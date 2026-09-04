Policie odhalila plán na únos Mbappého. Zločinecký gang řídil z vězeňské cely osmnáctiletý učeň kuchařského oboru

Clément L., přezdívaný „Lester Z“ seděl v cele věznice Villepinte na severním okraji Paříže. Nedokončil první ročník kuchařského učiliště, při výslechu mluvil o snu stát se kuchařem. Přesto podle vyšetřovatelů z cely koordinoval síť, která měla loupit, vydírat a unášet bohaté Francouze, a na seznamu potenciálních obětí figuroval i Kylian Mbappé. Případ, který 2. září 2026 odhalil Le Parisien, není příběhem jednoho plánovaného únosu. Je to příběh o tom, jak se z vězeňské cely dá řídit celá kriminální firma a jak se z fotbalové superstar stane pouhá položka na seznamu „zpeněžitelných“ adres.
Hodinky, falešný doručovatel a digitální stopa
Vyšetřovatelé se k Mbappého jménu nedostali přes tip ani přes sledování hráče. Klíčem byly hodinky. 25. dubna 2026 se v Neuilly-sur-Seine pokusili pachatelé přepadnout hodináře, vydávali se za doručovatele, ale akce nevyšla. O devět dní později, 4. května, už gang uspěl: vyloupil pařížský obchod Nos Montres. Stopy z obou útoků přivedly kriminalisty k Clémentovi L. a do věznice Villepinte, kde mu zabavili dva mobilní telefony.
V nich našli komunikaci přes Snapchat a seznam 26 jmen. Velkoobchodník s masem, klenotníci, podnikatelé, rapper a Kylian Mbappé. Všechny cíle spojovalo jediné: velký majetek. Podle zdroje blízkého vyšetřovacímu spisu, na nějž se odvolává France Info, nebyl u Mbappého doložen průzkum bydliště ani příprava konkrétní operace. Jedinou prokazatelně dotaženou akcí celé sítě zůstává loupež hodinářství. Mbappé byl vytipovaný cíl, ne oběť rozjeté operace.
Kuchař, který velel z cely
Clément L. je osmnáctiletý Franco-Švýcar. Veřejné zdroje se rozcházejí v přesném výčtu jeho předchozích odsouzení: Le Parisien uvádí organizovanou krádež a kuplířství, France Info přidává i znásilnění, ale shodují se na tom, že šlo o závažnou násilnou a majetkovou kriminalitu. Primární soudní dokument s kompletním výčtem trestů veřejně dostupný není.
Při soudním jednání o izolaci podle agentury ANSA mluvil o tom, že chtěl být kuchařem. Místo toho z cely pod přezdívkou „Lester Z“ přes Snapchat zadával pokyny komplicům venku. 21. srpna 2026 byl spolu s jedním spolupodezřelým obviněn u soudu v Nanterre. Další nezletilý podezřelý měl gangu dodat vozidlo pro loupež. Přesný počet členů sítě veřejně potvrzen nebyl, při domovních prohlídkách ale vyšetřovatelé zajistili dalších pět telefonů.
Systémová díra: mobily za mřížemi
Jak je možné, že teenager řídí kriminální síť z vězeňské cely? Odpověď je nepříjemně jednoduchá: nelegální telefony ve francouzských věznicích jsou strukturální problém, ne výjimka. Oficiální odpověď ministerstva spravedlnosti v Národním shromáždění z června 2026 přiznává rozsah: jen v roce 2025 bylo ve francouzských věznicích zabaveno 1 789 mobilních telefonů, za první měsíce roku 2026 dalších 680. Stát zřídil zvláštní oddíly QLCO pro izolaci organizovaného zločinu, nasadil rušičky signálu i protidronová opatření. Případ „Lestera Z“ ale ukazuje, že opatření nestíhají realitu. Dva telefony v jedné cele stačily k tomu, aby osmnáctiletý vězeň koordinoval loupeže a plánoval únosy.
Co hrozilo, a co reálně hrozí
Pokud by se prokázala únosová linie, francouzský trestní zákoník pracuje s tvrdými sazbami. Organizovaný únos a sekvestrace nesou 20 let jako základ, při přitěžujících okolnostech 30 let nebo doživotí. Samotné zločinné spolčení („association de malfaiteurs“) znamená 10 až 15 let a pokutu do 225 tisíc eur. Organizovaná krádež, tedy skutek, který je zatím jediný prokazatelně dotažený, má sazbu 15 let, při násilí 20 a při použití zbraně 30 let.
Mbappé už před touto kauzou fungoval v prostředí nadstandardní bezpečnostní koordinace. Jak v roce 2025 popsal Le Monde, ochranu francouzské reprezentace a jejích hvězd zajišťovali zkušení policisté. Zda byl hráč o hrozbě formálně vyrozuměn, veřejně potvrzeno nebylo. Akutní riziko se ale podle dostupných informací snížilo: Clément L. zůstává ve vazbě a v izolaci.
Mbappé není první, a nebude poslední
Francouzský fotbal má s násilnou kriminalitou vůči hráčům čerstvou zkušenost. V noci z 20. na 21. července 2023 byl v Paříži při přepadení v domě napaden brankář Gianluigi Donnarumma, zbit, svázán, jeho partnerka spoutána kabely. Pachatelé odnesli hotovost, hodinky a luxusní zboží v hodnotě kolem 12,5 milionu korun. Dva tehdy nezletilí účastníci už byli odsouzeni, další tři měli stanout před soudem v září 2026, jak uvedla L’Équipe. Donnarummův případ byl dotažený fyzický útok. Mbappého linie zatím zůstává na úrovni seznamu. Jenže právě ta šíře (26 adres, koordinace z vězení, násilná historie gangu) dělá z celé kauzy něco znepokojivějšího než izolovaný incident.
V logice „Lestera Z“ nebyl Mbappé fotbalová ikona. Byl řádek v tabulce, vedle velkoobchodníka s masem a hodináře z Neuilly. A právě ta banalita, s jakou gang přistupoval k výběru obětí, je na celém případě možná to nejděsivější.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle