Tři osobnosti, tři lidské osudy, které se zapsaly do historie. Významný překladatel, tvůrce pohádek pro děti i prvorepublikový fotbalový reprezentant.
Překladatel, který vešel do síně slávy Vratislav Slezák se narodil v Neratovicích 29. února 1932. Tehdy ještě nic nenasvědčovalo tomu, že přišel na svět jeden z nejvýznamnějších českých germanistů, polonistů a překladatelů z němčiny. Slezák vystudoval germanistiku a polonistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pracoval na ministerstvu kultury nebo jako učitel cizích jazyků v Teologickém konviktu v Litoměřicích a na Katolické teologické fakultně v Praze. Je autorem několika desítek literárních překladů z němčiny, do češtiny převedl práce takových jmen jako Thomas Mann, Hermann Hese nebo Joseph Ratzinger. Do němčiny zase přeložil knihu Tomáše Halíka. Za svou celoživotní práci se stal v roce 2013 laureátem Státní ceny za překladatelské dílo a o čtyři roky později byl uveden do síně slávy české Obce překladatelů. Zajímavostí je, že od roku 1946 byl členem skautského oddílu Dvojka, vedeného Jaroslavem Foglarem. Vratislav Slezák opustil tento svět 16. března 2020. Děti byly jeho život Podobného zaměření byl i Josef Hanzlík, český básník a autor knih pro děti. Narodil se v Neratovicích 19. února 1938, rané dětství ale prožil v Táboře, od roku 1946 pak pobýval v Nejdku u Karlových Varů. V šedesátých letech vystudoval psychologii na Karlově univerzitě, poté nastoupil do měsíčníku Plamen, kde pracoval jako redaktor. Velká životní změna ho potkala v roce 1969, kdy skončilo jeho působení v Plamenu a začal pracovat v tvůrčí skupině filmů pro děti a mládež ve Filmovém studiu na Barrandově. Své první básně publikoval už v roce 1959 v časopise Kultura. Následovala tvorba pro děti, překládal i díla jugoslávských a amerických básníků a napsal řadu povídek, z nichž několik nese prvky science fiction. I v televizi se věnoval pohádkové tvorbě, a kromě toho byl spoluautorem několika scénářů k filmům (Deváté srdce, Modré z nebe, Nádherné dobrodružství). Od roku 1991 se věnoval jen literatuře a překladatelství. Bohužel, upadal pomalu v zapomnění a když 26. ledna 2012 zemřel, na pohřeb dorazilo jen na tři desítky lidí. Dotáhl to až do reprezentace Poslední osobností tohoto týdne je Adolf Fiala, český fotbalista a československý reprezentant. Narodil se také v Neratovicích, a to 18. února 1909. Se Slavii Praha se stal šestinásobným mistrem Československa, v letech 1929, 1930, 1933, 1934, 1935 a 1937. V lize odehrál 83 utkání, ve kterých vstřelil dvě branky. Branku vstřelil i ve Středoevropském poháru, kde nastoupil k 14 utkáním. Zemřel 18. ledna 1985. Zdroj: SÍGL, M. Kdo byl a je kdo