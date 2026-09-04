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Docent III: Do děje vstoupí nová postava a řešit se bude záhadné zmizení manželů a únos vlivného podnikatele

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Oblíbená televizní kriminálka Docent se brzy vrací na obrazovky ve třetí řadě. Vyšetřovatele čeká pátrání v terénu a řešení zamotaných vztahů na pracovišti.
Docent III

Docent III

Zdroj: FOTO:Zuzana Páchová, distr. Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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