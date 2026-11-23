Ostravští historici uspěli v Evropě. Prozkoumají raně novověkou Moravu
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Ostravští historici uspěli v Evropě. Prozkoumají raně novověkou MoravuZdroj: Ostravská univerzita
Článek byl publikován 23.11.2026 07:13
Záchranu rybářů z bahnitého a nestabilního prostředí na přítoku Černého potoka do vodní nádrže Slezská...
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na zhotovitele poslední části jižního obchvatu Opavy...
Zámek Štáblovice na Opavsku se opět promění v pohádkový vánoční svět. Návštěvníky čekají slavnostně...
Dalších jedenáct laviček s osobními vzkazy přibylo v parku v Karlově Studánce v Jeseníkách. Celkem jich zde...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
- Vítkovice porazily Hradec po více než čtyřech letech, dva góly dal Pavelka
- Hasiči na Slezské Hartě nacvičovali záchranu dvou rybářů z bahna. Podívejte se
- Kdy bude hotový obchvat Opavy? ŘSD zahájilo výběrové řízení na poslední úsek
- Obří louskáčci, nazdobené komnaty, betlémy. Na zámku Štáblovice startují Vánoce