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Češi sní o univerzálním vrtulníku. Realita? Naše Venomy unesou sotva deset chlapů

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Vojenské letectvo v Evropě prochází zásadním přehodnocením svých přepravních a taktických kapacit. Zatímco v uplynulých dvou dekádách dominoval trend lehkých a středních víceúčelových vrtulníků, současná bezpečnostní situace a nároky na dosah vracejí do popředí těžkou kategorii. Rumunsko a Nizozemsko v uplynulých měsících potvrdily nákup stejného typu – jedenáctitunového stroje Airbus H225M Caracal. Přestože obě země pořizují identickou platformu, jejich operační filozofie nemůže být rozdílnější: zatímco Bukurešť jimi začíná masově nahrazovat padesát let staré licenční Pumy pro konvenční i námořní operace, Haag kupuje úzce specializovanou konfiguraci výhradně pro své elitní komando. Česká armáda mezitím kráčí zcela odlišnou cestou, která jasně ukazuje rozdíl mezi těžkým taktickým transportem a lehkou expediční podporou.
Těžký vojenský vrtulník Airbus EC725 Caracal v šedé kamufláži za letu se sondou pro doplňování paliva

Těžký vojenský vrtulník Airbus EC725 Caracal v šedé kamufláži za letu se sondou pro doplňování paliva

Zdroj: Dsgn / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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