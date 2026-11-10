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Neměl diplom ani zkušenosti se zbraněmi. Přesto sestrojil pušku, kterou dnes zná celý svět

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Když profesionální fotograf Ronnie Barrett představil nápad na samonabíjecí pušku střílející obří kulometné náboje, zkušení puškaři se mu smáli. O několik let později jeho zbraň zásadně změnila taktiku moderního odstřelování. Začátkem roku 1982 stál šestadvacetiletý komerční fotograf Ronnie Barrett na břehu řeky Stones River v…
Střelec pálí z velkorážní odstřelovací pušky Barrett M82 na pouštní střelnici a úsťová brzda zvedá oblak prachu

Střelec pálí z velkorážní odstřelovací pušky Barrett M82 na pouštní střelnici a úsťová brzda zvedá oblak prachu

Zdroj: 1st Lt. Benjamin Haulenbeek / U.S. Army / Public Domain
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 10.11.2026 11:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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