Rychlý litý koláč s blumami a kandovaným ovocem pro každou příležitost

Šup šup přijde vhod ve chvíli, kdy na lince leží koláč změklé blumy a člověku se nechce pouštět ani do , ani do kompotu marmelády. Je to obyčejný litý koláč na plech, žádná cukrářská výstavka. Jenže přesně tenhle typ doma často zmizí nejrychleji: těsto zůstane moučníku měkké, ovoce ho navoní a skořice mu dá starý, trochu babičkovský ráz.
Receptů na šup-šup koláč se dá najít spousta. Někde se dělá s
drobenkou a , jinde se všechno prostě nalije do formy, přidá se ovoce, mléko a vejce a jde se péct. Tahle blumová verze stojí tak trochu uprostřed. Je rychlá, název v tom nelže, ale jednu borůvkami praktickou věc je dobré nepodcenit. Sáhněte po větší formě. Těsto umí při pečení vylézt přes okraj a připálené kapky na dně trouby pak radost neudělají. Skořice tu není jen kvůli barvě navrchu. Recept na rychlý šup šup koláč s blumami
Doba přípravy: 15 minut + pečení 55 minut Co potřebujeme Z čeho udělat těsto 450 g polohrubé mouky 100 g cukru 5 ks vajec 1 dl oleje 1/2 balíčku prášku do pečiva mléko podle hustoty Na vrstvení blumy 1-2 lžičky skořice 2 hrsti rozinek 1 hrst kandovaného ovoce Postup přípravy šup šup koláče v bleskovém provedení
1. Troubu nastavte na
190 °C, horkovzduch. Připravte si větší formu nebo hlubší plech, vymažte ho tukem a vysypte moukou.
2. Do mísy nasypte
mouku, žloutky, cukr, olej, prášek do pečiva a přilijte mléko. Vymíchejte těsto, které má být hustší než palačinkové, ale pořád se musí dát dobře roztírat.
3. Z
bílků vyšlehejte pevný sníh a opatrně ho vmíchejte do těsta. Není potřeba honit úplně hladkou směs, důležitější je, aby těsto zůstalo lehké.
4. Na dno formy dejte trochu
těsta, na něj rozložte blumy, poprašte skořicí, přisypte část rozinek a trochu kandovaného ovoce. Pokračujte další vrstvou těsta a postup opakujte, dokud všechno nespotřebujete.
5. Koláč vložte do trouby a pečte přibližně
55 minut. Ke konci ho zkontrolujte špejlí. Když ji vytáhnete suchou, je hotovo. Foto: Cooky.cz, Šup šup koláč nedělá cavyky: Rychlá domácí buchta, kterou zvládnete i ve spěchu
TIP: Hodně šťavnaté blumy se vyplatí předem lehce obalit v polohrubé mouce. V těstě pak nepustí tolik vody a koláč nebude zbytečně rozmáčený. Co když nemáte blumy?
Upéct se dá i
s jiným ovocem. Jen je lepší vybrat takové, které se v troubě hned nerozpadne. Dobré jsou švestky, meruňky nebo dobře okapaný kompot. U borůvek bych ubrala trochu mléka, protože šťávy pustí dost a těsto pak snadno zůstane vlhčí, než by člověk chtěl.
Rozinky i kandované ovoce můžete bez velkého přemýšlení vynechat, hlavně pokud je u vás doma někdo z moučníků stejně vybírá na okraj talíře. Skořici bych ale nechala. U takhle jednoduchého litého koláče udělá vůni, která se z kuchyně začne hlásit dřív než samotný plech.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu , Healthline částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková