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Čaj pro klidný žaludek. Skandinávci do něj místo cukru dávají přísadu, kterou si trávení pochvaluje

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Na severu Evropy patří k šálku horkého nápoje jedna zvláštnost. Cukřenka často zůstává stranou a nápoj je přesto příjemně nasládlý. Může za to kořen, který tam lidé zbožňují a který...
Čaj pro klidný žaludek. Skandinávci do něj místo cukru dávají přísadu, kterou si trávení pochvaluje

Čaj pro klidný žaludek. Skandinávci do něj místo cukru dávají přísadu, kterou si trávení pochvaluje

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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