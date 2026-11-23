Rodinný spor o dům, který měl být projevem důvěry, se změnil v bolestivé obviňování. Syn počítal s dědictvím, jenže matka rozhodla jinak.
Jakmile se v rodině začne mluvit o dědictví, vyplavou kolikrát na povrch i všelijaké staré křivdy. Někdy pak stačí jen jeden jediný podpis, aby se vztahy mezi rodiči a dětmi změnily k nepoznání. V příběhu, který se k nám do redakce dostal od čtenáře podepsaného pouze jako J., říkejme mu Josef, se řeší nepříjemný spor o nemovitost. Jeho babička mu krátce před smrtí darovala rodinný dům, aby aspoň něco měl. Jenže zatímco vnuk v tom viděl krásné gesto vzájemné důvěry, jeho otec nabyl přesvědčení, že za převodem muselo být něco špatného.
Otec očekával, že dům jednou připadne jemu
Babička pana Josefa žila poslední období svého života v domově pro seniory. Její zdravotní stav se zhoršoval a samostatného života ve svém domě už zkrátka nebyla schopná. Mentálně na tom ale byla velmi dobře, a tak se dokázala vyjadřovat k tomu, co by si přála udělat se svým majetkem. Měla syna, ale přesto se rozhodla, že dům převede na vnuka. Pan Josef se o ni totiž podle svých slov zajímal, stále ji navštěvoval, pomáhal jí, a to vlastně celý svůj dospělý život, ještě před jejím přesunem do domova seniorů. Oproti tomu syn, Josefův otec, kompletně odešel od rodiny už mnoho let zpátky a zájem neměl o nikoho z nich.
Evidentně však počítal s tím, že nemovitost jednou získá v rámci dědictví. Když se dozvěděl, že je dům napsaný na jeho syna, reagoval prý hodně naštvaně. Začal tvrdit, že babička by se k podobnému kroku sama nerozhodla a že ji Josef musel k podpisu nějak donutit. Jenže mezi podezřením a prokázaným nátlakem je rozdíl. To, že se dárkyně nacházela ve špatném zdravotním stavu nebo žila v domově pro seniory, neznamená, že nemohla svobodně rozhodovat o svém majetku. Rozhodující by bylo, jak na tom byla právě v době podpisu smlouvy a zda chápala, co její rozhodnutí znamená.
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Babička pana Josefa zemřela asi měsíc poté, co na něj dům převedla. Nemohla tak už synovi vysvětlit, proč se rozhodla takto. Ten proto začal zvažovat, jestli by šlo darování napadnout. Domníval se, že věk, nemoc a pobyt v zařízení pro seniory mohly babičku ovlivnit. Takové okolnosti mohou být při posuzování konkrétního případu důležité, ale samy o sobě neprokazují, že smlouva byla neplatná. Podstatné je i načasování. Pokud babička při podpisu rozuměla povaze darování, dokázala zvážit jeho důsledky a rozhodla se bez nátlaku, skutečnost, že krátce nato zemřela, platnost smlouvy automaticky neruší.
Foto: Magnific, babička, ilustrační foto
U nemovitosti musí mít darovací smlouva písemnou podobu. Samotný podpis však k převodu vlastnictví nestačí. Vlastnické právo se nabývá vkladem do katastru nemovitostí. Další otázkou by byl babiččin zdravotní stav v okamžiku právního jednání.
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. uvádí, že neplatné může být právní jednání člověka, který kvůli duševní poruše nebyl schopen právně jednat. Neznamená to, že každý člověk s vážnou diagnózou automaticky ztrácí možnost rozhodovat o svém majetku. Posuzuje se konkrétní situace a schopnost pochopit smysl a následky daného úkonu.
Pokud by otec chtěl darování právně napadnout, samotné podezření by nestačilo. Rozhodující by byly konkrétní okolnosti podpisu a důkazy, které by jeho tvrzení podporovaly. Význam mohou mít zdravotnické záznamy, svědectví osob, které s babičkou jednaly, okolnosti podpisu smlouvy i případné odborné posouzení jejího tehdejšího stavu. Samotná rodinná hádka ani skutečnost, že se obdarovaný s jedním z příbuzných nestýkal, k závěru o podvodu nestačí.
Dům nemusel automaticky připadnout otci
Pan Josef se rozhodl nereagovat na otcova obvinění dalšími hádkami. Nechal si proto opatřit kopii darovací smlouvy, ověřit stav zápisu v katastru a uchoval si dokumenty, které mohou objasnit, jak převod proběhl. Jeho otec vše konzultoval s právníkem, ale nepodařilo se najít nic, co by nasvědčovalo tomu, že babička dům darovala pod nátlakem nebo že při podpisu smlouvy nebyla schopná svobodně rozhodovat.
Foto: Magnific, rodinný dům, ilustrační foto
Je důležité si připomenout, že dospělé dítě nemá automaticky právo rozhodovat o majetku svého rodiče ani očekávat, že mu konkrétní nemovitost jednou připadne. Vlastník může za života se svým majetkem nakládat, pokud dodrží zákonné podmínky. V českém právu existuje také institut takzvaného nepominutelného dědice. Tím jsou děti zůstavitele, a pokud nedědí, jejich potomci. Tato ochrana se však týká povinného dílu z pozůstalosti a neznamená automaticky právo na konkrétní dům, který vlastník platně daroval ještě za života.
Dopad dřívějších darů na vypořádání dědictví může záviset na dalších okolnostech, proto nelze bez znalosti celé pozůstalosti slíbit jednoduchý výsledek. Podobné spory bývají bolestivé právě proto, že se v nich mísí právní otázky s představami o tom, co je v rodině „správné“. Jeden člověk může dar vnímat jako projev vděčnosti, jiný jako nespravedlivé vyřazení z dědictví. Ani jedna z těchto emocí ale sama o sobě nerozhoduje o tom, komu dům právně patří.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
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„Táta čekal, že zdědí dům, ale babička ho přepsala na mě,“ říká Josef. Jeho ukřivděný otec přišel s vážným obviněním byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.