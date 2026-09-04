Čaj pro klidný žaludek. Skandinávci do něj místo cukru dávají přísadu, kterou si trávení pochvaluje

Na severu Evropy patří k šálku horkého nápoje jedna zvláštnost. Cukřenka často zůstává stranou a nápoj je přesto příjemně nasládlý. Může za to kořen, který tam lidé zbožňují a který zároveň dělá dobře žaludku. Řeč je o lékořici, tmavé pochoutce s dlouhou historií a překvapivě jemným účinkem na trávení.
Sever si oblíbil kořen, který sládne sám
Ve Švédsku a Finsku je lékořice skoro národní vášeň. Místní si ji dopřávají ve sladké i slané verzi, od žvýkacích bonbonů přes sypký prášek až po nečekané slané pochoutky. Nejzajímavější je ale to, čím si osladí horký nápoj. Namísto lžičky cukru sáhnou po troše lékořicového prášku, který kávě i čaji dodá sladkou a plnou chuť.
Ve Skandinávii nahrazuje troška lékořicového kořene v šálku klasické sladidlo. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Tajemství se skrývá v látce zvané glycyrrhizin. Ta dokáže osladit mnohem výrazněji než cukr, odhady mluví zhruba o padesátinásobku, a do těla přitom nepošle žádné sacharidy. Kořen proto nápoj příjemně osladí, aniž by do něj propašoval jediné zrnko cukru. Právě proto lékořice sedne lidem, kteří chtějí ubrat na sladkém, a přesto se nechtějí vzdát příjemné chuti.
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Chuť lékořice přitom není žádná novinka. Kořen provází lidstvo tisíce let a dávno předtím, než se z něj staly známé černé tyčinky z cukrárny, sloužil jako sladidlo i domácí lék. Na severu Evropy se z téhle staré tradice stala každodenní samozřejmost, kterou tam potkáte v kuchyni i u šálku.
Proč si žaludek lékořici pochvaluje
Sladká chuť je jen půlka příběhu. Lékořice odjakživa platí za pomocníka při trávení a už ve starém Římě po ní lidé sahali po jídle pro lepší pocit v břiše. Dnešní poznatky jí přisuzují schopnost utišit rozbouřené břicho a ulevit od palčivého pálení, které vystřeluje od žaludku ke krku.
Funguje to docela jednoduše. Látky z kořene podporují tvorbu ochranného hlenu, který pokrývá sliznici žaludku i jícnu a stíní ji před dráždivými žaludečními šťávami. Kořen navíc uvolňuje napětí ve střevech, takže může ulevit i od nadýmání a pocitu plného břicha. Některé výzkumy naznačují, že výtažek z lékořice zmírňuje zažívací potíže a pálení žáhy znatelně lépe než placebo.
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Není proto náhoda, že lékořice bývá stálicí bylinných čajů zaměřených na žaludek a trávení. Do směsí se přidává nejen kvůli sladké chuti, ale hlavně pro svůj hřejivý a zklidňující účinek na zažívání. Pro spoustu lidí je tak šálek takového čaje příjemný rituál po těžším jídle.
Jak si připravit šálek, který hladí trávení
Lékořicový čaj má tu výhodu, že si se sladkostí vystačí sám. Osladíte ho vlastně už tím, že do něj vložíte kořen, a bílý cukr proto obvykle vůbec nepotřebujete. Chuť je sladká s jemným nádechem anýzu a máty, takže nápoj působí svěže a zároveň uklidňuje.
Příprava zvládne i začátečník. Lžičku nadrceného kořene zalijte šálkem vroucí vody a nechte deset minut odpočívat pod pokličkou. Kdo má rád spojení více bylin, může kořen doplnit třeba fenyklem, kmínem nebo anýzem, které trávení také svědčí. S množstvím to ale nepřehánějte a dopřejte si spíš jeden klidný šálek než konvici za konvicí.
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Přírodní původ ještě neznamená, že je surovina vhodná pro každého. Stejný glycyrrhizin, který dává kořeni sladkost, umí ve větším množství:
zvednout krevní tlak, zadržovat v těle sodík, snižovat hladinu draslíku.
Objevit se pak mohou otoky a v krajních případech i nepravidelný tep srdce.
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Velkou opatrnost by proto měly zachovat hlavně nastávající a kojící maminky a každý, komu dělá potíže srdce, ledviny nebo vyšší tlak. Pro tyhle skupiny je rozumnější se lékořici vyhnout úplně. Pokud vás trávení trápí dlouhodobě nebo pravidelně užíváte nějaké léky, poraďte se raději se svým lékařem dřív, než si takový čaj zařadíte do každodenní rutiny.
Zdroje: https://www.denik.cz/zdravi/ucinky-lekorice-na-reflux.html, https://senchateabar.com/blogs/blog/licorice-root-tea, https://atlaslecivek.cz/bylinky/lekorice-lysa/, https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/vareni-jidlo/svedove-miluji-lekorici-davaji-si-ji-do-kavy-misto-cukru-ale-taky-na-salam_1803302002_dp, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/lekorice-ucinky-prinosy-rizika