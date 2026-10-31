Fotbalisté Artisu remizovali 2:2 se Zlínem, který stále čeká na první výhru

Fotbalisté Zlína nedokázali zvítězit ani ve 13. kole první ligy, v Brně s Artisem remizovali 2:2. Všechny branky padly v úvodním dějství. Hosty poslal do vedení ve 21. minutě Miloš Kopečný, nováček soutěže pak během pěti minut skóre otočil po gólech Quadriho Adedirana a Emmanuela Fullyho. V nastavení první půle srovnal Miloš Kratochvíl.
"Ševci" získali teprve třetí body v soutěži a z posledního místa tabulky ztrácí čtyři body na Slovácko. Artis nezvítězil ani v šestém domácím duelu v sezoně a zůstal čtrnáctý. Ve středu ho čeká dohrávka proti Bohemians Praha 1905.
Po opatrnějším úvodu mohli poprvé zahrozit hosté, Machalík rozehrál z levé strany standardní situaci, kterou před Černínem poslal hlavou mimo nebezpečí Plechatý. Zlín si udržoval mírnou převahu, ve 12. minutě ji mohl podtrhnout Pišoja, jehož technickou střelu gólman Kašík s námahou vytáhl na roh.
Artis spoléhal na své rychlonohé a hbité útočníky, v úvodu se ale do šancí nedostávali. V 21. minutě otevřeli skóre "Ševci". Pišojův přímý kop zprava obrana domácích odvrátila na Machalíka, ten míč poslal znovu do šestnáctky, kde na něj naskočil Kopečný a hlavou překonal Kašíka. Dvaatřicetiletý bek se trefil poprvé v sezoně a v nejvyšší soutěži skóroval po devíti a půl letech.
Po inkasované brance Artis přidal směrem dopředu a brzy byl odměněn. Několik centrů obrana Zlína stihla odvrátit, až se po Fullyho vyhraném hlavičkovém souboji míč dostal k Adediranovi, jehož třetí trefa v ligové sezoně znamenala po půlhodině vyrovnání.
Další okno ve zlínské obraně potrestal o pět minut později Fully, který zužitkoval přesnou přihrávku Papalelého a propálil gólmana Dostála. Liberijský krajní obránce skóroval v české lize poprvé. Zlín potvrdil, že má nejslabší defenzivu soutěže, společně se Slováckem inkasoval už 26 gólů.
V poslední minutě úvodního poločasu potrestal sudí Opočenský příliš dlouhé držení míče domácím brankářem Kašíkem a podle nového pravidla v této sezoně nařídil rohový kop. Po něm míč tečoval Poznar a zblízka vyrovnal Kratochvíl.
Po přestávce byla na obou týmech znát snaha strhnout vedení na svou stranu. Zlínský Černín se prezentoval tvrdou ranou z 30 metrů, domácí zase kombinacemi do pokutového území, gólmani ale dlouho nemuseli řešit závažnou situaci.
Až v 75. minutě měl na kopačce rozhodnutí střídající útočník Artisu Perišič, v těžké pozici z malého vápna však přestřelil. Na druhé straně v 80. minutě hlavičkoval nebezpečně Kratochvíl a poté vystřelil do Kašíka Cupák. Zlín čekání na premiérové vítězství v ligové sezoně nezlomil, venku v nejvyšší soutěži nevyhrál už šestnáctkrát po sobě.
Artis Brno - FC Zlín 2:2 (2:2)
Branky: 30. Adediran, 35. Fully - 21. Kopečný, 45.+1 Kratochvíl. Rozhodčí: Opočenský - V. Ježek, O. Ježek - Adam (video). ŽK: Boháč, Labík, Fully, Pojezný - Cupák, Poznar, Černín, Didiba, Kratochvíl. Diváci: 1227.
Artis: Kašík - Harazim, Plechatý, Pojezný, Fully - Labík (66. Pospíšil), Boháč - Alégué (90.+1 Carlén), Adediran (81. Sarapata), Papalelé (81. Komljenovic) - Ndiaye (66. Perišič). Trenér: Nádvorník.
Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, Mukuba, Machalík - Didiba (81. Nombil), Kratochvíl - Appiah (81. Bartošák), Cupák (90.+2 Štefan), Pišoja - Poznar (59. Kanu). Trenér: Hoftych.