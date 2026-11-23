Dnes jsme si pro vás připravili kvíz inspirovaný legendární televizní soutěží Kolotoč. Vaším úkolem bude doplnit přísloví a rčení stejně jako soutěžící ve studiu TV Nova.
Přísloví a lidová rčení patří k pokladům českého jazyka. Naši předkové si po generace předávali krátká a výstižná moudra, která vycházela z každodenního života, práce, mezilidských vztahů i pozorování přírody. Mnohá z nich vznikala na venkově, kde lidé pozorně sledovali počasí, střídání ročních období a chování zvířat. Díky ústnímu předávání se postupně rozšířila do všech koutů naší země a některá používáme dodnes. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz, ve kterém budete muset přísloví a rčení dokončit.
Přísloví, rčení a pranostika
Přísloví obvykle obsahují nějaké životní ponaučení nebo zkušenost. Jednoduchou větou dokážou vystihnout situaci, kterou bychom jinak museli dlouze vysvětlovat. Když například někdo dostane nečekanou odměnu, můžeme připomenout, že bez práce nejsou koláče. Pokud se někdo pouští do unáhleného rozhodnutí, hodí se zase rčení dvakrát měř, jednou řež. Výstižnost, obraznost a často také humor jsou důvodem, proč se tato lidová moudra udržela v běžné řeči.
Zvláštní skupinu tvoří pranostiky. Ty se na rozdíl od běžných přísloví vztahují především k počasí, přírodě a zemědělským pracím. Vycházejí z dlouhodobého pozorování přírodních jevů a často se pojí s konkrétními svátky nebo jmény v kalendáři. Lidé podle nich odhadovali, jaká bude úroda, kdy přijde zima nebo zda se mohou těšit na teplé léto. Ačkoli dnes víme, že pranostiky nejsou spolehlivou meteorologickou předpovědí, stále patří k zajímavé součásti lidové tradice.
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Mnohá přísloví a rčení známe už od dětství, přesto se může stát, že si při jejich dokončování nebudeme úplně jistí. Stačí totiž zaměnit jediné slovo a celé rčení najednou zní úplně jinak. Připravili jsme proto kvíz inspirovaný televizní soutěží Kolotoč, ve kterém si můžete prověřit, jak dobře znáte česká lidová moudra. Vy je ovšem nebudete doplňovat po písmenkách, ale zkusíte je dokončit.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech WikiQuote, Wikipedia
Tento příspěvek Vědomostní test podle pořadu Kolotoč: Kdo doplní všech 10 přísloví nebo rčení, ten by měl šanci i v televizi byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.