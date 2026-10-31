Čtyřiapadesátiletá turistka se nevrátila z lesa. Policie nalezla vůz i tábor, ale kolem zmizení stále visí řada otazníků

Čtyřiapadesátiletá Sandra Hughes odjela koncem června 2020 kempovat do pohoří Sierra Nevada v Kalifornii. O několik dní později nalezli turisté její zničený tábor a nedaleko od něj nabourané auto. Během léta ji v lese spatřilo několik lidí, ale záchranářům se ji najít dosud nepodařilo. Případ tak zůstává nevyřešený.
Zničený tábor a nabourané auto
Koncem června 2020 odjela čtyřiapadesátiletá Sandra Hughes na samostatný výlet do oblasti Sierra National Forest ve střední Kalifornii. Zkušená turistka rodině sdělila, že se plánuje pohybovat v přírodě a případně dojít až k Yosemitskému národnímu parku. Dne 2. července však kolemjdoucí turisté narazili poblíž Johnson Meadows na její tábořiště. Stan byl zborcený, batoh ležel na zemi a osobní věci včetně dokladů byly rozházené po okolí. Místo podle všeho už několik dní nikdo nenavštívil a po ženě nezbyla žádná stopa.
Pátrání nabralo konkrétní směr 5. července, kdy byl objeven její stříbrný automobil značky Saab. Vůz sjel ze zalesněné cesty poblíž Chiquito Creek, narazil do stromu a uvízl v rokli. Vyšetřovatelé z poškození odvodili, že se auto před nárazem pohybovalo rychlostí do třiceti kilometrů v hodině. Podobně jako v případě tábořiště byly i kolem vozu rozházené osobní věci a vybavení. Policisté na místě nenašli žádné stopy krve a předpokládali, že žena po nehodě z místa odešla. Zabezpečili tedy auto a nechali na něm vzkaz.
Svědectví z lesa a nález u hranic
Vyšetřovatelé brzy zjistili, že se v oblasti pohybuje žena odpovídající popisu zmizelé. Dne 4. července, den před nálezem auta, ji nedaleko jezera Chiquito viděla skupina turistů. Stála bosa s modřinou na tváři, měla na sobě černé triko a modré džíny. Nabízenou pomoc odmítla. Další hlášení přišlo 9. srpna od dvojice lovců, kteří poblíž cesty Beasore Road viděli ženu opřenou o strom. Podle jejich popisu byla výrazně pohublejší, měla na sobě jiné oblečení a působila odtažitě. Ani v jednom případě se ji nepodařilo včas zajistit.
Jediným hmatatelným důkazem o jejím dalším pohybu se stal spací pytel objevený 12. července poblíž Spotted Lakes. Ležel mimo značené cesty necelé čtyři kilometry severně od nabouraného vozidla, přímo na hranici Yosemitského národního parku. Přesně tímto směrem žena původně plánovala jít. Většinu dalšího pátrání po stopách v terénu definitivně ukončil rozsáhlý lesní požár Creek Fire. Oheň vypukl na začátku září 2020 a zasáhl část oblasti, ve které se žena naposledy pohybovala, čímž zničil případné zbývající důkazy.
Rozsáhlé pátrání a stopa na louce
Do pátrací akce se zapojily jednotky z několika kalifornských okresů. Využívaly služební psy a v noci letový prostor prohledával vrtulník Black Hawk vybavený termokamerami. Šerif Tyson Pogue z Madera County potvrdil, že vyšetřovatelé pracovali s možností poranění hlavy po autonehodě, psychické krize nebo cizího zavinění. Žádná z verzí ale nepřinesla konkrétní výsledky a pro chybějící důkazy policie v polovině července pozemní hledání omezila. V úvahu se bralo i narušení pěstíren marihuany, tuto variantu však nepotvrdily žádné stopy.
Zvláštní událost se odehrála o rok později, 21. července 2021, na hoře Shuteye Peak. Rodina s tříletým synem zastavila u menší louky, když chlapec náhle začal tvrdit, že vidí ženu ležící obličejem k zemi. Podle chlapce měla modré vlasy, černé triko a modré džíny. Popsal barvy oblečení a vlasů, které zmizelá žena nosila v době svého odchodu do lesa. Trval na tom, že žena na místě potřebuje pomoc, ačkoli dospělí v daném prostoru nikoho neviděli. Rodina se následně o událost podělila, což zaujalo policii.
Vyšetřovatelé se s rodinou spojili a předložili chlapci sérii fotografií různých žen. Tříletý svědek ukázal na snímky Sandry Hughes jako na osobu, kterou na louce viděl. Policisté se s rodinou vrátili na horu Shuteye Peak a detailně prohledali prostor u okraje lesa, na který chlapec ukazoval. Akce však nepřinesla žádný objev. Od zmizení v létě 2020 až do konce roku 2026 nepřibyly v případu žádné nové oficiální poznatky a Sandra Hughes je v databázích úřadů nadále vedena jako pohřešovaná osoba.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (weirddarkness, namus.nij.ojp.gov, nps.gov, crimeandinvestigation.co.uk).