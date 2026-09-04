Hamilton vytáhl v Monze Ferrari F40 za desítky milionů, které 30 let nikdo neviděl. Paddock zíral i na jeho outfit

Za volantem červeného Ferrari F40 z roku 1991 seděl Lewis Hamilton, ne jako řidič zapůjčeného muzejního kusu, ale jako majitel. „Moje vlastní F40,“ napsal dva dny předtím na sociální sítě. Auto, které přes třicet let stálo prakticky nedotčené v soukromé garáži, teď poprvé na veřejnosti projelo branou nejslavnějšího italského okruhu. A Hamilton k němu přidal outfit, který vypadal, jako by ho vystřihli z milánského módního týdeníku šedesátých let.
Časová kapsle s nájezdem blízkým dodání
Příběh samotného vozu je stejně silný jako scéna příjezdu. Podle veřejně dostupného vyjádření Mariangela Tieriho z okruhu Azimut AHE, firmy, která má s Ferrari oficiální partnerství od roku 2023, šlo o F40 vyrobenou v roce 1991, nalezenou v soukromé garáži po více než třech dekádách odstavení. Nájezd blízký stavu při dodání, prakticky časová kapsle.
Kdo auto původně vlastnil a proč ho na tolik let odstavil, veřejně známo není. Jisté je, že po identifikaci a získání přes Azimut AHE putoval vůz na obnovu přímo do Maranella. Hamilton přesné datum nákupu nezveřejnil; první zmínku o „svém“ F40 dal světu 31. srpna 2026, dva dny před příjezdem do Monzy.
Co dělá tuhle F40 výjimečnou i mezi F40
Ferrari F40 není žádná rarita v absolutních číslech, vzniklo jich 1 311 kusů. Na sběratelském trhu se ale ceny dramaticky liší podle toho, jak moc si auto zachovalo původní stav. Aktuální benchmark na Classic.com činí zhruba 3,23 milionu dolarů, tedy přes 75 milionů korun. Průměr evidovaných prodejů je kolem 67 milionů korun. Jenže to jsou průměry.
U špičkových kusů (nízký nájezd, krátký řetězec vlastníků, certifikace Ferrari Classiche) jdou ceny výrazně výš. RM Sotheby’s v posledních dvou letech nabízela srovnatelné ročníky 1991 s důrazem právě na originalitu a doloženou autenticitu. Hamiltonova F40 k tomu přidává ještě jednu vrstvu: provenienci jednoho z nejslavnějších závodníků historie. Podle analytických materiálů Hagerty celebrity obvykle nezvyšují tržní hodnotu celého modelu, ale dramaticky posilují atraktivitu a prodejnost konkrétního kusu. Až jednou, hypoteticky, tohle auto půjde do aukce, bude mít příběh, který žádná jiná F40 nemá.
Outfit jako druhá polovina obrazu
Hamilton nevystoupil z auta v týmovém polo s logem Scuderie. Přijel v tmavém tříkusovém obleku s kravatou, přes ramena přehozený velbloudí kabát, na hlavě plochá čepice, na očích pilotky, na rukou rukavice. Podle La Gazzetta dello Sport doplnil celek aktovkou Louis Vuitton. Nebyla to křiklavost, byla to pečlivě naaranžovaná persona, která říkala totéž co auto: starý svět Ferrari, elegance, žádný spěch.
A právě v tom je síla celé scény. Nejde o to, že si bohatý sportovec koupil drahé auto. Jde o to, jak vědomě Hamilton buduje svůj ferraristický obraz. V lednu 2025, při svém úplně prvním dni v Maranellu, se nechal vyfotit vedle F40, tehdy ještě cizí, tehdy ještě jako nováček v červeném. O dvacet měsíců později přijíždí do Monzy ve vlastní F40, ve vlastním stylu, jako pilot, který si svůj sen koupil a přivezl ho tam, kde má největší váhu.
Proč právě Monza
Monza není náhodná kulisa. Je to domácí závod Ferrari, místo, kde tifosi tvoří atmosféru, jakou žádný jiný okruh v kalendáři nenabídne. Víkend GP Itálie 2026 navíc nesl i oficiální poctu Michaelu Schumacherovi ze strany Ferrari, což retro-symboliku Hamiltonova příjezdu ještě zesílilo.
Hamilton si přitom v Monze už buduje vzorec výrazných nástupů. V roce 2025 dorazil na Ducati v italských barvách. Letos ve vlastním F40. O tradici je ještě brzy mluvit, ale opakování naznačuje záměr: Monza je pro něj jeviště, ne jen závodiště.
Běžný fanoušek u trati auto naživo nejspíš nezahlédl, příjezd směřoval do paddocku, tedy do zóny s omezeným přístupem. Ale fotografie a videa obletěly internet během minut. Na sociálních sítích se okamžitě objevily reakce typu „dvě legendy vedle sebe“ a chvála celkového vizuálu.
Sen, který měl od dětství
Hamilton v minulosti opakovaně mluvil o tom, že F40 bylo auto, které ho jako kluka fascinovalo víc než cokoli jiného. V roce 2025 přitom veřejně prohlásil, že svou celou sbírku aut prodal, včetně Pagani Zondy 760 LH, Mercedesu-AMG Project One, Ferrari LaFerrari i Shelby Cobry 427 z roku 1966. F40 je tedy zdrojově doložená výjimka. Auto, kvůli kterému pravidlo o žádných autech přestalo platit.
Přesnou kupní cenu nikdo nezveřejnil. Podle srovnatelných prodejů na trhu se dá odhadovat částka v řádu vyšších desítek milionů korun, u takto výjimečného kusu možná i výš. Ale nejsilnější na celém příběhu není cenovka. Je to obraz: čtyřicetiletý pilot Formule 1 přijíždí na domácí závod svého nového týmu v autě, které ztělesňuje všechno, proč k Ferrari přestoupil. A paddock skutečně zíral.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta