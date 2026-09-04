Hvězda rallye předstírala život v Monaku, aby neplatila daně ve Finsku. Žalobce žádá tři roky vězení nepodmíněně

Případ se netočí kolem toho, že si úspěšný finský závodník zvolil jako bydliště Monako. To dělají desítky sportovců a samo o sobě to není trestné. Jádrem obžaloby je tvrzení, že Latvala v knížectví ve skutečnosti nežil, že jeho monacká adresa byla kulisou, zatímco skutečný domov, rodina i většina dnů v roce zůstávaly ve Finsku. Podle žalobce tak v letech 2014 až 2017 unikl na daních nejméně o 3,7 milionu eur, v přepočtu přes 93 milionů korun. A protože finský trestní zákoník kvalifikuje takové jednání jako závažný daňový podvod (törkeä veropetos) s trestní sazbou čtyři měsíce až čtyři roky vězení, tříletý návrh trestu už automaticky znamená nepodmíněný výkon. Ve Finsku totiž podmíněně lze uložit nejvýše dva roky.
Od monacké adresy k finskému soudu
Časová osa kauzy sahá osm let zpátky. Latvala se do Monaka přihlásil ještě jako tovární pilot Fordu. Sám později v rozhovoru pro finský magazín Apu vysvětloval, že knížectví bylo praktické pro cestování a že „v tom byla i představa nemuset bojovat s finským berňákem“. Jenže v srpnu 2018 zahájila finská finanční správa kontrolu. V únoru 2020 přišlo rozhodnutí o doměření daně. V září 2025 padla obžaloba. A poslední srpnový den roku 2026 začalo hlavní líčení, rozvržené na čtyři jednací dny.
Latvala mezitím nezůstal nečinný. Podle vlastních slov doplatil finanční správě zhruba 4,5 milionu eur, tedy víc, než kolik činí částka v obžalobě. Žalobce to při návrhu trestu zohlednil. Přesto míří na nepodmíněný trest, protože doplatek daně řeší jen fiskální rovinu. Ta trestní stojí na jiné otázce: podváděl Latvala úmyslně?
Co žalobce tvrdí a co říká obhajoba
Obžaloba staví na souboru důkazů, které mají prokázat, že Latvalovým skutečným domovem bylo Finsko:
- Ve Finsku trávil víc času než v jakékoli jiné zemi.
- V létě 2016 koupil rodinný dům pro sebe a tehdejší partnerku.
- Majetkové i vztahové vazby směřovaly do Finska, nikoli do Monaka.
Latvala naopak tvrdí, že finanční správě dokládal letenky, účtenky, karetní transakce, hotelové doklady i denní přehled pohybu. Sám přiznal, že v roce 2018 strávil ve Finsku „příliš mnoho času“, a oznámil to úřadům z vlastní iniciativy. Zajímavá je i vedlejší epizoda: během kontroly získala finanční správa od operátora Telia telefonní provozní data, která měla mapovat jeho pohyb. Využití těchto dat ale bylo zastaveno, když vyšlo najevo, že je operátor poskytl neoprávněně.
Proč nejde jen o Latvalu
Případ je učebnicovým příkladem sporu, který se opakuje napříč Evropou. Cristiano Ronaldo přijal ve Španělsku dvouletý podmíněný trest a pokutu přes 470 milionů korun za daňové nesrovnalosti. Lionel Messi dopadl podobně. Rozdíl je v tom, že finský žalobce míří výš: tři roky jsou nad hranicí, kde finské právo umožňuje podmínku.
Srovnání je poučné i prakticky. Český zákon o daních z příjmů definuje rezidentství přes stálý byt s úmyslem v něm trvale žít, případně přes 183denní test pobytu. Finanční správa ČR výslovně uvádí, že potvrzení o daňovém domicilu nevydá automaticky; každé období posuzuje samostatně a při nesplnění kritérií potvrzení odmítne. Jinými slovy: monacká adresa v pase nestačí ani v Česku. Rozhoduje, kde člověk skutečně žije.
Co bude následovat
Latvala už dávno není továrním pilotem; poslední kompletní sezonu ve WRC odjel v roce 2019. Od prosince 2020 řídí jako týmový šéf Toyota Gazoo Racing WRT, jednu z nejúspěšnějších stájí v rallye. Praktický dopad případu proto míří víc na jeho manažerskou roli než na závodní kariéru. Funkce šéfa týmu stojí na cestování, mediální reprezentaci a každodenním řízení operací. Případný nepodmíněný trest by to znemožnil. Toyota se k situaci veřejně nevyjádřila.
Rozsudek může padnout bezprostředně po skončení dokazování, nebo být vyhlášen písemně později. I poté běží odvolací lhůta a výkon trestu začíná až po nabytí právní moci. Cesta od jednací síně k případné cele je ve Finsku procesně dlouhá.
Latvala u soudu v Helsinkách neřeší jen vlastní minulost. Řeší otázku, kterou si klade každý stát s progresivním zdaněním: kde končí legitimní daňová optimalizace a kde začíná podvod. Odpověď závisí na tom, jestli adresa v Monaku znamenala skutečný život, nebo jen poštovní schránku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta