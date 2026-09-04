Nestárnoucí Červenka už znovu dominuje v pardubickém dresu. Čtyřmi body zazářil v Lize mistrů

Čtvrteční večer v pardubické enteria areně měl jasného dirigenta. Červenka se neprosadil ani jednou střelou do statistik, přesto byl nejproduktivnějším mužem zápasu, čtyři přihrávky na gól, prsty v každé druhé brance. Před necelými osmi tisíci diváky tak pokračoval přesně tam, kde v květnu skončil: jako mozek pardubické ofenzivy, kterému věk slouží spíš jako číslo v kolonce než jako brzda.
Čtyři asistence, čtyři různí spoluhráči
Červenkova produktivita se rozložila do tří třetin a čtyř různých gólových akcí. V desáté minutě našel Matěje Stránského při vedoucí brance na 1:0. Ve druhé třetině přidal asistenci u gólu Kondelíka na 4:0, ve třetí připravil trefu Sedláka na 5:0 a v 58. minutě uzavřel svůj čtyřbodový večer druhou přihrávkou Stránskému na konečných 6:0.
Celkový obraz dominance dokreslují čísla: 47 střel Pardubic proti jedenácti polského mistra, tři využité přesilovky a čisté konto brankáře Malcolma Subbana. Kurzy před zápasem na Hokej.cz nabízely Pardubice za 1,11 a Tychy za 19,0; výsledek tedy překvapení nepřinesl, míra destrukce ale ano.
Nestárnoucí není fráze, je to statistika
Červenka se narodil 10. prosince 1985. Při úvodním zápase CHL mu bylo čtyřicet let a osm měsíců. Jenže jeho poslední dvě sezony vypadají jako práce hráče na vrcholu kariéry, ne na jejím sklonku.
- 2024/25: 68 bodů v 66 zápasech po návratu z osmi sezon ve Švýcarsku.
- 2025/26: 85 bodů, nejproduktivnější hráč extraligy, Hokejista sezony, MVP play-off, extraligový titul.
- 2026/27: čtyři body v prvním soutěžním utkání.
V listopadu 2025 podepsal novou smlouvu do roku 2028. Pardubice tím jasně řekly, že na něm stavějí dlouhodobě, a on jim to splácí výkony, které by záviděl i o dekádu mladší centr.
Nové hvězdy, starý dirigent
Pardubické léto 2026 přineslo zvučné posily: David Tomášek, Matěj Stránský, Tomáš Nosek. Útočná síla na papíře vypadá impozantně. Jenže právě čtvrteční zápas ukázal hierarchii. Stránský dal dva góly a přidal asistenci, Nosek zapsal dvě nahrávky, Tomášek zůstal bez bodu. A nad nimi všemi stál Červenka se čtyřmi asistencemi, tichý organizátor, který z hvězdných jmen dělá fungující celek.
Podle nás je to přesně ta role, která Červenku odlišuje od ostatních veteránů. Nejde o to, že ještě stíhá. Jde o to, že pořád určuje tempo a směr pardubického útoku, i když kolem něj přibývají hráči s vlastními ambicemi.
Co dál v Lize mistrů
Champions Hockey League letos funguje bez skupin; 24 týmů hraje jednu společnou tabulku, do osmifinále postupuje šestnáct nejlepších. Pardubice po prvním kole vedou se třemi body a skóre 6:0. Zbývá pět zápasů základní části:
- 5. září – doma proti Rögle Ängelholm (17:00)
- 10. září – venku na ledě SaiPy
- 12. září – venku proti KooKoo
- Následují ještě Bordeaux a Växjö
Dynamo vstupuje do CHL potřetí za poslední čtyři sezony a tentokrát jako úřadující extraligový šampion. Klub před sezonou otevřeně deklaroval ambici postoupit z horních příček, ne jen projít sítem. Po takovém úvodu to zní realisticky; švédské a finské týmy ale budou jiný kalibr než polský mistr, jehož brankář Tomáš Fučík, rodák z Třebíče, čelil sedmačtyřiceti střelám.
Červenka má čtyřicet let, smlouvu do dvaapadesáti měsíců a chuť, která se nedá změřit věkem. Pardubice vědí proč.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek