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Podještědské derby je tu. Fanoušci opět řeší distribuci vstupenek

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Už v neděli v 15 hodin má výkop osmašedesáté derby mezi Jabloncem a Libercem. Také tentokrát slibuje skvělou atmosféru, už nyní jsou prakticky všechny vstupenky poslané do prodeje vyprodané. A i tentokrát bude mít derby další náboj, opět se řešila distribuce vstupenek pro fanoušky Slovanu. Ti byli naštvaní už po derby z posledního kola základní části minulé sezony a zlobí se i nyní.
Podještědské derby je tu. Fanoušci opět řeší distribuci vstupenek

Podještědské derby je tu. Fanoušci opět řeší distribuci vstupenek

Zdroj: Slovan liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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