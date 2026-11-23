Vyzkoušíte si nějaké to mikrodobrodružství?
Celý rok se těšíte, až zase přijde vytoužená dovolená a vy na dva nebo tři týdny vypadnete z reality? A co takhle mít se na co těšit každou chvíli?
Co jsou microadventures? Život od pěti do devíti aneb Mikrodobrodružství v praxi Výhody a nevýhody mikrodobrodružství Na co si dát pozor a co nedělat 10 tipů na microadventures, které můžete vyzkoušet Tipy a triky pro začátečníky
Ono je totiž sice krásné, když se dovolená přiblíží, vy balíte, chystáte se na válečku do
Egypta nebo poznávačku Číny, ale pokud nepatříte k nejvyšší vrstvě, na další výjezd budete zase muset nějakou šetřit.
Přitom
rutina se dá nabourat klidně uprostřed týdne, kdy odlet na druhý konec planety není úplně ve hře. A kromě toho – tyhle drobné radůstky vám rozhodně nezruinují rozpočet. Co jsou microadventures?
Nejdřív si tedy řekněme, o co vlastně jde. Koncept
mikrodobrodružství v roce 2011 zpopularizoval britský dobrodruh a spisovatel Alastair Humphreys ve své knize, v níž popisoval krátké výpravy po okolí.
V roce 2012 získal od časopisu National Geographic ocenění
Dobrodruh roku. Čím si ho zasloužil? Vykašlal se na nákladné výpravy do dalekých krajin a strávil celý rok objevováním své vlasti. Ukázal tak lidem, že neobyčejné (a mnohdy nezapomenutelné) zážitky na každého čekají klidně za rohem. Kdykoli.
Mikrodobrodružství je
krátký, jednoduchý a levný outdoorový zážitek, často nedaleko vašeho bydliště, který zvládnete i normálně pracující člověk. Stačí jenom chytře využít čas, který máte běžně k dispozici.
Humphreys rozděluje zábavu na dva typy:
na příjemnou v daném momentu (dobré jídlo, zábava, teplo a sledování filmu) a nepohodlnou, z níž máte radost později (diskomfort, chlad, fyzický výkon). Microadventures často bývají „někde mezi“. Život od pěti do devíti aneb Mikrodobrodružství v praxi
Naprostým základem je změnit přesvědčení, že
hlavní část dne je pracovní doba (v tomhle případě se myslí čas od 9 do 17 hodin) a po ní už se radši jen svalíme na gauč, vaříme nebo vozíme děti na kroužky. Microadventures pracuje s tím, že ty největší zážitky můžou vzniknout každý den od 17 do 9 hodin. Respektive mimo vaši pracovní dobu.
Jak konkrétně to může vypadat? V úterý v 17 hodin vypnete počítač v kanceláři, čapnete malý batoh (ten jste si přinesli už ráno) a vyrazíte ven.
Jedete dvě zastávky vlakem (nesmí to tedy být mezinárodní rychlík), projdete se na kopec, uvelebíte se ve spacáku a zabalíte to tady s východem slunce. Jestli vám ještě zbyl teplý čaj v termosce, s chutí do něj. Ve středu v 9 hodin ráno už zase sedíte v práci v kanceláři, ale tentokrát s úsměvem na tváři.
Hlavní je
nic složitě neplánovat. Vyberte si místo na mapě, vezměte si základní věci a prostě vyrazte. Vyzkoušíte si nějaké to mikrodobrodružství? Výhody a nevýhody mikrodobrodružství
Tyhle malé výpravy vám můžou hodně dát, ale je potřeba počítat úplně se vším.
