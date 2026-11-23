Nedělní večer na Letné měl být oslavou 133 let klubu. Místo toho stáli hráči Sparty po závěrečném hvizdu pod jižní tribunou a poslouchali, jak jim kotel skanduje „Sundejte dresy“. Nikdo z nich se ke svléknutí neměl. K jádru fanoušků pak podle reportáže iDNES zamířil Adam Karabec, který kvůli zranění vůbec nehrál, a po chvíli dal spoluhráčům pokyn k odchodu. Dresy zůstaly na tělech. Kapitán Patrik Vydra to krátce nato na tiskové konferenci nazval „rozhodnutím kabiny“. Krize Sparty se tím posunula z tabulky do mnohem citlivější oblasti: k otázce, kdo komu ještě věří.
Večer pod jižní tribunou
Scéna po utkání 15. kola Chance Ligy trvala jen několik minut, ale shrnula celý podzim. Hráči došli k sektoru, jak se po zápasech dělá. Místo potlesku je čekal pískot a výzva, kterou fanoušci v české lize používají jako nejtvrdší soud: kdo si dres nezaslouží, ať ho vrátí. K tomu se přidávalo skandování „Priske ven“. Podle Sport.cz stáli u sektorů těžkooděnci, na hřiště ale nikdo nevnikl.
Karabcova role je v celé události zajímavá. Přímý výrok, kterým by odmítnutí veřejně obhajoval, k dispozici není. Popisy z místa ale ukazují, že to byl on, kdo předstoupil před kotel, a trenér Brian Priske ho později jmenoval spolu s kapitánem. Mluvil o rozhodnutí „Kary a Vydryse“ a dodal, že za ním stojí. Zraněný hráč, který ten večer nemohl ovlivnit skóre, tak převzal roli mluvčího šatny. A spolu s Vydrou z ní udělal jednotný postoj.
Vydra na oficiálním webu Sparty zvolil smířlivý tón, ve věci samé však neustoupil. „Dresy jsme se na výzvu rozhodli nesundat,“ řekl. Fanoušci podle něj právo na naštvání mají, protože výsledky a hra za poslední měsíc nestačí. Vinu tedy kapitán přiznal. Gesto, které po hráčích kotel chtěl, ale odmítl.
Vedení, které se rozsypalo
Sportovní stránka večera přitom začala slibně. Jonatan Brunes poslal Spartu do vedení ve 29. minutě a domácí měli zápas pod kontrolou, alespoň podle statistik. Celkově drželi míč 61 % času. V nastavení prvního poločasu ale vyrovnal Lukáš Mašek, v 59. minutě přidal z penalty druhý gól a v 73. minutě uzavřel obrat Milan Lexa. Na střely na branku prohrála Sparta 4:6.
Tahle čísla vypovídají víc než samotné skóre. Sparta měla míč, ale nedokázala z něj vytěžit šance a vzadu byla zranitelná po každém výpadu soupeře. Priske výkon označil za nedostatečný technicky, fyzicky i takticky a podle iSportu mluvil o nejhorším vystoupení sezony. Fanouškům se omluvil.
Bolelo to o to víc, že tým měl za sebou dvoutýdenní reprezentační pauzu. Priske měl k dispozici zhruba 17 hráčů a podle svých slov s nimi absolvoval 12 až 13 dní kvalitních tréninků. „Byl jsem až v šoku, jak jsme hráli,“ přiznal. Vydra popsal, že většina kádru zůstala v klubu, makala a doufala, že pauza sérii zlomí. Nezlomila. Na otázku, kde je příčina, kapitán odpověděl, že ji momentálně říct nedokáže. Mluvil o nízkém sebevědomí a o tom, že teď je potřeba držet při sobě.
Atmosféra přitom byla napjatá už od úvodního výkopu. Fanouškovská skupina Sparta Forever předem ohlásila protest, ke kterému se přidali i Ultras Sparta. Prvních 12 minut z jihu nezazněl jediný chorál, pak přišly světlice a pokřiky proti vedení. Šestnáct tisíc diváků tak na výročním zápase od začátku sledovalo spíš protest než oslavu.
Hranice, kterou kabina nepřekročila
Odmítnutí sundat dresy se dá číst dvojím způsobem. Jako aroganci hráčů, kteří neunesou kritiku. Nebo jako hranici, za kterou kabina ani v nejhorší krizi nechce jít. Fakta podle nás mluví spíš pro druhé čtení.
