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Přísně tajný soud v SSSR. Muži dobrovolně podstupovali kastraci

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Nález zraněného muže v ruské Starici odhalil na konci 60. let fungování tajné sekty. Místní kriminálník zneužil důvěry lidí a zavedl nebezpečné rituály.
Muži podstupovali dobrovolnou kastraci, Ilustrační

Muži podstupovali dobrovolnou kastraci, Ilustrační

Zdroj: FOTO:vizualizace redakce kroniQa prostř. GEMINI
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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