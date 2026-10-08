Češi sní o univerzálním vrtulníku. Realita? Naše Venomy unesou sotva deset chlapů

Vojenské letectvo v Evropě prochází zásadním přehodnocením svých přepravních a taktických kapacit. Zatímco v uplynulých dvou dekádách dominoval trend lehkých a středních víceúčelových vrtulníků, současná bezpečnostní situace a nároky na dosah vracejí do popředí těžkou kategorii. Rumunsko a Nizozemsko v uplynulých měsících potvrdily nákup stejného typu – jedenáctitunového stroje Airbus H225M Caracal. Přestože obě země pořizují identickou platformu, jejich operační filozofie nemůže být rozdílnější: zatímco Bukurešť jimi začíná masově nahrazovat padesát let staré licenční Pumy pro konvenční i námořní operace, Haag kupuje úzce specializovanou konfiguraci výhradně pro své elitní komando. Česká armáda mezitím kráčí zcela odlišnou cestou, která jasně ukazuje rozdíl mezi těžkým taktickým transportem a lehkou expediční podporou.
Válka na východě Evropy a návrat k obraně teritoria NATO radikálně změnily pohled armádních plánovačů na vrtulníkové letectvo. Éra expedičních misí v Afghánistánu a Iráku, kde stroje operovaly z bezpečných předsunutých základen s neomezenou logistickou podporou, definitivně skončila. Na moderním evropském bojišti čelí helikoptéry husté síti protivzdušné obrany, elektronickému rušení a především obrovským vzdálenostem. Vrtulník, který unese pouze jedno pěší družstvo a po hodině letu musí tankovat na nezabezpečené polní ploše, představuje v konvenčním střetu nepřijatelné riziko.
Právě proto evropské armády znovu obracejí pozornost k těžké taktické kategorii. Francouzský Airbus H225M Caracal (původně vyvinutý společností Eurocopter jako EC725) byl dlouhá léta považován za špičkový, avšak nákladný stroj vyhrazený především pro francouzské letectvo, námořnictvo a několik vybraných zahraničních uživatelů v Asii či Latinské Americe. Během podzimu 2026 se však Caracal ocitl v centru dvou klíčových evropských modernizačních programů, které ukazují neobyčejnou flexibilitu jeho základního draku.
Jedenáctitunový gigant rodiny Super Puma: V čem spočívá síla platformy Caracal
Kořeny stroje H225M sahají k legendárnímu francouzskému typu Aérospatiale SA 330 Puma z konce 60. let. Zatímco však původní Puma představovala sedmitunový vrtulník první generace s turbínovým pohonem, Caracal je výsledkem desetiletí evoluce přes řady AS332 Super Puma a vojenský AS532 Cougar. Z původního předchůdce zůstala v podstatě jen základní aerodynamická koncepce s vysokým trupem a zatahovacím podvozkem.
Rumunské letectvo provozuje licenční stroje IAR-330 Puma z továrny v Brašově již půl století. Modernizovaná verze SOCAT dostala protitankové řízené střely a kanón, drak vrtulníku však vychází ze sedmdesátých let a Bukurešť jej nyní začíná nahrazovat dvanácti stroji H225M.
Se svou maximální vzletovou hmotností 11 160 kg (při podvěsném nákladu až 11 200 kg) se H225M řadí na samotný vrchol středně těžké, respektive těžké taktické kategorie. Srdcem vrtulníku je dvojice turbohřídelových motorů Safran Makila 2A1. Každý z nich disponuje trvalým výkonem 1 567 kW (2 101 koní) a dvoukanálovým digitálním systémem řízení FADEC. V nouzovém režimu vysazení jednoho motoru (OEI) dokáže zbývající jednotka po dobu 30 sekund poskytnout výkon až 1 776 kW (2 382 koní), což posádce umožňuje bezpečně uniknout ze svízelné situace i při plném zatížení v náročném terénu.
Klíčovým konstrukčním prvkem je pětilistý nosný rotor Spheriflex s kompozitními listy a titanovou hlavou o průměru 16,2 metru. Pět listů výrazně snižuje úroveň vibrací v kabině, zvyšuje aerodynamickou účinnost a umožňuje stroji operovat v režimu hot-and-high (vysoká nadmořská výška a vysoká teplota vzduchu), kde lehčí helikoptéry ztrácejí vztlak. Do prostorné kabiny o délce 6,65 metru se vejde až 28 sedících plně vyzbrojených vojáků, případně náklad o hmotnosti 5 670 kg. Vnější podvěsný hák unese 4 750 kg, což stačí na přepravu lehkých houfnic, terénních vozidel nebo palet s dělostřeleckou municí.
