Zřícenina s bouřlivou historií. V těsné blízkosti hradu se plánují obří větrné elektrárny
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Zřícenina s bouřlivou historií. V těsné blízkosti hradu se plánují obří větrné elektrárnyZdroj: Václav Vokáč
Článek byl publikován 23.11.2026 06:35
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