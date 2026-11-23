Výchovné u starobních důchodů přiznávaných v roce 2026 představuje 500 korun měsíčně za každé dítě, u něhož žadatel splní podmínky výchovy. Dva uznané nároky tak zvyšují důchod o 1000 korun měsíčně a tři o 1500 korun. Příplatek dostává za každé dítě člověk, který se o ně osobně staral v největším rozsahu.
K jeho určení se vychází z doby výchovy, výše dřívější mzdy samotnou částku nemění. Pozměňovací návrh projednávaný ve Sněmovně by ocenění u nových penzí přesunul do výpočtu příjmů, z nichž se důchod stanovuje. Odlišné výsledky by se tak mohly objevit i u rodičů, kteří vychovali stejný počet dětí.
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Stejný počet dětí přináší odlišné výsledky
Rodič, který měl po většinu kariéry nízký výdělek, může díky započtení vyššího příjmu za část své minulosti zvednout celkový průměr. U člověka s vysokými celoživotními příjmy bude tento přínos slabší a podstatná může být možnost dobu péče z výpočtu průměru vyloučit.
Rozdíl může vytvořit také návrat do práce ještě před čtvrtými narozeninami dítěte. Návrh počítá s tím, že se za dobu splňující podmínky péče může zohlednit i skutečný výdělek. Výslednou penzi pak ovlivní celá pracovní historie včetně délky pojištění, výše výdělků v ostatních letech a roku přiznání. Dvě matky, které mají stejně staré děti, proto mohou po stejné změně pravidel dopadnout různě.
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Odhady vycházejí z různých životních situací
V debatě se objevuje jak odhad, že by si mohla polepšit velká většina nových důchodců s dětmi, tak opačný propočet, podle něhož by velká část matek tratila. K opačnému výsledku mohou vést už předpoklady o tom, kolik let strávil rodič péčí a zda si při ní vydělával.
Jeden z kritických modelů například počítal s matkou dvou dětí, která se péči věnovala osm let bez souběžného příjmu a získala 45 let pojištění. Při průměrných celoživotních výdělcích pro ni v dlouhodobém srovnání vyšel rozdíl přibližně tisíc korun měsíčně v neprospěch navržené úpravy. Model navíc pracoval s dobou, kdy by průměrná mzda už překročila 65 tisíc korun, se kterými se počítá na začátku. Částka proto popisuje výsledek jedné situace s konkrétními předpoklady.
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Pro stávající penzisty je ve hře valorizace
Lidem, jimž už byl příplatek přiznán, má výchovné dál chodit společně s důchodem. Spor se u nich vede hlavně o to, zda se jeho hodnota bude v dalších letech zvyšovat. Podle schválené reformy se od roku 2027 před valorizací od procentní výměry odečte 500 korun za každé vychované dítě.
Po zvýšení zbytku procentní výměry se stejných 500 korun za dítě přičte zpět. Ve Sněmovně se projednává i návrh, který by růst příplatku zachoval. U budoucích penzistů mezitím záleží na výsledku hlasování o celém způsobu ocenění péče. Novela prošla druhým čtením a k 21. listopadu ještě čekala na závěrečné hlasování poslanců.
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