StarDance není jen o tanci a popularitě: Soutěžící za náročné týdny dostávají zajímavý honorář

Taneční soutěž StarDance patří dlouhodobě mezi nejsledovanější pořady České televize a po televizní přestávce se v roce 2026 opět vrací s klasickými soutěžními večery. Na parketu se mají objevit například Vojtěch Dyk, Marta Jandová, Tomáš Matonoha, Petra Nesvačilová, Sara Sandeva, Radek Štěpánek nebo Tomas Sean Pšenička. Česká televize již představila také jejich profesionální taneční partnery. Po zkušenosti z třinácté řady má nový ročník na co navazovat. StarDance v roce 2024 zasáhla více než 4,6 milionu diváků a jednotlivé díly sledovalo v průměru kolem 1,6 milionu lidí starších patnácti let.
Účast v podobném pořadu přitom pro známou osobnost nepředstavuje jen několik sobotních vystoupení. Ještě dlouho před prvním přímým přenosem začínají tréninky, během nichž se soutěžící učí jednotlivé tance, pracují na technice a připravují choreografie. K tomu přicházejí generální zkoušky, kostýmové zkoušky, natáčení propagačních materiálů a samotné televizní večery. Pro herce, zpěváky nebo sportovce tak může StarDance na několik měsíců zásadně změnit běžný pracovní režim.
Za jeden večer se hovoří až o 70 tisících korun
Právě otázka peněz se kolem StarDance pravidelně vrací. Podle částek, které se objevovaly v médiích v souvislosti s předchozími ročníky, mohly známé osobnosti dostávat přibližně 70 tisíc korun hrubého za jeden soutěžní večer. Do této odměny však měly být zahrnuty také další povinnosti spojené s přípravou pořadu. Pokud by soutěžící prošel kompletní řadou o deseti večerech, jednoduchým výpočtem by se jeho celková odměna dostala přibližně na 700 tisíc korun hrubého. Osm soutěžních večerů by při stejné sazbě znamenalo zhruba 560 tisíc korun.
Částka může na první pohled působit velmi vysoká. Je však nutné počítat s tím, že známé osobnosti kvůli soutěži tráví dlouhé hodiny ve zkušebnách a někdy musí omezit natáčení, divadelní představení, koncerty nebo jiné pracovní závazky. Účastníci navíc podstupují fyzickou zátěž, na kterou většina z nich není zvyklá. Honorář proto není možné vnímat pouze jako odměnu za několik minut před televizní kamerou.
Profesionální tanečníci mají mít podstatně méně
Ještě zajímavější je podle dříve zveřejněných informací rozdíl mezi známými osobnostmi a jejich profesionálními tanečními partnery. U tanečníků se v minulosti objevovaly částky přibližně 30 tisíc korun za přímý přenos. Pokud by pár postoupil až do finále, znamenalo by to za deset televizních večerů přibližně 300 tisíc korun. Ani tyto údaje však nejsou oficiálně potvrzené.
Právě profesionální tanečníci přitom odvádějí velkou část práce, která není na obrazovce vidět. Nestačí pouze dokonale odtančit vlastní část vystoupení. Musí připravovat choreografii, pracovat s hudbou a především naučit svého slavného partnera během několika týdnů tance, které mnohdy nikdy předtím nezkoušel. Bývalý účastník Jan Dědík v minulosti upozorňoval také na to, že množství hodin strávených trénováním podle něj výši odměny příliš neodpovídá.
Pro taneční profesionály má však StarDance ještě jednu hodnotu, kterou nelze jednoduše vyčíslit. Televizní soutěž jim může výrazně zvýšit známost. Tanečníci, které před začátkem ročníku znala především odborná veřejnost a lidé navštěvující taneční školy, se během několika týdnů mohou stát známými po celé republice. To se následně může projevit větším zájmem o jejich kurzy, vystoupení, workshopy nebo další spolupráce.
Nejvyšší odměny se připisovaly porotcům
Pokud by mediální informace z minulých let odpovídaly skutečnosti, nejvyšší odměny neměli dostávat soutěžící ani profesionální tanečníci, ale členové poroty. V souvislosti s porotci se objevovala částka kolem 120 tisíc korun za jeden galavečer. Při deseti večerech by tak honorář jednoho porotce překročil milion korun. U moderátorů byly zveřejňované odhady nižší. U Marka Ebena se hovořilo přibližně o 55 tisících korun za přenos, u Terezy Kostkové přibližně o 40 tisících korun.
Právě tato čísla ale vyvolala v minulosti značnou pozornost a Česká televize se od nich veřejně distancovala. Uvedla, že zveřejňované informace nejsou z její strany potvrzené a že výše jednotlivých honorářů je součástí neveřejných smluvních vztahů. Částky kolující v médiích proto označila za spekulativní a zavádějící. To je zásadní okolnost, protože skutečné smlouvy účinkujících veřejnosti k dispozici nejsou.
Postup v soutěži může rozhodovat i o výsledné odměně
Z minulých vyjádření České televize přesto vyplývá, že konečná odměna soutěžících může souviset s tím, jak dlouho v soutěži vydrží. Čím dál se tedy pár dostane, tím více soutěžních večerů absolvuje a tím vyšší může být jeho výsledný honorář. Rozdíl mezi soutěžícím vyřazeným na začátku a finalistou tak může být značný. Přesný mechanismus ale vždy záleží na konkrétních smluvních podmínkách.
StarDance tak zůstává zajímavá nejen samotnými tanečními výkony. Za několika minutami, které divák během sobotního večera sleduje, stojí měsíce příprav a desítky či stovky hodin práce. A přestože se v médiích pravidelně objevují částky v řádu desítek až stovek tisíc korun, skutečné honoráře jednotlivých účinkujících zůstávají neveřejné. Jisté je především to, že cesta až do finále znamená pro soutěžící výrazně více práce, než je během televizního přenosu na první pohled vidět.
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