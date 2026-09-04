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Joachim Barrande bydlel na Pražském hradě společně s vyhnaným francouzským králem

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Původem francouzský stavební inženýr, geolog a paleontolog Joachim Barrande, zakladatel české paleontologie měl tu čest bydlet v sídle českých králů. Ocitl se tam za zvláštních okolností.
Joachim Barrande bydlel na Pražském hradě společně s vyhnaným francouzským králem

Joachim Barrande bydlel na Pražském hradě společně s vyhnaným francouzským králem

Zdroj: Woodward, Henry /Public domain, Wikimedia commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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