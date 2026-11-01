S Polívkovou vyhrál StarDance, s Černochovou má dceru. Kurtiše s oběma pojí víc než tanec

Nejvýraznější společnou kapitolou Kurtiše a Polívkové zůstává rok 2013. Herečka tehdy nastoupila do šesté řady StarDance a pod jeho vedením postupně došla až k vítězství. Pro tanečníka nešlo o první úspěšnou účast. Už v roce 2010 se s Anetou Langerovou dostal do finále. Spolupráce s Polívkovou však získala další rozměr, protože taneční dvojice se stala také dvojicí partnerskou. Jejich vztah trval přibližně šest let a skončil v roce 2019. Společný televizní úspěch tím z jejich profesních životopisů nezmizel.
O vítězství Polívkové rozhodli diváci ve finále 21. prosince 2013. Na druhé straně parketu tehdy stáli Taťána Kuchařová a Jan Onder, kteří představovali výraznou konkurenci. Polívková s Kurtišem během závěrečného večera vystřídali waltz, jive i tango. Nešlo tedy o úspěch postavený na jediném povedeném výstupu. Dvojice musela obstát v odlišných tancích a přesvědčit publikum, jehož podpora nakonec určila pořadí obou finalistů.
Dcera spojila tanečníka s Terezou Černochovou
Do období kolem vítězného ročníku patří také seznámení s Terezou Černochovou. Zpěvačce se v roce 2014 narodila dcera Laura a totožnost jejího otce zpočátku veřejně neuváděla. Později vyšlo najevo, že jím je právě Kurtiš. Černochová o tehdejší situaci postupně promluvila a popisovala ji ze své zkušenosti matky, která na začátku zajišťovala péči především sama. Z jejího vyprávění ale nelze automaticky odvozovat, jak rodina funguje dnes. Mezi narozením dcery a současností uplynulo více než deset let a veřejně známé informace zachycují různá období.
Právě časová posloupnost je u tohoto příběhu podstatná. Vztah s Polívkovou, narození Laury i pozdější společná vystoupení nejsou jednou nepřerušenou událostí. Fotografie z veřejných akcí nebo setkání kolem dítěte nemohou nahradit vyjádření rodičů o jejich současném uspořádání. Stejně tak není namístě z někdejšího partnerství vytvářet tvrzení o dnešní rivalitě mezi herečkou a zpěvačkou. Obě ženy mají vlastní kariéru a Kurtišův vztah k nim má odlišnou podobu: jednu pojí s tanečníkem společná minulost, druhou rodičovství.
Na parket je znovu přivedla nečekaná změna
Zvláštní situace nastala v roce 2021, kdy Černochová sama soutěžila ve StarDance. Jejím původním tanečním partnerem byl Dominik Vodička, do průběhu ročníku však výrazně zasahovala pandemická opatření. Při jednom z večerů jej zastoupil právě Kurtiš. Rodiče malé Laury tak předstoupili před diváky jako taneční pár a předvedli cha-chu. