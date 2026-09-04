HAARP měl ovládat počasí, spouštět zemětřesení i manipulovat lidskou mysl. Pravda o 180 anténách na Aljašce je podivuhodná sama o sobě

Když zařízení pracuje na plný výkon, dokáže vysílat do horních vrstev atmosféry 3,6 megawattu vysokofrekvenční energie. Paprsek lze směrovat, měnit jeho tvar i frekvenci a záměrně jím ovlivňovat malou oblast ionosféry. Projekt navíc nevznikl jako univerzitní hračka. Od počátku měl vazby na americké letectvo a námořnictvo a výzkum měl význam také pro vojenskou komunikaci a sledovací systémy.
Stačí z předchozího odstavce vynechat několik vysvětlujících slov a dostaneme téměř hotovou konspirační teorii: americká armáda vybudovala na odlehlé Aljašce obrovský vysílač, který směruje miliony wattů do atmosféry a dokáže ji záměrně měnit.
A právě kolem zařízení HAARP během posledních tří desetiletí vznikl pozoruhodný katalog tvrzení. Mělo vyvolávat hurikány, měnit počasí, spouštět zemětřesení, narušovat magnetické pole Země, vyrábět chemtrails, sestřelovat satelity nebo vysílat signály schopné manipulovat lidskou mysl. Některé katastrofy dostaly HAARP jako údajného pachatele téměř okamžitě po svém vzniku.
Většinu těchto schopností fyzika zařízení nepodporuje. To ovšem neznamená, že skutečný HAARP je nudný.
Právě naopak. Umí skutečně zahřívat elektrony desítky až stovky kilometrů nad Zemí, vytvářet umělé struktury v ionosférickém plazmatu, generovat velmi nízkofrekvenční vlny a za vhodných podmínek dokonce vytvořit slabou umělou záři připomínající polární záři. A právě neobvyklá skutečnost je možná hlavním důvodem, proč se kolem něj fantastické příběhy drží tak dlouho.
HAARP není stroj. Je to experimentální laboratoř velikosti pole
Zkratka HAARP znamená High-frequency Active Auroral Research Program. Jeho hlavním nástrojem je Ionospheric Research Instrument neboli IRI, fázované pole 180 antén pracujících přibližně mezi 2,7 a 10 MHz. Antény nejsou jen 180 samostatných vysílačů mířících náhodně vzhůru. Jejich signály lze přesně synchronizovat, takže se elektromagnetické vlny v požadovaném směru zesilují a vytvářejí řiditelný svazek.
Podobný princip využívají radarové systémy. Není nutné celou anténu mechanicky natáčet; změnou fází jednotlivých prvků lze měnit směr výsledného paprsku elektronicky. HAARP díky tomu může vybrat určitou oblast ionosféry a vytvořit v ní podmínky, které vědci potřebují pro experiment.
Právě tady se často objevuje číslo, které zní ještě hrozivěji než 3,6 megawattu. V některých experimentech se u HAARPu uvádí efektivní vyzářený výkon přesahující gigawatt. Při experimentu v roce 2013 například vědecká práce uváděla skutečný výkon vysílače 3,6 MW, ale efektivní vyzářený výkon v úzkém směrovaném paprsku kolem 1 023 MW.
Neznamená to, že antény tajně vyrábějí další gigawatt energie. Jde o důsledek směrového zesílení anténního pole. Efektivní vyzářený výkon vyjadřuje, jak silný by musel být hypotetický všesměrový vysílač, aby v daném směru vytvořil stejnou intenzitu signálu.
Pro člověka, který na internetu zahlédne pouze větu „HAARP vysílá přes gigawatt do ionosféry“, je však cesta k poněkud dramatičtějším závěrům velmi krátká.
Proč vůbec někdo potřebuje zahřívat ionosféru
Ionosféra začíná přibližně 60 až 80 kilometrů nad povrchem Země a sahá stovky kilometrů vzhůru. Sluneční záření zde ionizuje část atmosférických plynů, takže vzniká prostředí obsahující volné elektrony a ionty. Právě díky tomu může ionosféra výrazně ovlivňovat šíření rádiových signálů, navigaci i některé komunikační systémy.
Jenže přírodní ionosféra je neposedná. Mění ji Slunce, geomagnetická aktivita, denní doba i další vlivy. Vědec proto může měsíce čekat na konkrétní jev a následně zjistit, že nemá dost měření k tomu, aby pochopil jeho příčinu.
HAARP dovoluje udělat něco mnohem elegantnějšího: malou poruchu vyrobit na objednávku.
Vysokofrekvenční rádiové vlny interagují s elektrony v ionosférickém plazmatu a zvýší jejich energii. Vědci mohou sledovat, co se stane, experiment vypnout a následně stejný postup zopakovat za jiných podmínek. Podle University of Alaska Fairbanks přitom uměle vyvolané změny nezůstávají v ionosféře dlouhodobě. V závislosti na výšce přestanou být měřitelné v čase od méně než sekundy po přibližně deset minut, protože okolní prostředí je rychle přepíše.
To je podstata HAARPu. Není to meteorologická pistole namířená na atmosféru, ale laboratorní aparatura, jejímž laboratorním vzorkem je malý kus řídkého plazmatu vysoko nad Zemí.
Jenže některé experimenty opravdu znějí, jako by pocházely z konspiračního fóra.
Ano, HAARP dokázal vytvořit umělou záři na obloze
V březnu 2013 vysílal HAARP na frekvenci 4,57 MHz směrem podél místního magnetického pole. Ve výšce přibližně 120 kilometrů vznikla ovlivněná oblast široká asi 20 kilometrů. Když byl vysílač zapnutý, citlivé kamery zachytily v ionosféře jasné světelné skvrny. Když se vypnul, záře zmizela. Po opětovném zapnutí se objevila znovu. Výsledky byly následně popsány v Journal of Geophysical Research: Space Physics.
Není to polární záře v podobě obrovských zelených závěsů viditelných přes polovinu kontinentu. Přirozená aurora pracuje s nesrovnatelně větším množstvím energie a vzniká při interakci vysokoenergetických částic přicházejících z magnetosféry s horní atmosférou. HAARP dokáže vytvořit pouze slabé optické emise, které jsou typicky zachycovány citlivými přístroji.
Přesto je základní věta pravdivá: Vědci na Aljašce vyslali rádiové vlny do horní atmosféry a způsobili, že se její část rozsvítila. A není to jediný podobně bizarně znějící výsledek.
Výzkumníkům se podařilo pomocí silných HF vln vytvořit také umělé vrstvy ionosférického plazmatu. Studie publikovaná v Geophysical Research Letters popsala tvorbu umělé ionizace ve výšce kolem 220 kilometrů, která se za určitých podmínek šířila směrem dolů až přibližně ke 150 kilometrům. Autoři tehdy upozorňovali, že takové kontrolované plazmové struktury mohou pomoci studovat nové způsoby šíření rádiových vln, komunikace nebo radaru.
Ani to není tajné tvrzení vytažené z uniklého vojenského dokumentu. Je to publikovaný výzkum.
Skutečný HAARP tak má jednu pro konspirační teorii téměř nešťastnou vlastnost: když se pokusíte jeho schopnosti vysvětlit přesně, pořád znějí trochu šíleně.
Umí dokonce využít ionosféru jako obrovskou anténu
Ještě pozoruhodnější je experimentování s velmi nízkými frekvencemi ELF a VLF. Samotné antény HAARPu tyto vlny přímo nevysílají běžným způsobem. Místo toho HF vysílání moduluje vodivost ionosféry a tím lze vytvářet nízkofrekvenční elektromagnetické signály přibližně od hodnot pod 1 Hz až po desítky kilohertzů.
Proč je to zajímavé? Velmi dlouhé elektromagnetické vlny se mohou šířit na obrovské vzdálenosti a některé pronikají také pod hladinu moře, což je historicky činilo zajímavými například pro komunikaci s ponořenými plavidly. Výzkumné dokumenty týkající se HAARPu otevřeně uvádějí ELF/VLF komunikaci a navigaci mezi oblastmi možného využití.
A právě v této chvíli začíná být původ konspirační pověsti pochopitelnější.
Projekt financovaný armádou zkoumá ionosféru. Umí v ní vytvořit umělou poruchu. Pomocí horní atmosféry dokáže generovat signály na velmi nízkých frekvencích. A zařízení stojí na odlehlém místě na Aljašce.
K tomu stačí přidat jedno lidské pravidlo: tam, kde je technika složitá a vojenská historie skutečná, prázdná místa se velmi snadno zaplní fantazií.
Vojenský původ totiž není konspirace
HAARP začal v roce 1990 jako iniciativa zaměřená na lepší pochopení horní atmosféry a jejího vlivu na šíření rádiových vln. Do roku 2014 byl společně řízen americkým letectvem a námořnictvem. Oficiální historie projektu výslovně zmiňuje význam výzkumu pro civilní i obranné komunikační a sledovací systémy. Výstavba samotné stanice začala v roce 1993 a dnešní konfigurace se 180 anténami byla dokončena v roce 2007.
To je důležitá část příběhu, protože by bylo stejně nepřesné tvrdit, že vojenské spojení HAARPu je pouze výmysl konspirátorů. Není.
V srpnu 2015 však odpovědnost za zařízení přešla na University of Alaska Fairbanks. V současnosti je HAARP využíván jako výzkumná infrastruktura pro studium ionosféry a geospace; v roce 2026 například pokračují programy pro studenty a vědce pod hlavičkou subaurorální geofyzikální observatoře a stále vycházejí nové odborné práce založené na experimentech s jeho vysílačem.
Projekt navíc podle UAF není klasifikovaný a univerzita pořádá veřejné dny otevřených dveří. To samozřejmě logicky nedokazuje, že americká armáda nikdy neprovádí utajovaný výzkum někde jinde. Znamená to pouze, že samotný HAARP není důkazem tajného programu jen proto, že jeho původní zadání mělo vojenský význam.
Pak se do příběhu vložil Evropský parlament
Jednou z nejsilnějších ingrediencí legendy o HAARPu je skutečnost, že obavy z něj skutečně pronikly až do evropské politiky.
V roce 1998 proběhlo v podvýboru Evropského parlamentu pro bezpečnost a odzbrojení veřejné slyšení věnované mimo jiné HAARPu. Následující rok vznikla zpráva o životním prostředí, bezpečnosti a zahraniční politice, jejíž jazyk byl na některých místech mimořádně alarmující. Text spojoval HAARP s možností narušování ionosféry a uvažoval i o možných důsledcích pro klima, ekosystémy či zdraví.
Evropský parlament následně skutečně přijal rezoluci, která označila možné dopady HAARPu na životní prostředí za globální otázku a žádala nezávislé prozkoumání jeho právních, ekologických a etických důsledků. Zároveň kritizovala Spojené státy za to, že k příslušnému slyšení nevyslaly zástupce.
Na internetu z toho lze velmi snadno vytvořit větu: „Evropský parlament potvrdil, že HAARP je klimatická zbraň.“ Jenže to rezoluce nepotvrdila.
Politický orgán vyjádřil obavy a požadoval další zkoumání. Samotná existence obavy není experimentálním důkazem schopnosti ovládat počasí a některá dramatická tvrzení v podkladovém materiálu se nestala součástí současného odborného konsenzu o možnostech ionosférických HF vysílačů. Přesto právě evropský dokument dodal celé legendě mimořádně cenný kus zdánlivě oficiálního potvrzení.
Počasí má jeden nepříjemný problém: vzniká mnohem níž
Nejslavnější tvrzení kolem HAARPu je zároveň fyzikálně jedno z nejslabších.
