Dnešní povídání je o jednom starém pánovi z mého dětství. Možná jste ho taky znali. A třeba to bylo trochu jinak, ale já to vnímal svýma dětskýma očima a odstávajícíma ušima na střapaté hlavě, asi takto.
Ten starý pán byl jiný. Nepamatuju si ani, jaké měl jméno, jen jeho příjmení, Libra. Když jsme se na konci roku 1968 přestěhovali z Prahy s mámou na vesnici, bylo mi čerstvě, no kolik, skoro šest let? Nebo pět a něco. Z mámy se v místě hnedle stala paní učitelka - nebo paní ředitelka školy pro 1. až 5. postupný ročník. Bydleli jsme zde ve školním bytě, který náležel k její funkci. Pan Libra, vnímáno zvídavým okem dítěte, byl už stařík neurčitého věku, spíš taková místní postavička a řekněme si upřímně, vágus. Chodíval po vsi, vysoká ramenatá postava, v zimě či létě oděný pořád do stejného těžkého dlouhého kabátu, míval dlouhé nestříhané vlasy a neupravený plnovous. Asi byl nahluchlý, protože na všechny sousedy, i na nás děti, neustále zvesela a nahlas, mohutně a pořád řval.
Moje maminka se cítila tehdy být paní učitelkou, osobou velmi váženou a vyššího společenského postavení. Zájem pana Libry o ni jí zrovna moc neimponoval. Pan Libra býval kdysi z velmi bohaté sedlácké rodiny. Oproti škole, musíte se dívat trochu šejdrem, od hlavnho vchodu do školy, doleva prosím, až, ano tam, měl velký patrový dům se stodolou a nebyl tedy bezdomovcem. Jeho nemovitost ovšem pamatovala dobré časy už někdy před hodnědávnem a přirozeně se, bez údržby, rozpadala. Zarůstala se zahradou a přilehlou velkou stodolou, náletovými dřevinami a hustým křovím. Pan Libra v domě asi neměl nikdy ani elektřinu, ani plyn, do domu mu v noci svítila lampa z ulice a on si s tím tak nějak vystačil. Kolem roku 1970 proběhla vesnicí a okolím rychlá a moc zlá psí nemoc. Říkalo se tehdy, že to byla psinka, no, moc se to nezkoumalo. Náš milovaný pes Čertík to tehdy taky nepřežil, stejně jako všichni psi od sousedů. Pamatuju, jak jsme Čertíkovi na školní zahradě u plotu udělali pod ořešákem úhledný smutný malý hrobeček. Jenže, u nemovitosti přece jen chcete nějakého psa na hlídání mít a u školy taky. A kde psa vzít, když žádní psi najednou nikde nejsou? Asi si máma trochu postěžovala před hřmotným panem Librou a pan Libra jí ochotně slíbil, že nám psa sežene. Ten jeho dobrácký hlas slyším v uších ještě dnes, jak volá přes celou náves "Haló, paní učitelkoó, mám pro vás toho psa!"
Sehnal maličkou, krásnou a zdravou a mazlivou fenku Žofii, naprosto čistokrevného strakatého voříška, rodem bůhvíodkud. To bylo radosti, než jsme zjistili, že ta rychle dospívající fenka Žofka umí zadávit sousedům slepice, které pak máma musela sousedům potupně zaplatit. Když Žofka dospěla, přišla někde ke štěňatům. Na to, že tehdy v obci nebyl jediný jiný živý pes, to byl od ní extra výkon! Nebyl pak problém ta její štěňata po vsi rozdat, když odrostla, psů bylo málo. Možná žijí potomci naší Žofinky, v mnoha a mnoha voříškovských generacích, po okolí dodnes, kdo ví? Jednoho mlhavého podzimního rána se hřmotný hlas pana Libry návsí už nenesl, tehdy pan Libra zemřel. Jen psi, rodem po naší Žofii, ve vsi zůstali.
Před několika lety, časem zpět, byla na webových stránkách facebooku té vísky anketa k pojmenování nové ulice. Ulice vede tamtudy kolem, kde kdysi stával Librův dům, v kopci, co mu místní říkali Librák. Navrhl jsem, ať ulici nazvou Librova. A co byste řekli? Škola je po rozsáhlé rekonstrukci, naproti ní (koukejte od vchodu šejdrem doleva, jak už jsem psal), to vypadá úplně jinak, jsou tam nové hezké domky a zahrádky. A taky ta nová ulice, co se jmenuje Librova. Vážně! Něco z doby mého dětsví zde přece jen zůstalo. Pan Libra je tu pořád doma. A tak je to dobře. Já tam ovšem dávno, pradávno nebydlím, maminka je v pánu, ale jednou za rok, když jedu kolem, se v té obci stavím. Obejdu náves, nahlédnu ke kostelu a ke škole, zavzpomínám. Povídám si s lidma, které jsem tehdy znal a kteří už nežijí. A někde zdálky slyším hřmotný hlas pana Libry, jak volá: "Paní učitelkoó....!"