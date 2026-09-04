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Podnikatel zbaven obvinění z vraždy novinářky. Verdikt soudu otřásl Maltou

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Dennívýzva
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Před devíti lety byla maltská novinářka Daphne Caruana Galiziová brutálně zavražděna výbuchem bomby nastražené v jejím autě. Tento týden její rodina očekávala, zda bude muž obžalovaný z přípravy této vraždy odsouzen. Jde o jednoho z nejbohatších a nejvlivnějších podnikatelů na Maltě, jehož podvody a korupční aféry novinářka před deseti lety rozkrývala. Osvobozující rozsudek zklamal nejen
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profimedia-0353132480

Zdroj: Pietní shromáždění za zavražděnou Daphne Caruanu Galiziovou v říjnu 2017. Foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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