Čokoládové tyčinky s jemným kakaovým těstem a hladkou polevou se hodí ke každé kávě

Řeknu to bez okolků: tyto
nevznikly podle žádného promyšleného cukrářského scénáře. Spíš jsem potřebovala spotřebovat šest bílků, kousek másla, který už neměl moc času, a půl tabulky tyčinky hořké čokolády, o kterou se doma nikdo zvlášť nepral. Jenže z nouzového pečení se vyklubal , ke kterému jsem se hned druhý den vrátila znovu. Tentokrát už schválně. Základ tvoří pevný sníh a mleté moučník vlašské ořechy, navrch přijde nadýchaný čokoládový krém s lehkou rumovou vůní. Na talíři nevypadá nijak okázale, ale jeden kousek většinou nestačí.
tu nejsou jen drobná přísada, která se do těsta přihodí, aby se neřeklo. V korpusu mají hlavní slovo: dodají mu hlubší, trochu Vlašské ořechy zemitou oříškovou chuť, díky které se tyčinky od obyčejného sněhového moučníku dost odlišují.
Můj tip: Máslo do krému dávejte až tehdy, když má stejnou pokojovou teplotu jako čokoládový základ. Stejnou opravdu, ne jen tak nějak podobnou. Když je jeden díl studenější, krém se umí rychle srazit a udělá nepříjemné hrudky. Pokud je po vyšlehání příliš měkký, dejte ho zhruba na 15 minut do lednice a pak znovu krátce prošlehejte. Dělám to tak docela často a krém se potom roztírá mnohem poslušněji. Recept na čokoládové tyčinky s ořechovým sněhem a máslovým krémem
Z plechu o rozměru 24 × 36 cm vyjde
přibližně 30 úzkých tyčinek, každá asi 6 × 1,5 cm. Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny Ingredience k přípravě Ořechový sněhový korpus 6 bílků 180 g krystalového cukru 2 sáčky vanilkového cukru 120 g mletých vlašských ořechů 2 lžíce hladké mouky 1 lžička prášku do pečiva špetka soli Čokoládový máslový krém budete potřebovat 3 celá vejce 200 g krystalového cukru 200 g čokolády (půlka hořké, půlka mléčné) 1 lžička vanilkového extraktu půl lahvičky rumové esence 250 g másla pokojové teploty špetka soli 3 lžíce vody Postup přípravy čokoládových řezů s ořechovým korpusem
1. Troubu předehřejte na
175 stupňů. Plech o velikosti 24 × 36 cm vyložte pečicím papírem a ten lehce potřete máslem. Vypadá to jako zbytečná maličkost, ale při sundávání upečeného korpusu se za ni budete chválit. Nebude se trhat a půjde dolů mnohem klidněji.
2.
Bílky se špetkou soli vyšlehejte do pevné pěny. Pak po lžících přisypávejte cukr smíchaný s vanilkovým cukrem a šlehejte dál, dokud sníh nedrží pevné špičky. Počítejte asi s 10 minutami. Tady se zkratky nevyplácejí, protože řídký sníh znamená korpus, který se po upečení sesedne.
3. Do sněhu zlehka vmíchejte
mleté vlašské ořechy a mouku promíchanou s práškem do pečiva. Vezměte stěrku nebo větší lžíci a obracejte směs odspodu nahoru. Nemíchejte ji dokola jako běžné těsto. Čím víc vzduchu ve sněhu zůstane, tím lepší bude výsledek.
4. Hmotu přesuňte na připravený plech, rozetřete ji do rovnoměrné vrstvy a pečte
30 minut. Upečený korpus má zlatavý povrch a při jemném dotyku se vrací zpátky. Potom ho nechte úplně vychladnout, nejlépe alespoň 30 minut mimo troubu. Teď přijde na řadu krém
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1.
Čokoládu nalámejte na menší kousky a rozpusťte ji nad vodní lázní. Občas promíchejte, hlavně u stěn mísy, kde se ráda přichytává. Jakmile je hladká, odstavte ji a nechte zchladnout. Má být vlažná, ne horká.
2. V kovové míse vyšlehejte
bílky z vajec se špetkou soli do pevné pěny. Postupně přidávejte cukr a pokračujte, dokud nevznikne lesklý tuhý krém. Potom zašlehejte žloutky a 3 lžíce vody, krátce spojte a mísu posaďte nad hrnec s vroucí vodou. Nad párou šlehejte metličkou 8 až 10 minut. Směs se prohřeje a lehce zhoustne.
3. Mísu sundejte z páry, vmíchejte
rozpuštěnou vychladlou čokoládu a nechte základ dojít na pokojovou teplotu. V téhle chvíli může krém trochu povolit. Není to chyba, pěnivost mu zůstane.
4. Do vychladlého základu přidejte
vanilkový extrakt, rumovou esenci a první polovinu změklého másla. Vyšlehejte dohladka, potom přidejte zbytek másla a pokračujte ve šlehání. Pokud je krém pořád měkký a nechce držet tvar, dejte ho na 15 minut do lednice a pak ještě jednou krátce prošlehejte. Zpevní a s roztíráním už nebývá problém. Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Čokoládové tyčinky s hedvábnou polevou a jemným kakaovým těstem: Malý kousek, který zmizí z plechu dřív, než vychladne Dokončení
1. Vychladlý korpus opatrně stáhněte z pečicího papíru a položte ho na rovnou plochu nebo tác. Krém rozetřete po celé ploše, klidně obyčejným nožem; cukrářský sáček vypadá efektně, ale tady není potřeba. Moučník dejte nejméně na
30 minut do lednice a potom ho ostrým nožem nakrájejte na tyčinky velké přibližně 6 × 1,5 cm. V chladu vydrží 3 až 4 dny, pokud se k nim doma někdo nedostane dřív. Tipy redakce: Poměr čokolád: Kombinace hořké a mléčné čokolády půl na půl dá krému plnější chuť, ale nenechá ho zbytečně zhořknout. Kdo má raději méně sladký krém, může použít celých 200 g hořké čokolády, ideálně s obsahem kakaa alespoň 60 %. Vlašské ořechy v korpusu: Ořechy namelte těsně před pečením. Čerstvě mleté voní výrazněji než směs ze sáčku a na korpusu je to znát už ve chvíli, kdy otevřete troubu. Krém se srazil: Pokud se krém rozdělí na drobné hrudky, vraťte mísu na krátkou chvíli nad teplou vodní lázeň a znovu prošlehejte. Trocha tepla obvykle pomůže máslu spojit se zpátky s čokoládovým základem. Rumová esence: Půl lahvičky berte spíš jako vodítko. Máte-li rádi výraznější rumovou vůni, můžete dát celou. Když pečete pro děti, vynechte ji úplně; krém bude fungovat i bez ní. Krájení tyčinek: Chcete-li čisté řezy, ponořte nůž před každým tahem do horké vody a otřete ho dosucha. Krém se nebude tolik lepit na čepel a okraje tyčinek zůstanou úhledné.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline