Když tě aplikace nutí hledat tlačítko deset minut, nejsi neschopná. Je prostě špatně navržená

Dobré rozhraní se nemusíš učit jako cizí jazyk
Když otevřeš aplikaci a intuitivně chápeš, kde koupíš lístek, změníš heslo nebo vypneš upozornění, je to známka dobrého designu. World Usability Day vznikl právě kolem jednoduché myšlenky: technologie mají lidem usnadňovat život, ne je trestat za to, že nejsou UX designéři.
Proto není osobní selhání, když nedokážeš najít funkci, kterou vývojář schoval do třetí úrovně menu. Pokud stejnou věc hledají všichni, problém pravděpodobně není v uživatelích.
Pak existuje design, který není jen špatný. Je schválně protivný
Takzvané dark patterns jsou rozhraní navržená tak, aby tě postrčila k rozhodnutí, které bys jinak možná neudělala. Evropská komise uvádí například schované nebo matoucí volby, obtížné odhlášení, tlačítka, která tě vedou jinam, než čekáš, nebo rozhraní, která tě tlačí k předplatnému či sdílení více dat.
V EU jsou takové manipulační praktiky u online platforem podle Digital Services Act zakázané. To je docela důležitá informace pro chvíle, kdy máš pocit, že web vede psychologickou válku proti tlačítku „ne, děkuji“.
Pozor na falešnou naléhavost
„Zbývají poslední dvě místa.“ „Tuto nabídku právě sleduje 47 lidí.“ „Sleva končí za 09:58.“ Pokud je informace pravdivá, je to prostě informace. Pokud se odpočet zítra zázračně spustí znovu, je to manipulační trik.
Americká Federal Trade Commission mezi typické dark patterns řadí falešné odpočty, tvrzení o téměř vyprodaném zboží, skryté poplatky nebo reklamu, která se tváří jako nezávislý obsah.
Předplatné má být stejně snadné zrušit, jako ho uzavřít
Tohle je moje oblíbené pravidlo zdravého rozumu. Pokud ti služba dovolí předplatit se mobilem během deseti sekund, ale zrušení vyžaduje notebook, chat s operátorem a filozofickou cestu přes sekci FAQ, není to služba zákazníkovi.
FTC v minulosti řešila právě procesy, které uživatele při rušení předplatného vedly přes zbytečné obrazovky nebo je odváděly zpět k nabídkám. Když tedy začneš mít pocit, že aplikace aktivně brání odchodu, nemusí to být paranoia.
Souhlas není soutěž o nejmenší šedé písmo
Cookie lišta, kde je „přijmout vše“ obrovské barevné tlačítko a odmítnutí ukryté v nastavení, není neutrální volba. Totéž platí pro formulář, který tě nenápadně přihlásí k newsletteru, nebo nákup, kde se skutečná cena objeví až v posledním kroku.
Dobrý design ti umožňuje udělat informované rozhodnutí. Manipulativní design se snaží, aby ses rozhodla rychleji, než začneš přemýšlet.
A co s tím prakticky?
Když tě web začne tlačit, zpomal. Neber odpočet automaticky jako pravdu. Zkontroluj košík, jestli v něm nepřibylo něco navíc. U předplatného si před potvrzením najdi, jak se ruší. U bezplatné zkoušky si hned poznamenej datum, kdy začne placené období.
A pokud nemůžeš něco najít, zkus hledat přes nastavení účtu, nápovědu nebo webovou verzi služby. Někdy je funkce jen špatně navržená. Jindy je její nedostupnost součást obchodního modelu.
Nejsi hloupá. Rozhraní má pracovat pro tebe
Technologie si zvykla přehazovat část odpovědnosti na uživatele. Neumíš to? Nejsi dost digitální. Klikla jsi špatně? Měla jsi číst podmínky. Jenže usability stojí na opačné logice: systém má respektovat člověka, jeho pozornost, čas a omezení.
A přesně proto je dobré si občas připomenout, že když aplikace působí jako úniková hra, nemusíš se zlepšovat ty. Možná by se měl zlepšit produkt.
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Zdroje: World Usability Day – 2026 Theme: Designing a Sustainable Future with Ethical AI [1], European Commission – Digital Services Act: Questions and Answers, dark patterns [2], Federal Trade Commission – Bringing Dark Patterns to Light [3].