Počasí, které zažíváme na zemském povrchu, se odehrává především v troposféře. HAARP se naproti tomu zaměřuje na ionosféru začínající desítky kilometrů nad oblastmi, kde vznikají mraky, déšť, tlakové níže a hurikány. Vysílané frekvence navíc podle UAF nejsou významně absorbovány v troposféře ani stratosféře. Procházejí jimi vzhůru a interagují až s elektricky nabitým prostředím horní atmosféry.
Proto nestačí říct, že HAARP „ohřívá atmosféru“, a z toho odvodit, že dokáže ohřát nebo ochladit počasí. Je to podobné, jako kdyby někdo z faktu, že laser dokáže zahřát konkrétní součástku na družici, usoudil, že tím lze ohřívat obývací pokoj pod ní.
Slovo zahřívání je v obou případech správně. Fyzikální systém je ale úplně jiný.
V květnu 2024 se tato záměna ukázala v téměř učebnicové podobě. HAARP právě prováděl výzkumnou kampaň, když Zemi zasáhla silná geomagnetická bouře a na mnoha místech se objevily neobvykle intenzivní polární záře. Na internetu se rychle rozšířilo podezření, že obě události souvisejí. Ve skutečnosti byla bouře způsobena sluneční aktivitou, kterou předem sledovalo NOAA.
Energetické srovnání je v tomto případě téměř komické. Koronální výrony hmoty spojené s podobnými bouřemi mohou podle UAF uvolnit více než 10²⁴ joulů energie. HAARP má přibližně třímegawattový HF vysílač. Univerzita spočítala, že při jeho výkonu by vyprodukování srovnatelného množství energie trvalo přes deset miliard let. Slunce je zkrátka v této disciplíně trochu jiná váhová kategorie.
Se zemětřesením je problém ještě hlubší
Teorie o HAARPu jako spouštěči zemětřesení často pracuje s představou, že elektromagnetická energie vyslaná do atmosféry nějakým způsobem pronikne zpět do Země a uvolní napětí na tektonickém zlomu.
Jenže zemětřesení vznikají uvolněním mechanického napětí v horninách. U.S. Geological Survey připomíná, že s každým zvýšením magnituda o jeden stupeň roste uvolněná energie přibližně 32krát. Zemětřesení o magnitudu 7 odpovídá řádově kolem 10¹⁵ joulů seismické energie, zatímco největší události pracují s hodnotami kolem 10¹⁸ až 10¹⁹ joulů.
Samotné porovnávání energie navíc ještě není celý problém. Aby zařízení zemětřesení spustilo, potřebovalo by fyzikální mechanismus, který přenese vhodný druh energie z rádiového vysílače působícího především v řídké ionosféře do konkrétního geologického zlomu hluboko v zemské kůře a změní tam mechanické napětí. Pro takový mechanismus u HAARPu nejsou přesvědčivé důkazy.
Časová shoda přesto funguje na lidskou psychiku velmi silně. HAARP čas od času vysílá. Zemětřesení se na Zemi dějí neustále. Při dostatečně dlouhém hledání proto vždy najdeme nějaké vysílání před nějakou katastrofou.
Jenže „stalo se předtím“ není totéž jako „způsobilo to“.
A co ovládání mysli?
Tady se legenda obvykle opírá o skutečnost, že HAARP pracuje s elektromagnetickými vlnami a umí prostřednictvím ionosféry generovat také ELF/VLF signály. Odtud už stačí dodat, že lidský mozek rovněž vykazuje elektrickou aktivitu na nízkých frekvencích, a vznikne zdánlivě logická spojnice.
Jenže podobnost frekvencí sama o sobě neznamená schopnost zapisovat myšlenky do mozku.
Aby bylo možné manipulovat konkrétní nervové okruhy na dálku, bylo by potřeba vyřešit mimo jiné intenzitu pole u cíle, prostorové zaměření, interakci s tkání a především způsob, jak z jednoduchého elektromagnetického signálu vytvořit specifickou informaci schopnou vyvolat komplexní myšlenku nebo chování. Samotná existence ELF signálu nic takového nedokazuje.
