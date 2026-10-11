Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Rychlý litý koláč s blumami a kandovaným ovocem pro každou příležitost

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Šup šup koláč je přesně ten typ receptu, který nevypadá složitě a ani složitý není. Když se sejdou blumy, pár vajec a chuť upéct něco k odpolední kávě bez velkého divadla, je hotovo raz dva.
Fotografie k šup šup koláči

Fotografie k šup šup koláči

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Šup šup koláč nedělá cavyky: Rychlá domácí buchta, kterou zvládnete i ve spěchu
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 05:09

Reklama
Další články z Cooky.cz
Retro kvíz o cukrovinkách z dob komunismu: Jen starší ročníky mají šanci získat všech 10 bodů
Retro kvíz o cukrovinkách z dob komunismu: Jen starší ročníky mají šanci získat všech 10 bodů
Dort Harlekýn s pařížskou šlehačkou: Na slavnostní stůl se hodí lépe než mnohé moderní dezerty
Dort Harlekýn s pařížskou šlehačkou: Na slavnostní stůl se hodí lépe než mnohé moderní dezerty

V lednici odpočívá pařížská šlehačka přes noc, v troubě se peče jednoduchý kakaový korpus a druhý den už...

Vepřová pečeně v celku s kapsami plněnými slaninou a česnekem: Vypečená kůrka a šťavnaté maso uvnitř
Vepřová pečeně v celku s kapsami plněnými slaninou a česnekem: Vypečená kůrka a šťavnaté maso uvnitř

Jsou dny, kdy se doma držím lehčích jídel, a pak přijde chvíle, kdy má rodina chuť na poctivou pečínku se...

Třešňový zákusek s kakaovým korpusem a bílou a tmavou čokoládovou polevou
Třešňový zákusek s kakaovým korpusem a bílou a tmavou čokoládovou polevou

Třešně patří k létu stejně spolehlivě jako plech moučníku na kuchyňské lince. Tenhle třešňový zákusek dělám...

Kuličkový chléb není třeba krájet: Nadýchané pečivo z malých bochánků je radost péct i trhat
Kuličkový chléb není třeba krájet: Nadýchané pečivo z malých bochánků je radost péct i trhat

Kuličkový chléb je přesně ten typ pečiva, které na stole vypadá slavnostněji, než kolik s ním ve...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.