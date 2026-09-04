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Žena odejde do důchodu v prosinci 2026, její kolegyně až v lednu 2027. Stejný plat ještě neznamená stejnou penzi

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Na první pohled může jít o téměř totožnou situaci. Dvě kolegyně pracují na stejné pozici, mají podobnou mzdu a do starobního důchodu odejdou jen několik týdnů po sobě. Jedné bude penze přiznána ještě v prosinci 2026, druhé až v lednu 2027. Jejich důchody přesto nemusí být stejné. Přelom roku totiž znamená také změnu pravidel, podle kterých se nově přiznávané penze počítají.
Dvě ženy, stejný plat, ale přesto jiný důchod.

Dvě ženy, stejný plat, ale přesto jiný důchod.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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