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Rodiče tisíců dětí o své pediatričky nepřišli. Mají nové prostory v bývalém úřadu

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Velké emoce vzbudila v posledních měsících rekonstrukce soukromé polikliniky na Doubravce, kvůli níž musely své prostory opustit tři dětské lékařky, jež mají ve své péči zhruba 4 000 malých pacientů. Aktuálně působí v objektu v Mohylové ulici, který do jara využíval Úřad městského obvodu Plzeň 4.
Rodiče tisíců dětí o své pediatričky nepřišli. Mají nové prostory v bývalém úřadu

Rodiče tisíců dětí o své pediatričky nepřišli. Mají nové prostory v bývalém úřadu

Zdroj: MO Plzeň 4
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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