Nejvýraznějším taktickým trumfem Caracalu je však dálkový dosah. Vrtulník nese v základních nádržích přes 2 500 litrů paliva, které lze doplnit přídavnými nádržemi v kabině na celkových téměř 3 500 litrů, což zajišťuje dolet přes 1 200 kilometrů. Především je však H225M jedním z mála vrtulníků na světě vybavených pevnou teleskopickou sondou pro tankování za letu (Air-to-Air Refuelling – AAR). Ve spojení s tankovacími letouny KC-130 Hercules nebo moderními Airbus A400M dokáže Caracal zůstat ve vzduchu déle než deset hodin a překonávat strategické vzdálenosti bez nutnosti přistání v nepřátelském prostoru.
Rumunský restart po půl století: Proč továrna v Brašově střídá staré Pumy za Caracaly
Ve středu 7. října 2026 učinilo Rumunsko zásadní krok k obnově svého vojenského letectva. Prostřednictvím francouzské vyzbrojovací agentury DGA podepsalo kontrakt na pořízení 12 víceúčelových vojenských vrtulníků Airbus H225M v odhadované hodnotě 757 milionů eur. Projekt je z velké části financován prostřednictvím nového obranného mechanismu Evropské unie SAFE (Security Action for Europe), který podporuje společné nákupy strategické techniky evropských výrobců.
Pro Bukurešť má tento nákup mimořádný historický i průmyslový rozměr. Rumunsko vyrábělo licenční vrtulníky Aérospatiale SA 330 Puma v leteckém podniku IAR v Ghimbavu u Brašova již od roku 1975 pod označením IAR-330 Puma. V době studené války šlo o unikátní anomálii: komunistické Rumunsko bylo jedinou zemí Varšavské smlouvy, která ve velkých sériích licenčně vyráběla západní vrtulník. V Brašově vzniklo více než 160 těchto strojů v různých verzích.
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Když se v devadesátých letech blížil konec jejich původní životnosti, rumunská armáda se spojila s izraelskou společností Elbit Systems a vyvinula rozsáhlou modernizaci IAR-330 SOCAT (Sistem Optronic de Căutare și Anti-Tanc). Vrtulníky dostaly stabilizované elektrooptické čidlo v přídi, podvěsný 20mm automatický kanón GIAT THL-20 v otočné věži pod přídí a odpalovací zařízení pro protitankové řízené střely Spike-ER. Souběžně vznikla námořní verze IAR-330 Naval, upravená pro operace z palub rumunských fregat typu 22 v Černém moři s plovákovým systémem a vyhledávacím radarem.
Padesát let provozu si však vybralo svou daň. Draky IAR-330 mají maximální vzletovou hmotnost pouhých 7,4 tuny a jejich původní motory Turbomeca Turmo IVC už nestačí moderním požadavkům na pasivní ochranu a užitečné zatížení. Po půli století služby je konstrukce na hranici únavy materiálu. Rumunsko proto Caracal kupuje jako náhradu celé této historické flotily. Nové stroje budou plnit široké spektrum konvenčních úkolů na východním křídle NATO: od taktických výsadků přes palebnou podporu se stavebnicovým zbraňovým systémem Airbus HForce až po protiponorkový boj a hlídkování nad Černým mořem. Klíčovou podmínkou kontraktu je přenesení licenční montáže, údržby a výroby komponent do tradičního závodu IAR v Ghimbavu, což zajistí rumunskému průmyslu technologickou kontinuitu na další dekády.
Nizozemská specializace: Proč Haag kupuje dvanáct Caracalů výhradně pro elitní komanda
Zatímco Rumunsko pojalo nákup dvanácti H225M jako plošné přezbrojení konvenčních vrtulníkových letek a námořnictva, Nizozemské královské letectvo (RNLAF) zvolilo diametrálně odlišný přístup. Smlouva na 12 strojů H225M Caracal, podepsaná v listopadu 2024 na pařížském veletrhu Euronaval ředitelstvím COMMIT a společností Airbus Helicopters, je úzce specializovanou zakázkou pro jediný účel: skryté operace v hloubce nepřátelského území.
Původní nizozemský záměr počítal s nákupem 14 vrtulníků. Ministerstvo obrany v Haagu však po detailní analýze požadavků počet strojů zredukovalo na 12. Důvodem nebyly škrty v celkovém rozpočtu, ale naopak extrémní cena specializovaného vybavení, které si Nizozemci pro své vrtulníky nadiktovali. Caracaly mají u 300. perutě na základně Gilze-Rijen nahradit dosluhující stroje Eurocopter AS532 U2 Cougar (s vzletovou hmotností 9,3 tuny), které letectvo provozuje od roku 1996.
Nizozemské H225M vznikají v rámci programu SOF Air Rotary Wing a budou přímo podřízeny Velitelství speciálních operací (NLD SOCOM). Jejich primárním posláním je letecká podpora elitního armádního pluku Korps Commandotroepen (KCT) a námořních speciálních sil NLMARSOF. Nejde o běžné transportní taxi, ale o létající velitelská a infiltrační stanoviště schopná operovat v noci, v extrémním počasí a v prostoru nasyceném protivzdušnou obranou.
Nizozemská konfigurace Caracalu proto obsahuje unikátní technologický balík:
Pokročilý systém vlastní obrany (DAS): Plně integrovaná souprava senzorů zahrnuje radarový výstražný přijímač (RWR), laserový detektor ozáření (LWR), infračervený systém varování před blížícími se raketami (MAWS) a automatické dávkovače klamných cílů (chaff/flare) propojené s rušiči. Taktické datalinky a fúze senzorů: Šifrovaná satelitní komunikace a datové spojení Link 16 umožňují posádce v reálném čase sdílet obraz bojiště s pozemními operátory KCT i se stíhacími letouny F-35. Příďová elektrooptická věž s termovizí vysokého rozlišení slouží nejen k navigaci při letu kopírujícím terén, ale také ke značkování cílů. Vybavení pro rychlý výsadek a námořní mise: Palubní jeřáby, speciální konzole pro rychlé slanění (fast-roping), odnímatelná balistická ochrana podlahy i stěn a palubní zbraně v bočních dveřích. Stroje mají navíc plnou protikorozní úpravu a sklopné rotorové listy pro operace z palub nizozemských výsadkových lodí třídy Rotterdam (HNLMS Rotterdam a Johan de Witt).
Nizozemsko tak z Caracalu vytvořilo specializovanou platformu pro bojové pátrání a záchranu (CSAR) a dálkové přepady, která se svou výbavou zásadně liší od standardní přepravní verze, jakou staví Rumunsko.
Nizozemské královské letectvo pořizuje dvanáct vrtulníků H225M jako přímou náhradu dosluhujících strojů AS532 U2 Cougar. Nové stroje budou dislokovány u specializované 300. perutě na základně Gilze-Rijen a poslouží výhradně k podpoře speciálních sil KCT a NLMARSOF. Srovnání taktických tříd: Od lehkého Venomu přes Puma až po těžký transport
Pro pochopení toho, proč různé evropské státy volí odlišné typy vrtulníků, je nutné podívat se na jejich základní technické parametry a hmotnostní kategorie. Následující srovnání zachycuje H225M Caracal v kontextu strojů, které nahrazuje v Rumunsku a Nizozemsku, i v porovnání s českou vrtulníkovou výzbrojí:
Vrtulník a původ Max. vzletová hmotnost (MTOW) Pohonná jednotka a výkon Kapacita kabiny Nosnost na podvěsu Dolet bez tankování Hlavní operační určení Airbus H225M Caracal (Francie/EU) 11 160 kg 2× Safran Makila 2A1 (2× 1 567 kW) 28 vojáků 4 750 kg cca 840 km (s přídavnými >1 200 km) Těžký taktický transport, SOF infiltrace, CSAR, tankování za letu IAR-330 Puma / SOCAT (Rumunsko/licence) 7 400 kg 2× Turbomeca Turmo IVC (2× 1 175 kW) 16 vojáků 1 000 kg cca 550 km Lehký transport, přímá palebná podpora s PTŘS (dosluhující) Eurocopter AS532 U2 Cougar (Nizozemsko/EU) 9 300 kg 2× Turbomeca Makila 1A2 (2× 1 236 kW) 20–25 vojáků 4 500 kg cca 770 km Střední transport a obojživelné operace (nahrazován u 300. perutě) Mil Mi-171Š (Česko / ruský původ) 13 000 kg 2× Klimov VK-2500 (2× 1 765 kW) 24 vojáků 4 000 kg cca 580 km (s vnitřními nádržemi >1 000 km) Těžký transport, zadní rampa pro náklad a čtyřkolky, SOF II úprava Bell UH-1Y Venom (Česko / USA) 8 391 kg 2× GE T700-GE-401C (2× 1 360 kW) 8–10 vojáků 3 000 kg cca 600 km Střední víceúčelový stroj, přímá palebná podpora, symbióza s AH-1Z Český pohled bez iluzí: Rozdělení rolí mezi Mi-171Š, Venomem a těžkým transportem
Při pohledu na rumunské a nizozemské nákupy se v českém prostředí často objevuje otázka, jak do této evropské skládačky zapadá Armáda České republiky. Je důležité hned na začátku odmítnout jakékoliv spekulace: Česká republika o nákupu vrtulníků H225M Caracal nevyjednává, nepřipravuje pro ně akviziční projekt a její modernizační priority leží v úplně jiných oblastech. Srovnání těchto platforem je však nesmírně poučné, protože ukazuje, jak diametrálně odlišné doktrinální cesty jednotlivé státy NATO volí.
Vzdušné síly AČR se vydaly cestou nákupu amerického systému Bell H-1, dislokovaného u 22. základny vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou. Systém tvoří víceúčelové vrtulníky UH-1Y Venom a bitevníky AH-1Z Viper. Jde o lehkou až střední expediční kategorii (vzletová hmotnost Venomu činí 8,4 tuny), která byla původně navržena pro potřeby americké námořní pěchoty (USMC). Hlavní předností této volby je obrovská míra unifikace: Venom a Viper sdílejí přibližně 85 procent dynamických komponentů, včetně rotorových hlav, motorů General Electric T700, transmise a avioniky, což radikálně zjednodušuje logistiku a výcvik mechaniků.
Při ztrátě tlaku v kabině by se pilotovi okamžitě začala vařit krev zaživa. Kvůli extrémnímu odlehčení přitom letoun neměl ani obyčejné posilovače řízení
Venom je vysoce obratný stroj s odolným lyžovým podvozkem, který je optimalizován pro agresivní lety těsně nad terénem a přímou palebnou podporu pozemních jednotek pomocí rotačních kulometů M134 Minigun a neřízených raket. Jeho limitem je však přepravní kapacita: kabina pojme přibližně 8 až 10 plně vyzbrojených vojáků (nebo šest nosítek s raněnými). Venom nikdy neměl a z podstaty konstrukce ani nemůže plnit roli těžkého transportního tahouna pro přepravu celých čet či těžkého vybavení. Podobně jako v případě amerického letectva, které pro ostrahu svých základen sáhlo po stroji
MH-139A Grey Wolf, i český Venom reprezentuje přesně vymezenou taktickou úlohu.
Těžkou práci u českého letectva historicky vykonávaly osvědčené ruské stroje Mil Mi-171Š s maximální vzletovou hmotností 13 tun. Mi-171Š představuje v mnoha ohledech naprostý protiklad Venomu: disponuje masivní nákladovou kabinou a především zadní hydraulicky sklopnou rampou, přes kterou lze do trupu přímo najet se speciálními čtyřkolkami, naložit lehké dělostřelecké zbraně nebo rozměrné palety se zásobami. Česká armáda navíc své Mi-171Š v rámci programu SOF II nákladně modernizovala pro potřeby speciálních sil: dostaly špičkovou optoelektroniku FLIR Star SAFIRE, pancéřování kabiny, meteorologický radar, satelitní navigaci a palubní zbraně v bočních dveřích. Vznikla tak respektovaná vrtulníková jednotka pro speciální operace (SOATG), která byla plně certifikována pro alianční nasazení.
Podobně jako kdysi slavný
bitevník Mi-24 doplácel na kompromisní sovětskou koncepci, i Mi-171Š dnes naráží na neúprosnou geopolitickou realitu. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 se dodávky originálních náhradních dílů, rotorových listů a motorů z Ruska staly pro zemi NATO nepřijatelným bezpečnostním rizikem. Přestože státní podnik LOM PRAHA dokáže zajistit vysokou míru generálních oprav vlastními silami, dlouhodobá perspektiva sovětských a ruských draků v západním aliančním svazku je neudržitelná.
Příběh vrtulníků H225M Caracal v Rumunsku a Nizozemsku tak nastavuje české armádě zajímavé zrcadlo. Ukazuje, že v moderní válce nelze těžkou kategorii jednoduše nahradit menšími stroji. Zatímco rodina Bell H-1 poskytuje Česku vynikající nástroj pro přímou palebnou podporu a rychlé výsadky menších týmů, otázka dlouhodobé náhrady těžkých přepravních schopností Mi-171Š zůstává do budoucna otevřeným tématem, stejně jako
strategická přeprava těžkých nákladů v evropském letectvu. Rumunská a nizozemská cesta dokazují, že robustní jedenáctitunová platforma s dálkovým dosahem a schopností doplňování paliva za letu má na moderním bojišti nezastupitelné místo – ať už slouží jako konvenční dříč na břehu Černého moře, nebo jako vysoce utajený nástroj pro noční operace komand. Zdroje fotografií Taktický transportní vrtulník Airbus Helicopters EC725 Caracal: Dsgn / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Rumunský vrtulník IAR-330 Puma v protitankové úpravě SOCAT: MAPN / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Nizozemský transportní vrtulník AS532 Cougar 300. perutě: Jim van de Burgt from Wijk bij Duurstede, Netherlands / Wikimedia / CC0