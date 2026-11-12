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Když tě aplikace nutí hledat tlačítko deset minut, nejsi neschopná. Je prostě špatně navržená

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Přihlásit se jde jedním kliknutím. Zrušit účet vyžaduje sedm obrazovek, dvě potvrzení a malé šedé tlačítko schované pod reklamou. To není náhoda. Dobrý digitální design ti má pomáhat. Ten špatný tě mate. A ten manipulativní přesně ví, co dělá.
Když tě aplikace nutí hledat tlačítko deset minut, nejsi neschopná. Je prostě špatně navržená

Když tě aplikace nutí hledat tlačítko deset minut, nejsi neschopná. Je prostě špatně navržená

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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