HAARP v oficiálním FAQ odpovídá na otázku ovládání mysli jednoduše: ne. Podstatnější než toto institucionální ujištění je však absence známého mechanismu a experimentálních důkazů, které by jeho 180 anténám podobnou schopnost přisuzovaly.
Proč tedy HAARP působí tak podezřele i bez tajné zbraně?
Protože je téměř dokonalou ukázkou problému, který máme s moderní vědou.
Většina lidí si dokáže intuitivně představit dalekohled, urychlovač částic nebo vrtání do zemské kůry. HAARP pracuje s prostředím, které nevidíme, pomocí fyziky, kterou běžně nepotřebujeme chápat. Termíny jako ionosférické zahřívání, umělá ionizace, elektromagnetické plazmové nestability, řízený paprsek a generování ELF vln znějí ve správném pořadí jako seznam funkcí superzbraně.
A přitom jsou to legitimní oblasti fyzikálního výzkumu.
Ke vzniku legendy se pak přidal vojenský původ, odlehlá lokalita, neobvyklý vzhled anténního pole, skutečně obrovská čísla efektivního vyzářeného výkonu, neochota amerických institucí účastnit se jednoho evropského slyšení a schopnosti, které jsou pro laika obtížně představitelné. Historic Mysteries připomíná, že už v 90. letech se kolem projektu šířily teorie o klimatických a geofyzikálních zbraních a později k nim přibylo prakticky všechno od výpadků elektřiny až po chronická onemocnění.
Není tedy nutné hledat jediný okamžik, kdy někdo „vymyslel konspiraci HAARP“. Vznikala postupně tím, jak se reálné technické informace míchaly se spekulacemi a spekulace s dalšími spekulacemi.
A skutečné experimenty mezitím pokračují
Nejzajímavější ironie celého příběhu spočívá v tom, že vědci nepotřebují tajné schopnosti, aby s HAARPem prováděli věci, které by ještě před několika desetiletími zněly jako science fiction.
Dokážou na povel pozměnit malou část ionosférického plazmatu. Mohou v něm vytvářet nepravidelnosti a umělé vrstvy, studovat šíření vln, generovat nízkofrekvenční signály nebo zaznamenat slabé optické záření vyvolané vysokofrekvenčním vysíláním. A nový výzkum pokračuje i dnes: práce publikovaná v červenci 2026 například analyzovala experimentální tvorbu whistlerových vln během aktivního HF zahřívání ionosféry pomocí HAARPu.
To je věda, která může mít praktické důsledky pro rádiovou komunikaci, navigaci, radar, sledování kosmického prostředí i pochopení toho, jak se energie šíří v prostoru kolem Země.
Nevyrábí hurikány. Neposouvá tektonické desky. Nevysílá lidem příkazy do hlavy.
Ale skutečně používá 180 antén k tomu, aby člověk na několik minut změnil malý kousek elektricky nabitého prostředí na hranici atmosféry a vesmíru – a sledoval, co se stane.
A možná právě proto HAARP nepotřebuje tajnou místnost plnou ovladačů počasí, aby působil podivuhodně.
Jeho skutečné ovládací panely úplně stačí.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Historic Mysteries – Weather, Earthquakes and Mind Control: the Many Mysteries of HAARP [2], University of Alaska Fairbanks – HAARP FAQ [3], University of Alaska Fairbanks – About HAARP [4], European Parliament – Report on the environment, security and foreign policy, A4-0005/1999 [5], Journal of Geophysical Research: Space Physics – Artificial Aurora Produced by HAARP [6], Geophysical Research Letters – Creation of artificial ionospheric layers using high-power HF waves [7], University of Alaska Fairbanks – May 13, 2024 Space Weather FAQ [8], U.S. Geological Survey – Earthquake Magnitude, Energy Release, and Shaking Intensity [9], Journal of Geophysical Research: Space Physics – Lower-Hybrid-Driven Whistler Generation During Active Ionospheric Heating at HAARP [10]