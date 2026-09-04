I téměř uhynulé rostlině může vrátit sílu domácí zálivka. Obsahuje pořádnou dávku živin potřebných k novému růstu

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I téměř uhynulé rostlině může vrátit sílu domácí zálivka. Obsahuje pořádnou dávku živin potřebných k novému růstuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Každý milovník pokojových květin nejspíš ocení, když jeho domov díky nim vypadá jako rozkvetlá zahrada. K tomu je samozřejmě nutná konkrétní péče.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Letní zásoba mrkve může vydržet čerstvá po celou zimu. Správné domácí skladování prodlouží její životnost až na 4 měsíce
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