instituce mohou v řadě situací prosazovat vlastní právo vlastními prostředky. To je však jiné než podřídit všechny guvernéry a státní policisty prezidentskému velení. O hranicích těchto pravidel rozhodují soudy v konkrétních sporech.
Spolupráce může mít podobu společných programů, dohod nebo federálních grantů. Podmínky přidělování peněz však musejí respektovat ústavní a zákonné limity. V každodenní praxi se tak vztah Washingtonu a států často neodehrává jako jednoduché ano či ne, ale jako složité vyjednávání o kompetencích a financování.
Washington nemůže jednoduše převléknout státní úředníky do federálních uniforem
Rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Printz v. United States z roku 1997 se týkalo federálního zákona o kontrole střelných zbraní. Jeho část požadovala po místních představitelích orgánů vymáhání práva, aby prováděli určité prověrky podle federálního zadání. Soud tuto povinnost odmítl: federální vláda nemůže bez dalšího přímo přikázat státním výkonným úředníkům, aby pro ni vykonávali federální program.
Z tohoto principu, často označovaného jako anti-commandeering, neplyne, že federální vláda nemůže na území státu prosazovat vlastní zákony. Může využívat federální instituce, uplatňovat pravomoci, které jí ústava dává, a za určitých podmínek spolupracovat se státy. Rozdíl je v tom, že spolupráce a přímé přikázání státním představitelům nejsou totéž. Právě proto mohou vznikat situace, kdy stát odmítá aktivně pomáhat s některou federální politikou, ačkoli nemá právo její zákonné provádění federálními orgány zakázat.
Národní garda: Když se hranice pravomocí stává zvlášť viditelnou
Jedním z nejnázornějších příkladů jsou jednotky Národní gardy. V běžném státním režimu mohou podléhat guvernérovi, ale za určitých zákonem stanovených okolností je lze povolat do federální služby. Rozhodující je právní režim jejich nasazení. Stejná organizace tak může vystupovat v jiném řetězci velení podle toho, zda plní státní nebo federální úkol.
Právě proto bývají spory o bezpečnost, hranice a využití silových složek tak komplikované. Nestačí vědět, že prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil. Musíme také zjistit, o jaké jednotky jde, pod jakou právní pravomocí jsou nasazeny a kdo jim v daném okamžiku velí.
Stejná uniforma, dva odlišné řetězce velení
U Národní gardy záleží také na právním režimu její aktivace. V běžném státním režimu nebo při službě podle Title 32 mají příslušníci zpravidla velení vedené guvernérem, třebaže za určitých okolností může být výcvik či nasazení financováno federálně. Pokud jsou povoláni do federální služby podle Title 10, přecházejí pod federální velení. Není tedy přesné tvrdit, že Národní garda vždy a za všech okolností patří výlučně guvernérovi nebo prezidentovi.
Dějiny navíc znají chvíle, kdy se tyto pravomoci střetly v mimořádně viditelné podobě. V Little Rocku roku 1957 prezident Eisenhower převzal Národní gardu pod federální kontrolu, aby zajistil výkon federálního práva v souvislosti se školní desegregací. Je to historický příklad použití specifických federálních pravomocí, nikoli doklad, že lze gardu kdykoli přebrat jen kvůli běžnému politickému nesouhlasu.
I americké volby mají padesát různých organizačních podob
Zvláštní postavení států se projevuje také ve volbách. Federální právo stanoví některé společné standardy, ale samotná organizace hlasování probíhá především na úrovni států a místních volebních úřadů. Lišit se mohou registrační postupy, podoby předčasného hlasování i technické detaily sčítání. Prezident proto neřídí všechna volební místa jako jediný centrální správce.
Americký federalismus tak přináší zároveň pestrost i konflikty. Umožňuje státům přijímat odlišná řešení a reagovat na místní politické preference, ale vytváří také rozdíly v pravidlech a nutnost řešit spory o hranice moci. Guvernér, který nesouhlasí s prezidentem, není automaticky rebel. Může jít o běžný důsledek systému, který záměrně rozdělil rozhodování mezi dvě úrovně vlády. A právě toto rozdělení vysvětluje, proč americké státy nejsou jen administrativními pobočkami Bílého domu.
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Zdroje: Kód Enigma [1], National Archives – The Constitution: What Does it Say? [2], United States Courts – Comparing Federal and State Courts [3], U.S. House of Representatives – Branches of Government [4], U.S. Senate – Constitution of the United States [5], National Guard Bureau – Duty Statuses [6], U.S. Supreme Court – Printz v. United States (GovInfo official case publication) [7], National Park Service – The Little Rock Nine [8], img ai generated