K výhodám patří: Finanční nenákladnost. Žádné letenky nebo drahé ubytování. Většinou stačí sváča z domova, jízdenka na vlak nebo podobná drobnost. Časová dostupnost. Dobrodrůžo si můžete užít za jedno odpoledne, jednu noc nebo pár hodin o víkendu. Nemusíte si kvůli tomu brát dovolenou a pak ji na konci roku postrádat. Poznávání okolí. Ne nadarmo se říká, že to, co máme za domem, moc neznáme. Microadventure je skvělou příležitostí zjistit, že i kousek od vašich dveří jsou příjemná místa, o kterých jste doteď nevěděli. Pohlazení pro tělo i duši. Pobyt na čerstvém vzduchu snižuje hladinu stresu a přiměje vás k přirozenému pohybu. Už z toho budete mít skvělý pocit. Změna každodenní rutiny. Na chvilku opustíte každodenní řád a neobvyklý zážitek vás opravdu osvěží a povzbudí do dalších dní. Boj s vlastní leností. Jasně že vás bude víc lákat zavrtat se doma pod deku a pustit si seriál, ale nakonec (dost možná) nebudete litovat, že jste té lenosti nepodlehli. A nevýhody? Nepohodlí. Může vám být zima, může pršet, ve spacáku na zemi to nikdy nebude tak pohodlné jako doma v posteli, a když si večer rozděláte oheň, může o tom vědět každý, kdo vás další den potká, když se doma nestihnete otočit ve sprše. Možná na vás budou udiveně koukat. Když ráno přijdete do kanceláře a bude na vás vidět, že nejste úplně jako ze škatulky, nebo o svém výletě budete dokonce vyprávět, kolegové vás můžou mít trošku za podivína. Ale kdo jsou oni, aby vás soudili? Na co si dát pozor a co nedělat
Příroda vás může překvapit i kilometr od domova. Proto je vhodné držet se několika pravidel a
vědět, čemu se vyhnout. Vždycky mějte připravenou mapu, pro jistotu i offline. Ztratit se můžete i tam, kde to znáte – stačí k tomu hustá mlha. Když se vydáváte někam dál, neuděláte chybu s papírovou mapou pro případ, že by se vám vybil telefon. Mějte plně nabitý telefon, vezměte si s sebou powerbanku a čelovku. Neporušujte zákazy – nekempujte tam, kde to není povolené, stejně tak si nedělejte táborák, kde byste neměli (nebo za přílišného sucha). Na soukromém pozemku můžete přebývat jen se souhlasem majitele. Nenechávejte po sobě odpadky. Co si do přírody přinesete, to zase odneste. Pokud se během svého dobrodružství chystáte koupat v přírodě, ujistěte se, že je to bezpečné – dobrý vstup do vody, proudy a podobně. Pokud s sebou berete psa, chovejte se tak zodpovědně, jak byste měli vždycky – mějte ho na vodítku a nenechte ho plašit zvěř. Dejte někomu blízkému vědět, kam se chystáte, s kým a kdy se plánujete vrátit (domluvte se, kdy se mu ozvete, že jste v pořádku zpátky). Kdy to radši odložit Ne vždycky, když zatoužíte po pobytu venku, se to úplně hodí. Předem omrkněte předpověď počasí. Hlásí-li silný vítr, bouřky nebo přívalové deště, pak se radši protentokrát opravdu složte na gauč. Pokud se necítíte nejlíp, nechte to na jindy. Možná jste se těšili, ale jestli se o vás pokouší viróza nebo vám zase začalo vypovídat službu koleno, nemuselo by to dobře dopadnout. 10 tipů na microadventures, které můžete vyzkoušet
U teorie samozřejmě nezůstaneme. Máme pro vás
10 tipů, jak si mikrodobrodružství užít v praxi. Nocování pod širákem nebo v hamace. Výšlap na západ nebo východ slunce. Pozorování hvězd na místě s minimem světelného smogu. Noční výlet s čelovkou (krásné je to za úplňku). Koupání v přírodě. Paddleboarding na vodě poblíž vašeho domova. Procházka postavená na náhodě (na každé křižovatce si hoďte korunou – panna = doprava, orel = doleva). Champing – nocování v kostele nebo kapličce (tam, kde je to povolené!). Odjeďte pár zastávek vlakem a dojděte pěšky zpátky domů. Jeden den stopujte (ráno se nechte někam stopem někam odvézt, pocourejte a stopem se vraťte). Tipy a triky pro začátečníky
Pokud s microadventures začínáte, mohlo by se vám hodit
pár rad od zkušenějších: Balte nalehko. Noste malý batoh. Berte si jen vodu nebo čaj, jídlo, pár vrstev oblečení, čelovku a lehký spacák s karimatkou nebo hamaku. Vrstvěte oblečení. Tlustý svetr nechte ve skříni a vezměte si víc tenčích vrstev. Snáz tak vychytáte, v čem vám bude dobře. Udržujte v suchu ponožky a spacák. Suché ponožky jsou základ. A stejně tak spacák. Zabalte si věci předem. Batoh si vezměte s sebou do práce nebo se pro něj doma jen na otočku zastavte. Láká vás mikrodobrodružství a kde jste zažili své nejlepší? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem! Použité zdroje: zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3, zdroj 4, zdroj 5, zdroj 6