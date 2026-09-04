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Nestárnoucí Červenka už znovu dominuje v pardubickém dresu. Čtyřmi body zazářil v Lize mistrů

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Čtyřicetiletý Roman Červenka rozjel nový ročník Champions Hockey League čtyřmi asistencemi při demolici GKS Tychy 6:0.
Nestárnoucí Červenka už znovu dominuje v pardubickém dresu. Čtyřmi body zazářil v Lize mistrů

Nestárnoucí Červenka už znovu dominuje v pardubickém dresu. Čtyřmi body zazářil v Lize mistrů

Zdroj: HC Dynamo Pardubice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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