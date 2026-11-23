Naobědvat se pod dvě stovky není v krajském městě Vysočiny žádný problém, prakticky v každé restauraci si návštěvníci vyberou v denním menu, někde i z minutek nebo hotovek. Pokud ale bude mít člověk jako limit 150 korun, ne všude uspěje. Pořád ale na výběr má. Přestože jsou i jiné možnosti, kde se ve městě levně naobědvat, Jihlavská Drbna tentokrát vybírala pouze z restaurací a hostinců. Pro úplnost uvádíme i cenu polévky.
U Hranatý koule je dnes v nabídce kuřecí plátek na tymiánu s dušenou rýží, cenovka je 145 korun, hovězí vývar se zeleninou a rýží vyjde na dalších 35 korun. Za rovných 150 korun je menu v Hostinci U Kačaby, dnes jsou na výběr vepřové kostky na kmíně a těstoviny, pečený candát s vařenými bramborami nebo šunková pizza, krémová špenátová polévka stojí 25 korun. Resturace Eskáčko známá bohatou nabídkou smažených sýrů nabízí vepřovou štěpánskou plec a houskový knedlík nebo rýži či kuřecí medailonky s hořčičnou omáčkou a šťouchanými bramborami shodně za 145 korun. Polévka je v ceně.
Bohatý výběr za rovných sto padesát korun pak mají strávníci v Hospůdce U Pumpy. Z osmi jídel Jihlavská Drbna vybírá vepřovou panenku se šunkou a anglickou slaninou a jasmínovou rýží, jitrnicový prejt, vařený brambor a dušené kysané zelí nebo zelené fazolky na smetaně s vařeným vejcem a vařenými bramborami. Polévku si lze vybrat malou za 29 nebo velkou za 43 korun.
Nepálsko-indická restaurace Namaste Himalaya má denně na menu i jídla mezi 139 až 149 korunami, polévka stojí 30 korun, milovníci ostřejších pokrmů si tam přijdou na své. Smaženou rýži nebo nudle s kuřecím masem za 139 korun nabízí Hương Việt Asian Fusion v Kollárově ulici. S jiným masem je cena jen o deset, resp. dvacet korun vyšší a podobnou cenu drží i další asijské restaurace v Jihlavě.
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Rostoucí ceny však stále více odrazují od obědů v restauracích. Dle letošního evropského průzkumu stravovacích návyků, Barometr Foodu, pracovní oběd alespoň někdy kvůli cenám vynechá více než polovina Čechů. „Lidé tedy chtějí jíst lépe, ale stále častěji narážejí na otázku, zda si kvalitní oběd mohou dovolit,“ říká Aneta Martišková, ředitelka vnějších vztahů Edenred. Zatímco v roce 2009 si oběd z domova do práce nosilo devět procent dotázaných, letos už je to téměř pětapadesát procent. Více než dvě třetiny respondentů přitom na domácí vaření koupí více než polovinu potravin ve slevách.