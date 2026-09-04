Podnikatel zbaven obvinění z vraždy novinářky. Verdikt soudu otřásl Maltou

Před devíti lety byla maltská novinářka Daphne Caruana Galiziová brutálně zavražděna výbuchem bomby nastražené v jejím autě. Tento týden její rodina očekávala, zda bude muž obžalovaný z přípravy této vraždy odsouzen. Jde o jednoho z nejbohatších a nejvlivnějších podnikatelů na Maltě, jehož podvody a korupční aféry novinářka před deseti lety rozkrývala. Osvobozující rozsudek zklamal nejen rodinu a velkou část obyvatel Malty, ale i desítky mezinárodních organizací.
„Tento rozsudek je obscénní a celá země je v šoku,“ napsal nejstarší syn novinářky Matthew Caruana Galizia. „Rozhodnutí je v rozporu se všemi důkazy, se vší logikou, s pravdou. S vlastním přiznáním viny obžalovaného. A tento rozsudek nelze nikdy přijmout, ať se děje cokoli. To, co se stalo v té místnosti, není spravedlnost, ale čiré zlo.“
Jak připomněli členové rodiny, obžalovaný třikrát požádal o milost, pokusil se o útěk a přiznal, že dalšímu prostředníkovi předal citlivé informace, aby je sdílel s vrahy.
Verdikt možná proces uzavřel, ale neznamená to konec našeho zkoumání tohoto případu. Otázky zůstávají.
Kritiku rozhodnutí vyjádřila také řada mezinárodních organizací, které případ po celé roky aktivně sledují. „Partneři MFRR (Media freedom Rapid Response) vyjadřují společně šok a zděšení nad tímto významným neúspěchem v boji za spravedlnost,“ uvedli zástupci konsorcia šesti mezinárodních organizací, které zajišťují platformu MFRR, celoevropský mechanismus, který sleduje, monitoruje a reaguje na porušování svobody tisku a médií v členských státech EU a kandidátských zemích.
Místní novináři a bývalí kolegové Daphne Caruana Galiziové slibují, že se budou případem i nadále zabývat.
„Po 55 mimořádných dnech skončil proces s Yorgenem Fenechem. Pro naši redakci to byl jeden z nejnáročnějších příběhů, o kterých jsme kdy psali. Verdikt možná proces uzavřel, ale neznamená to konec našeho zkoumání tohoto případu. Otázky zůstávají a Times of Malta je bude i nadále klást. Především doufáme, že se jednoho dne dočkáme plné spravedlnosti za brutální vraždu kolegyně novinářky,“ napsal Herman Grech, šéfredaktor Times of Malta, který v roce 2021 napsal o případu divadelní hru They Blew Her Up (Vyhodili ji do povětří).
Obžaloba již oznámila svůj úmysl odvolat se proti verdiktu.
Bomba v krabici od dětských bot
Caruana Galiziová zemřela 16. října 2017 poté, co bomba umístěná pod sedadlem řidiče jejího auta explodovala, když odjížděla z domova. V té době čelila 52 šikanózním soudním žalobám, z toho 36 jen v posledním roce.
Z objednání vraždy byl v roce 2021 obžalován 44letý Yorgen Fenech, jeden z nejbohatších a nejvlivnějších maltských podnikatelů. Byl obviněn ze spoluúčasti na úmyslném zabití novinářky a ze spolčení s úmyslem spáchat trestný čin. V obou bodech byl ale tento týden osvobozen.
V procesu nerozhodoval soudce, ale devítičlenná porota. Jedná se o standardní postup podle maltského práva pro závažné trestné činy. Zatímco porotci jsou odpovědní za rozhodování o vině či nevině a vynesení rozsudku, předsedající soudce – v tomto případě soudkyně Edwina Grimaová – je odpovědný pouze za vedení soudního řízení, poučení poroty o právu, zajištění správného připuštění důkazů a předsedán řízení.
Porota hlasovala v poměru 8:1, což je považováno v zásadě za jednomyslný výsledek.
Fenech byl v roce 2021, kdy byl obžalován, posledním ze šesti osob obviněných v souvislosti s atentátem. Podle státních zástupců sehrál ústřední roli při plánování a objednání vraždy. Dalších pět osob již bylo dříve odsouzeno a je ve vězení.
Bratři George a Alfred Degiorgio si odpykávají 40letý trest odnětí svobody poté, co se přiznali k nastražení a odpálení bomby. Třetí muž, Vince Muscat, který se v roce 2021 přiznal ke svému podílu na vraždě, si díky spolupráci s vyšetřovateli odpykává snížený trest 15 let vězení.
Jeho svědectví vedlo k zatčení mužů, kteří bombu dodali – Roberta Agiuse, známého jako Tal-Maksar, a Jamieho Vella. Agius a Vella byli odsouzeni k doživotnímu vězení v roce 2025, trest byl potvrzen v odvolání v lednu 2026.
Vince Muscat popsal schůzky, na kterých se vražda plánovala, a také to, jak se bombu podařilo opařit a v krabici od dětských bot umístit do auta Caruany Galiziové. Nálož pak byla odpálena dálkovým ovládáním z nedaleké jachty.
