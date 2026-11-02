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Robin Ondráček má vedle StarDance ještě jednu vášeň. Místo tanečních bot bere do ruky štětec

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Robin Ondráček tráví před televizními kamerami hodiny přípravou tanečních choreografií, mimo parket se ale věnuje i zcela jiné tvorbě. Maluje obrazy a své výtvarné nápady převádí také do návrhů na trička. O této zálibě mluví otevřeně, zatímco partnerské soukromí veřejnosti podrobně nepředstavuje. Jeho letošní návrat do StarDance po boku Luciany Tomášové tak připomíná především příběh tanečníka, který po závodní kariéře našel další způsoby, jak využít zkušenosti i představivost.
Robin Ondráček má vedle StarDance ještě jednu vášeň.

Robin Ondráček má vedle StarDance ještě jednu vášeň.

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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