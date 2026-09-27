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Bleskový borůvkový koláč ze strouhaného těsta, co zvládne každý

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Borůvkový koláč má jednu velkou výhodu: nemusí vypadat jako z výlohy cukrárny, aby zmizel z plechu rychlostí blesku. Tahle strouhaná verze je přesně ten typ receptu, který vypadá pracněji, než ve skutečnosti je. Křehké těsto, smetanová vrstva, borůvky a nastrouhaný vršek udělají z obyčejného plechu velmi slušnou víkendovou záležitost.
Fotografie k borůvkovému koláči

Fotografie k borůvkovému koláči

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Borůvkový koláč není jen sladká tečka k létu: Nadýchané těsto, šťavnaté ovoce a chuť, kvůli níž se peče znovu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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