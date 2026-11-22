Plán sovětského velení počítal s rychlým průlomem přes hřebeny Karpat během pouhých pěti dnů, který měl přinést přímou vojenskou pomoc Slovenskému národnímu povstání. Místo bleskového úderu se však podzim roku 1944 proměnil v nekonečné týdny brutálního opotřebovávacího boje. Vojáci prvního československého armádního sboru pod velením generála Ludvíka Svobody museli krok za krokem dobývat strmé zalesněné svahy poseté tisíci min a německými betonovými pevnůstkami. V úzkých soutěskách a bezedném karpatském blátě se zrodila jedna z nejtragičtějších a zároveň nejstatečnějších kapitol naší moderní vojenské historie.
Zahájení útočné operace v těžkém horském terénu na pomezí Polska a Slovenska představovalo obrovské strategické riziko, které si vynutil dramatický vývoj situace v týlu německých vojsk. Podle historických studií instituce
Vojenský historický ústav Praha byla celá akce narychlo naplánována během pouhých několika dnů bez dostatečného průzkumu nepřátelských obranných linií. Osobnost a mimořádnou velitelskou roli pozdějšího armádního generála podrobně mapuje také odborný biografický rozbor Vojenský historický ústav Praha, který připomíná neobyčejnou odvahu československých dobrovolníků i obrovskou lidskou cenu zaplacenou za překročení státní hranice.
Tank sjel do příkopu a ostatní přejely přes něj. I tak vypadaly Hobartovy kuriozity
Německá armáda využila přírodních překážek Karpat a vybudovala v hloubce několika desítek kilometrů důmyslný obranný val. Pevnostní pásmo známé jako linie Karpatenfestung sestávalo ze vzájemně se kryjících kulometných hnízd, dělostřeleckých pozorovatelen na dominantních kótách a hustých minových polí položených v jediných přístupových údolích. Němečtí sapéři zaminovali veškeré lesní cesty, zničili mosty přes horské bystřiny a do skalních masivů vytesali úkryty, které spolehlivě odolávaly i těžkým leteckým pumám a dělostřelecké přípravě. Sovětská převaha v tancích byla v těchto úzkých zalesněných průsmycích téměř eliminována, protože těžká technika se musela pohybovat po jediných bahnitých cestách v dosahu nepřátelských protitankových děl.
Pěchota obou stran čelila naprosto vyčerpávajícím polním podmínkám. Podzimní deště proměnily horskou půdu v hluboké lepkavé bláto, ve kterém zapadaly nejen zásobovací nákladní vozy, ale také koně a samotní vojáci. Vyčerpaní střelci se museli prodírat pod palbou odstřelovačů do strmých kopců, aniž by měli možnost se zahřát nebo usušit promáčené stejnokroje. Němci využívali skleněné a dřevěné protipěchotní miny, které polní hledačky kovů nedokázaly odhalit, a způsobovali útočícím jednotkám těžká zranění nohou. Zdravotníci a spojaři projevovali nesmírné hrdinství, když v dělostřelecké přehradné palbě tahali raněné spolubojovníky z bojiště.
Průlom na hranici a vztyčení vlajky šestého října
Zlomový okamžik přišel po měsíci krvavých bojů ráno šestého října roku 1944. Jednotky prvního československého armádního sboru podporované sovětskými tankovými formacemi zaútočily na samotný Dukelský průsmyk a po tvrdém boji zblízka vyhnaly německou posádku z hraničního hřebene. Českoslovenští vojáci vztyčili na státní hranici státní vlajku a symbolicky stanuli na rodné půdě. Cesta do vnitrozemí však zdaleka nebyla volná. Nepřítel ustoupil na další připravené výšiny jižně od průsmyku a zahájil zuřivé protiútoky, které vyvrcholily v takzvaném Údolí smrti poblíž obcí Kapišová a Nižná Písaná.
Právě v tomto zvlněném údolí došlo na konci října k největšímu a nejdivočejšímu tankovému střetnutí celé karpatské operace. Sovětské tanky T 34 se pokusily prorazit německou linii a vpadnout do týlu ustupujících divizí. V úzkém hrdle údolí však padly do dokonale připravené léčky německých útočných děl a protitankových kanónů PaK 40. Stroje se v těžkém terénu pohybovaly jen velmi pomalu a mnohé uvízly v hlubokém jílu. Následoval brutální boj na bezprostřední vzdálenost několika desítek metrů, kde posádky střílely ze všech zbraní a v několika případech došlo dokonce k přímému taranování nepřátelských vozidel. Údolí pokryly desítky hořících ocelových vraků a zápach spálené gumy a nafty.
Tank T 34 v palebném postavení v autentické zvlněné krajině památníku Údolí smrti u Kapišové. Tanková jatka a brutální taranování v Údolí smrti
Z ryze vojenského a taktického pohledu operace nesplnila původní optimistický plán na bleskové spojení s povstalci, kteří byli mezitím zatlačeni do hor. Přesto měla Karpatsko dukelská operace obrovský strategický význam. Spoutala a vyčerpala mohutné německé armádní síly o síle několika divizí, které wehrmacht nemohl nasadit proti Slovenskému národnímu povstání ani na jiných úsecích východní fronty. Německé velení muselo do karpatského sektoru neustále přisunovat zálohy a drahocennou těžkou techniku, což usnadnilo souběžně probíhající sovětské ofenzívy v rovinatých oblastech Polska a Maďarska.
Karpatsko dukelská operace stála životy více než tisíce československých vojáků a desítek tisíc rudoarmějců. Po válce byl na místě těžkých bojů vybudován rozsáhlý památník s vojenským hřbitovem a vyhlídkovou věží, která nabízí pohled na celý horský masiv. Přímo v Údolí smrti dodnes stojí desítky zakopaných tanků T 34, které připomínají krutost podzimního střetnutí v autentické krajině. Dukla zůstává trvalým symbolem odvahy vojáků, kteří navzdory obrovské převaze nepříznivých okolností neváhali položit život za svobodu své vlasti.
Památník s historickým tankem T 34 v samotném horském sedle Dukelského průsmyku na hranici. Zdroje fotografií dukla_tank_ramming_monument: Pudelek / Wikimedia CC 4.0 dukla_valley_of_death_tanks: Peter Zlacký / Wikimedia CC 3.0 dukla_t34_85_memorial_pass: Pudelek / Wikimedia CC 4.0