Někdo ho vyhodil jako odpad. Malé kotě Bambi zachránila z kontejneru všímavá žena
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Někdo ho vyhodil jako odpad. Malé kotě Bambi zachránila z kontejneru všímavá ženaZdroj: Městská policie Česká Lípa
Článek byl publikován 23.11.2026 05:30
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