Rodiče tisíců dětí o své pediatričky nepřišli. Mají nové prostory v bývalém úřaduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rodiče tisíců dětí o své pediatričky nepřišli. Mají nové prostory v bývalém úřadu
Rakovina dutiny ústní patří mezi zákeřná onkologická onemocnění. Ročně zasáhne do života stovek pacientů po...
Naplno pokračují práce na stavbě nového železničního mostu, který nahradí nechvalně proslulý most známý...
Hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou vítězný vstup do Ligy mistrů. Úřadující český šampion před téměř...
Obrovská chyba stála život dvaasedmdesátiletého cyklisty. Na křižovatce nedal přednost dodávce, která ho...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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