Průlomové nahrávky taxikáře
K zatčení Jorgena Fenecha vedla výpověď klíčového svědka, taxikáře jménem Melvin Theuma, který byl zatčen v listopadu 2019. Ten poskytl vyšetřovatelům nahrávky rozhovorů s Fenechem a přiznal se k tomu, že působil jako prostředník při spiknutí s cílem zavraždit novinářku. Následně mu byla udělena prezidentská milost výměnou za poskytnutí úplné a pravdivé výpovědi.
Svědek potvrdil plán vraždy a vysvětlil, že Theuma mu podrobně popsal, jak si Fenech zločin objednal a že za to zaplatil zálohu i konečný poplatek.
Theuma vypověděl, že mu Yorgen Fenech řekl, že musí zabít Caruanu Galiziovou, protože ta se chystá zveřejnit nebezpečné informace. Theuma se poté obrátil na maltské zločinecké podsvětí a navázal kontakt s budoucími vrahy. Ti za čin požadovali 150 tisíc eur.
Když byli přímí vrazi dopadeni, Theuma v obavě o vlastní bezpečnost tajně nahrál desítky rozhovorů s podnikatelem Fenechem. Nahrávky zachycovaly diskuse o vyšetřování vraždy, obavy z možného zatčení a zmínky o vysoce postavených politických osobnostech.
Vyšetřovatelé popsali nahrávky jako průlom, který pomohl znovu rozběhnout vyšetřování, jež se po zatčení vrahů v roce 2017 zastavilo. Byly i jedním z nejsilnějších důkazů obžaloby.
Dne 22. července 2020, když po udělení prezidentské milosti žil pod policejní ochranou, byl Theuma nalezen s pořezaným hrdlem ve svém domě ve Swieqi. Vyhodnoceno to bylo jako pokus o sebevraždu. Po urgentní operaci přežil a v následujících letech zůstal v lékařské péči a nadále spolupracoval s prokurátory.
Když vypovídal jako svědek v procesu s Yorgenem Fenechem, rodině zavražděné Caruany Galiziové se omluvil.
V případu svědčil později také Johann Cremona, přítel a obchodní partner Yorgena Fenecha. Ten potvrdil plán vraždy a vysvětlil, že Theuma mu podrobně popsal, jak si Fenech zločin objednal a že za to zaplatil zálohu i konečný poplatek.
Pokusil se o útěk na jachtě
Yorgen Fenech byl zatčen v listopadu 2019 na palubě své luxusní jachty, když se údajně pokoušel opustit Maltu. Následně byl obviněn ze spolupachatelství a byl označen za strůjce atentátu na novinářku Galiziovou.
Fenech je prominentní maltský podnikatel, byl šéfem skupiny Tumas, která je jedním z nejvýznamnějších maltských rodinných podniků.
Je významným hráčem na maltském trhu s nemovitostmi a z pozice developera se zabývá rozsáhlými komerčními a rezidenčními projekty. Podniká také v oblasti hazardních her, provozuje kasina, je aktivní v energetice a lodní dopravě. Vlastní a provozuje hotely Hilton Malta.
Daphne byla jednou z nejvýznamnějších maltských novinářek. V letech 2016 a 2017 vznesla řadu obvinění týkající vazby maltských politiků na skandál Panama Papers.
Skupina Tumas byla klíčovým partnerem konsorcia Electrogas v projektu výstavby a provozu nové plynové elektrárny na Maltě. Sám Fenech pak působil od roku 2013 jako hlavní zástupce skupiny Tumas ve vztahu k investicím do konsorcia Electrogas a zároveň byl ředitelem společnosti Electrogas Malta. Funkci ředitele zastával až do listopadu 2019, kdy po svém zatčení rezignoval.
Investigace Daphne Caruana Galiziové se zaměřovala na korupci kolem smlouvy státu se společností Electrogas a na neprůhledné vlastnické struktury s ní spojené.
Novinářka odhalila především to, že Fenech byl vlastníkem společnosti 17 Black, firmy registrované v Dubaji, která měla údajně sloužit k převádění nelegálních finančních prostředků maltským politikům v rámci širšího korupčního schématu společnosti Electrogas.
Vyšetřování vše potvrdilo
Loni v srpnu maltská média zveřejnila informace o vyšetřování, které výsledky investigativní práce Daphne Caruana Galizové potvrdilo.
Daphne byla jednou z nejvýznamnějších maltských novinářek. V letech 2016 a 2017 vznesla řadu obvinění týkající vazby maltských politiků na skandál Panama Papers.
Po své smrti se stala symbolem boje za svobodu médií a spravedlnosti. Byla podle ní neoficiálně pojmenována také evropská anti-SLAPP směrnice, která má zamezit zneužívání práva podáváním šikanózních žalob.
V dubnu 2018 ohlásilo mezinárodní konsorcium 45 novinářů vznik tzv. Projektu Daphne, jehož členové pracují například pro Reuters, The Guardian, The New York Times, Le Monde a další média, cílem je dokončit její investigace.