Beetlejuice Beetlejuice: Záměrně poškozený oblek, tři hodiny v maskérně a nekonečný tanec

Beetlejuice Beetlejuice, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Beetlejuice Beetlejuice, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Beetlejuice Beetlejuice, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Beetlejuice Beetlejuice, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Beetlejuice Beetlejuice, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Beetlejuice Beetlejuice, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Beetlejuice Beetlejuice, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Beetlejuice Beetlejuice, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Beetlejuice Beetlejuice, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Beetlejuice Beetlejuice, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova
Komedie Beetlejuice Beetlejuice z roku 2024 vrátila na scénu slavného démona přesně po šestatřiceti letech. Tvůrci přitom kvůli zachování původního ducha filmu striktně odmítli moderní technologie a do rolí malohlavých poskoků oblékli skutečné herce, kterým na ramena posadili mechanické hlavy ovládané na dálku. Rodinná tragédie a objev na půdě
Tři generace rodiny Deetzových se po nečekaném úmrtí vracejí do starého domu ve Winter River. Dospělou Lydii (Winona Ryder) stále pronásledují vzpomínky na excentrického démona z mládí, její rebelskou dceru Astrid (Jenna Ortega) ale rodinná minulost příliš nezajímá. Všechno se změní ve chvíli, kdy dospívající dívka objeví na půdě starý model města a neúmyslně jím otevře portál do záhrobí. Znovu se tak přiblíží okamžik, kdy někdo třikrát vysloví zakázané jméno a Beetlejuice v podání Michaela Keatona se vrátí do světa živých.
Démon si i po desetiletích v záhrobí udržel svůj ikonický vzhled a nekorektní chování. Režisér Tim Burton a Michael Keaton se totiž shodli, že navzdory moderním trendům nesmí Beetlejuice jako postava projít žádným vývojem. Kvůli času strávenému v podsvětí pouze mírně přibral a jeho slavný pruhovaný oblek prošel procesem stárnutí – látku tvůrci zjemnili, pokrčili a potiskli novými vrstvami barev, aby evokovala třicet let sezení v prachu.
Tvůrci odmítli digitální triky i u zmenšených hlav
Burton usiloval o maximální využití praktických efektů a nechtěl se spoléhat na počítačové triky. Dokonce i pro stvoření poskoků se zmenšenými hlavami využil živé herce. Štáb jim na ramena připevnil animatronické hlavy a celou iluzi dotvořila vycpávkami zvednutá ramena kostýmu, což ušetřilo práci digitálním animátorům. Jedinou zásadní výjimku představovali pouštní píseční červi, kteří vznikli klasickou metodou stop-motion animace, typickou už pro první díl.
Kromě Michaela Keatona se do Wintern River vrátila i Winona Ryder. S jejím návratem ale museli souhlasit bratři Dufferovi, tvůrci seriálu Stranger Things, se kterými herečka podepsala smlouvu pod podmínkou, že ji uvolní na případné natáčení pokračování Beetlejuice.
K režisérovi se po dlouhých letech znovu připojil i herec Danny DeVito. Burton svému starému příteli svěřil drobnou roli údržbáře v záhrobí, aby mu natáčení dodalo osobnější atmosféru. Paradoxem přitom je, že studio při přípravách prvního dílu v osmdesátých letech právě DeVita původně zvažovalo do hlavní role Beetlejuice.
Italská hvězda, falešný italský dabing a svatební podmínky
Postavu Delores, vysávající duše v podsvětí, ztvárnila Monica Bellucci, která se na place musela obrnit velkou dávkou trpělivosti. Pouhá příprava jejího make-upu trvala tři hodiny denně, a natáčení scén vyžadujících její „hororový tanec“ zabralo tvůrcům několik dnů. Italská herečka pak sama propůjčila své postavě hlas do oficiálního italského dabingu. Burton navíc pojal část jejího příběhu jako poctu starým italským hororům ze šedesátých let a scénu kompletně podkreslil Beetlejuicovým zkomoleným italským vyprávěním.
Rozpočet celého filmu se vyšplhal na úctyhodných 150 milionů dolarů. Pokud bychom započítali inflaci, původní film z roku 1988 by v dnešních cenách stál zhruba 39 milionů, takže pokračování vyžadovalo téměř čtyřnásobně dražší produkci.
Peníze tekly i do neobvyklých položek – parukářka musela například celou noc barvit na červeno šestici na míru vyrobených příčesků pro Catherine O’Haru, protože se herečka nečekaně rozhodla vrátit ke svému původnímu odstínu. Jednalo se také o její poslední filmovou roli.
Filmový hit Beetlejuice Beetlejuice uvede televize Nova Cinema v sobotu 31. října od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).