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S Polívkovou vyhrál StarDance, s Černochovou má dceru. Kurtiše s oběma pojí víc než tanec

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Michal Kurtiš se do letošní StarDance vrátil s kaskadérkou Hanou Dvorskou, diváci si ho ale dodnes spojují také se dvěma ženami z předchozích ročníků. S Annou Polívkovou vyhrál soutěž a několik let tvořil partnerský pár. Se zpěvačkou Terezou Černochovou má dceru Lauru. Jejich příběhy se na televizním parketu několikrát protnuly, pokaždé však za jiných okolností. Letošní účinkování s Dvorskou pro ně skončilo 24. října, kdy po třetím soutěžním večeru vypadli.
Michal Kurtiš má za sebou bohatou cestu ve StarDance.

Michal Kurtiš má za sebou bohatou cestu ve StarDance.

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 14:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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