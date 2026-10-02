Kynutý koláč s ovocem a drobenkou, co zvládne každý

Tenhle koláč peču nejraději v létě, kdy se doma skoro vždycky najde nějaké čerstvé ovoce. Nevyžaduje žádné velké cukrářské dovednosti a mizí rychleji, než by se slušelo přiznat. Těsto kyne jen chvíli, ovoce se na něj dá naskládat podle zásob a nálady. spolu s Drobenka vláčným máslovým těstem z něj dělají moučník, ke kterému se u nás během sezony vracím pořád dokola.
Výhoda tohohle koláče je
jednoduchá: nemusí chutnat pokaždé stejně. Jednou na něj přijde jen miska jahod, podruhé pár hrstí a ke konci léta už většinou sahám po borůvek . Těsto roztírám rovnou na plech a nechávám ho dojít už jen ve chvíli, kdy se rozehřívá trouba. Není to postup z učebnice, spíš kuchyňská zkratka, která se v běžném provozu hodí. švestkách
Můj tip: Hodně šťavnaté ovoce předem lehce osušte papírovou utěrkou. Spodek koláče pak nebude zbytečně mokrý. Recept na kynutý ovocný koláč s drobenkou
Doba přípravy: přibližně 20 minut + kynutí kvásku a krátké dokynutí Doba pečení: asi 30 minut Teplota trouby: 185 °C Počet porcí: zhruba 12 až 16 kousků Ingredience, které budeme potřebovat Suroviny na kynuté těsto 300 g polohrubé mouky 6 PL třtinového cukru 125 g rozpuštěného vlažného másla 1 ks vejce 20 g čerstvého droždí, tedy asi 1/2 kostky 100 ml mléka 1 špetka soli Čím koláč obložit 300 až 500 g ovoce podle chuti, třeba jahod, borůvek nebo švestek Na drobenku 80 g polohrubé mouky 80 g cukru krupice 80 g másla Postup přípravy jednoduchého kynutého koláče s ovocem a drobenkou
1. Začněte
kváskem. Do části vlažného mléka rozdrobte droždí, přidejte trochu cukru a promíchejte. Nechte ho stát asi 10 až 15 minut, dokud se na povrchu nezačne zvedat pěna.
2. Do větší mísy nasypte
polohrubou mouku, přidejte zbytek třtinového cukru a sůl. Přijde k tomu vejce, rozpuštěné vlažné máslo a připravený kvásek.
3. Vypracujte
hladké těsto. Můžete použít vařečku, ruce nebo robot, podle toho, co máte po ruce a na co jste zvyklí. Hlavní je, aby v míse nezůstala suchá mouka a těsto bylo pružné. Pokud se zdá příliš řídké, přidejte lžíci mouky, ale nepřehánějte to. Tvrdý koláč za trochu pohodlnější práci nestojí.
4. Plech nechte
suchý, případně ho vyložte pečicím papírem, pokud se vám s ním lépe manipuluje. Těsto na něj rozetřete navlhčenou rukou nebo stěrkou. Dostaňte ho co nejvíc ke krajům, i když povrch nebude úplně rovný.
5. Připravte
ovoce. Jahody pokrájejte na menší kusy, švestky rozpulte, borůvky nechte celé. Rozložte je po těstě tak, aby se ovoce dostalo skoro do každého budoucího řezu.
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6. Smíchejte
mouku, cukr a máslo a prsty vytvořte hrubší žmolky. Není potřeba honit se za dokonale jemnou směsí, větší kousky jsou po upečení příjemnější.
7. Koláč posypte
drobenkou a nechte ho kynout jen po dobu, než se trouba předehřeje na 185 °C. U téhle plechové verze takové krátké dokynutí úplně stačí.
8. Pečte ve vyhřáté troubě přibližně
30 minut. Okraje i drobenka mají být dozlatova. Každá trouba peče trochu jinak, takže ke konci raději nahlédněte dovnitř, klidně už po pětadvaceti minutách. Foto: Cooky.cz, Drobenka a okraje mají být upečené dozlatova.
9. Upečený koláč nechte chvíli odpočívat přímo na plechu. Dá se krájet ještě lehce vlažný, ale dobrý je i po úplném vychladnutí. Nejlepší bývá v den upečení. Druhý den pořád obstojí, jen drobenka už většinou není tak křupavá.
Foto: Cooky.cz, Na koláč můžete použít různé ovoce, dokonce i tvaroh a mák. Pár rad hospodyňky ke kynutému ovocnému koláči s drobenkou U meruněk hodně záleží na tom, jak jsou šťavnaté. Pokládejte je řezem nahoru nebo slupkou dolů, aby do těsta zbytečně nepustily příliš mnoho tekutiny. Na drobenku se nejlépe hodí máslo měkké, ale ne rozpuštěné. Snáz se spojí s moukou a cukrem a udělá pěkné hrudky. Koláč se bude lépe krájet, když mu po vytažení z trouby necháte aspoň 20 minut klid. Do těsta můžete nastrouhat trochu citronové kůry. Dodá mu svěžejší vůni, podobně jako u starších domácích receptů.
U ovoce, které pouští hodně šťávy, se hodí malá pojistka. Těsto před obložením lehce poprašte jednou lžící jemné strouhanky nebo mletých piškotů. Žádná velká cukrářská věda, spíš obyčejná zkušenost z kuchyně, ale spodek koláče díky tomu zůstane vláčný a nerozmočí se.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková