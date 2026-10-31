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Čokoládové tyčinky s jemným kakaovým těstem a hladkou polevou se hodí ke každé kávě

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Čokoládové tyčinky na bázi ořechového sněhového korpusu a krému z rozpuštěné čokolády a másla. Křehké, pěnivé a sytě čokoládové. Přesně takový dezert, který zmizí z talíře dřív, než vychladne káva.
Fotografie k čokoládovým tyčinkám

Fotografie k čokoládovým tyčinkám

Zdroj: Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Čokoládové tyčinky s hedvábnou polevou a jemným kakaovým těstem: Malý kousek, který zmizí z plechu dřív, než vychladne
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 12:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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