Kabina totiž kritiku nepopírá. Kapitán veřejně řekl, že předváděná hra nestačí, a trenér se fanouškům omluvil. Priske k tomu dodal, že požadovat po hráčích dresy je „silné gesto“ a že za ně jeho svěřenci bojují každý den. Šatna tedy přijala výtky za výkon, ale odmítla rituál, který by ze zodpovědnosti udělal veřejné ponížení. Svlečený dres neznamená jen „hráli jsme špatně“, ale také „nepatříme sem“. A k tomu se hráči Sparty přiznat nechtěli.
Nejde přitom o první případ. Ve Spartě má výzva „dresy dolů“ čerstvý precedens. Po prohraném finále MOL Cupu 2025 proti Olomouci Martin Vitík otevřeně řekl, že si dres nesundá. Sparta tehdy zůstala bez trofeje a pak bojovala alespoň o evropské poháry. V dubnu 2026 slyšeli stejnou výzvu hráči Baníku po domácí prohře s Plzní 0:1. I oni odmítli a slíbili, že budou bojovat do konce.
Česká liga si tak pomalu vytváří nepsaný vzorec. Kotel sahá po nejsilnějším symbolu, který má, a kabina ho čím dál častěji odmítá. Pro vztah obou stran to nemusí znamenat konec, ale každé takové „ne“ zvyšuje napětí před dalším zápasem.
Tabulka, která nepustí
Sportovně je situace vážná. Sparta má po 15 kolech 24 bodů, vedoucí Slavia 37. Rozdíl 13 bodů znamená, že titul není matematicky pryč, ale model iSportu po zápase dával Spartě jen jednoprocentní šanci, Slavii 97 %. Liberec si výhrou na Letné polepšil na 29 bodů a posunul se na druhé místo.
Větší starost než souboj o titul teď dělá Spartě pohled pod sebe. Podle tabulky v databance iDNES je čtvrtá, ale stejných 24 bodů mají Teplice i Sigma Olomouc. Sedmá Plzeň má o bod méně. První šestka po základní části postoupí do skupiny o titul, sedmý až desátý tým čeká play-off o umístění. Mezi pohárovou Evropou a ostudou tak dnes Spartu dělí jediný bod.
Srovnání s minulou sezonou je kruté. Ročník 2025/26 Sparta dohrála na druhém místě se 76 body. Teď má po polovině základní části jen o něco víc než třetinu tohoto počtu. Sport.cz upozorňuje, že tak slabý bodový stav po 15 kolech Letná nezažila od podzimu 2019. Ještě hůř na tom byla v sezoně 2005/06, kdy měla jen 17 bodů. Před Libercem přitom Sparta vyhrála jediný z osmi soutěžních zápasů.
Vedení zareagovalo rychle. Sparta podle Sport.cz svolala na pondělí mimořádné zasedání představenstva k výsledkům A-týmu. Sportovní ředitel Tomáš Rosický ještě před zápasem při setkání s fanklubem v Žatci tvrdil, že trenéra měnit nebude. Zároveň ale přiznal, že tým „není vítězný“ a nemá mentální sílu zvládat momenty, které rozhodují o výhře a prohře. Po Liberci tato slova působí spíš jako diagnóza než jako obhajoba. Agentura ČTK píše, že Priskeho pozice je po osmé ligové ztrátě sezony ve vážném ohrožení.
Alkmaar jako test důvěry
Na odpověď nemá Sparta čas. Už ve čtvrtek 26. listopadu od 21:00 hostí v Evropské lize AZ Alkmaar a v neděli 29. listopadu hraje ligu ve Zlíně. Nizozemský soupeř navíc otevírá starou ránu: v březnu Spartu na Letné v Konferenční lize přehrál 0:4 a klub sám mluví o odvetě.
Sparta zároveň řeší, kdo ji ve čtvrtek přijde podpořit. Už v neděli večer, krátce po prohře, zveřejnila výzvu fanouškům před zápasem s Alkmaarem. Prodloužila slevu pro permanentkáře a ke vstupence nabízí poukaz v hodnotě poloviny její ceny na další zápas. Klub, který si běžně vyprodává Letnou, tak lidi na tribuny láká slevou.
Další bojkot zatím žádná fanouškovská skupina neohlásila. Protestní potenciál je ale patrný: dvanáct minut ticha, pokřiky proti vedení, „Priske ven“ i „Sundejte dresy“ během jediného večera. Dá se čekat, že čtvrteční atmosféra se bude odvíjet od prvních dvaceti minut. Pokud hráči ukážou intenzitu a po případném inkasovaném gólu se nezlomí, kotel jim možná dá další šanci. Pokud ne, nabídne se mu znovu jediná otázka. Proč by měli nosit dres, který odmítli vrátit?
Priske řekl, že ve čtvrtek musí hráči znovu nastoupit a bojovat za dres. Ten samý, který si v neděli odmítli svléknout. Teď na něm musí ukázat, proč si ho nechali.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl