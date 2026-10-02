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Kynutý koláč s ovocem a drobenkou, co zvládne každý

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Když mi v lednici zůstanou jahody, borůvky nebo pár švestek, které už volají po rychlém zpracování, jde u nás na řadu kynutý ovocný koláč s drobenkou. Je to poctivá plechová klasika, která není složitá, těsto stačí nechat kynout jen krátce a ovoce si můžete poskládat podle toho, co máte doma. Právě drobenka a vláčné máslové těsto z něj dělají moučník, ke kterému se vracím celé léto.
Obrázek k receptu na Kynutý ovocný koláč s drobenkou, který vždy sklidí úspěch

Obrázek k receptu na Kynutý ovocný koláč s drobenkou, který vždy sklidí úspěch

Zdroj: Foto Cooky.cz, Recept na Kynutý ovocný koláč s drobenkou, který vždy sklidí úspěch
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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