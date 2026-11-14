Ponorka bez lodního šroubu by mohla změnit námořní válku. Američané oživují zapomenutou technologii

Tichý podmořský pohon bez jediné pohyblivé součástky fascinoval konstruktéry od šedesátých let minulého století. Po zkušební lodi Yamato 1 nyní téma oživuje americká agentura DARPA programem PUMP, který má vyřešit hlavní materiálové bariéry.
Hlavní slabinou každé ponorky zůstává mechanický hluk hnacího ústrojí, převodovky a samotného lodního šroubu, jehož lopatky při vyšších otáčkách vyvolávají kavitaci. Americká obranná výzkumná agentura proto v roce 2023 spustila
iniciativu tichého podmořského pohonu, na kterou navázal specializovaný výzkumný program DARPA PUMP zaměřený na magnetohydrodynamická čerpadla. Cílem je odstranit hřídele, ložiska i rotující vrtule a nahradit je čistě elektromagnetickým urychlováním mořské vody.
Myšlenka se proslavila v románu a filmu Hon na ponorku Rudý říjen, fyzikálně však stojí na dobře známé Lorentzově síle. Mořská voda obsahuje rozpuštěné soli a chová se jako slabý elektrický vodič. Pokud trubicí pod trupem protéká silný elektrický proud mezi protilehlými elektrodami kolmo na silné magnetické pole, působí na nabité ionty v kapalině síla, která vodu vytlačuje směrem k zádi. Podle zákona akce a reakce tak plavidlo získává dopředný tah bez hřídelů, převodovek a ložisek, což dramaticky snižuje přenos vibrací do trupu.
Potopila chloubu americké flotily. Švédská tichá ponorka šokovala Pentagon Japonská loď Yamato 1 a zkoušky v přístavu Kóbe
Nejslavnější praktickou zkoušku této koncepce uskutečnilo Japonsko na počátku devadesátých let. Konstruktéři ze společnosti Mitsubishi Heavy Industries postavili pro nadaci Ship and Ocean Foundation třicetimetrový experimentální katamarán Yamato 1 o výtlaku přibližně 185 tun. V červnu 1992 plavidlo úspěšně vyplulo na zkušební plavbu v přístavu Kóbe a prokázalo, že elektromagnetický pohon dokáže pohybovat skutečnou lodí na otevřeném moři.
Pohonná soustava lodi Yamato 1 využívala dva samostatné proudové kanály a supravodivé cívky ze slitiny niobu a titanu chlazené kapalným heliem, které vytvářely magnetické pole o indukci kolem 4 tesla. Plavidlo však dosáhlo maximální rychlosti pouhých 6,6 až 8 uzlů a celková účinnost pohonu nepřekročila zhruba 30 procent. Obrovská hmotnost kryogenního chlazení, vysoká spotřeba energie a skromný tah tehdy přesvědčily námořní velení, že technologie pro bojové nasazení ještě nedozrála. Loď po ukončení zkoušek zakotvila jako muzejní exponát v přístavu Kóbe.
Klasický lodní šroub vytváří při vyšších rychlostech kavitaci a výraznou akustickou stopu. Elektrolýza, bubliny a zkáza elektrod
Hlavní překážka se neskrývala jen v hmotnosti magnetů, ale přímo v elektrochemii slané vody. Průchod vysokého proudu mezi elektrodami spouští intenzivní elektrolýzu, při které se uvolňují plynné bubliny vodíku a chlóru. Tyto bubliny nejen narušují proudění a snižují tah, ale při výstupu za zádí vytvářejí slyšitelný šum a zřetelnou stopu, což popírá samotný smysl utajené plavby.
Současně dochází k prudké korozi a erozi samotných elektrod vystavených kombinaci silného proudu, agresivních iontů a vysokého tlaku vody. Podobně jako u elektromagnetických děl zvaných railgun, kde průchod megampérových impulsů rychle ničí vodicí kolejnice, narážel i podmořský pohon na omezenou životnost materiálů v extrémním prostředí.
Moderní útočné ponorky hledají cesty, jak dále potlačit mechanický hluk pohonné soustavy. Proč program DARPA PUMP otevírá novou kapitolu
Za posledních třicet let se však zásadně proměnila oblast vysokoteplotních supravodičů a průmyslové výroby kompaktních magnetů schopných generovat násobně silnější magnetická pole při menším objemu. S rostoucí magnetickou indukcí stoupá účinnost magnetohydrodynamického čerpadla a klesá potřeba extrémně ničivých elektrických proudů na elektrodách.
Reaktor chladilo tekuté olovo a bismut. Ponorka díky tomu pod hladinou uháněla rychlostí 77 km/h
Americký program PUMP proto nesází na stavbu celé ponorky, ale na vývoj nových korozivzdorných materiálů pro elektrody a na detailní multifyzikální modelování kombinující hydrodynamiku, magnetismus a elektrochemii. Vědci hledají takové složení povrchů a tvarování kanálů, které omezí tvorbu plynových bublin a udrží stabilní proudění i při dlouhodobém zatížení. Pokud se podaří udržet životnost elektrod na úrovni vojenských požadavků, může tichý pohon bez pohyblivých částí najít uplatnění nejprve u bezosádkových podmořských prostředků pro průzkum a kladení min a později i jako pomocný tichý pohon velkých ponorek.
Zdroje fotografií mhd_yamato1_featured: Mugu-shisai / Wikimedia CC 3.0 mhd_submarine_propeller: Broichmore / Wikimedia CC 4.0 mhd_virginia_submarine: Ron Stern / Wikimedia volné dílo