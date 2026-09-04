Olomouc vyměnila legendy za mládí a přivedla bývalého parťáka Pastrňáka. Klub mění herní identitu od základů

Když vás v předkole play-off soupeř smete 3:0 na zápasy a vy celou základní část proplouvali dvanáctým místem se skóre 124:158, dvě cesty se nabízejí: opravit detail, nebo přestavět základ. HC Olomouc zvolil tu druhou. Během jara a léta 2026 klub pustil osm hráčů včetně dlouholetých opor a místo nich přivedl dvanáct nových jmen. Nejzvučnější z nich, Zachary Senyshyn, bývalý hráč organizace Boston Bruins, tedy klubu Davida Pastrňáka, ukazuje, kam olomoucké ambice míří.
Kdo odešel a proč to bolí
Březnový seznam odchodů se čte jako rozloučení s érou. David Škůrek, Alex Rašner, Silvester Kusko, Petr Fridrich — čtveřice, kterou klub sám označil za dlouholeté tváře a defenzivní pilíře. K nim Lukáš Nahodil, Lukáš Klimek, Viliam Čacho, Jakub Doktor a Renars Krastenbergs. Dohromady osm hráčů, kteří tvořili identitu mužstva posledních sezon.
Škůrek a Rašner patřili k obrannému jádru, Fridrich střílel góly v momentech, kdy je tým potřeboval. Přesto vedení usoudilo, že kosmetická opatření nestačí a je potřeba zásadnější přestavba kádru.
Dvanáct příchodů: mládí s příměsí zkušenosti
Nový kádr nevznikl na principu „vezmeme, co zbude“. Olomouc cíleně sbírala hráče ve specifickém kariérním bodě — mladé útočníky, kteří v silnějších klubech naráželi na přetlak sestavy a hledali větší roli.
- Michal Vitouch, odchovanec Sparty, otevřeně přiznal, že potřebuje víc prostoru, než mu Praha nabízela.
- Michal Tomeček, další mladý útočník s potenciálem na vyšší produktivitu.
- Jakub Kos, draftovaný do NHL, s finskou zkušeností, který uvedl: „Potřeboval jsem změnu a tady mi to dává smysl.“
- Daniel Herčík, perspektivní forvard z Pardubic.
- Martin Štohanzl, střelec, který vyrostl v nižší soutěži a hledá extraligovou šanci.
Vedle nich stojí také zkušenější jména: lotyšský obránce Ralfs Freibergs přináší mezinárodní praxi a stabilitu v defenzivě, Petr Gewiese je zkušený bek s extraligovým přehledem. A pak je tu Zachary Senyshyn.
Bostonská stopa: Senyshyn jako signál ambicí
Zachary Senyshyn nebyl v Bostonu hvězdou první formace, ale byl volbou prvního kola draftu, prošel NHL i AHL a posledních několik sezon strávil v německé lize. Když ho Olomouc 25. května představila, asistent trenéra Petr Svoboda mluvil o bruslení, fyzické hře, pravém držení hole a potenciálu zvednout produktivitu.
Přímá společná formace s Pastrňákem v otevřených zdrojích doložená není; spojuje je organizace Boston Bruins, ne nutně společné minuty na ledě. Přesto je Senyshynův příchod vnímán jako nejčitelnější signál, že Olomouc nechce jen přežívat na hraně předkola, ale usiluje o rychlejší a důraznější ofenzivu.
Co vlastně znamená „nová identita“
Trenérský tandem Petr Fiala a Petr Svoboda zatím veřejně nerozkreslil detailní taktický manuál. Z personálních kroků a rozhovorů je ale čitelný směr: pryč od spoléhání na letité jistoty, směrem k bruslení, tempu a větší soutěži o místa v sestavě.
Krátkodobě hrozí výkyvy — dvanáct nových hráčů potřebuje čas, aby si sedli, a fanoušci zvyklí na známé tváře budou chvíli hledat, ke komu se upnout. První veřejná prověrka přišla 11. srpna v přípravném zápase proti Vítkovicím. Pokud olomoucká sázka vyjde, sezona 2026/2027 může být první, kdy Kohouti nebudou jen bojovat o přežití, ale reálně útočit na vyšší patra tabulky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka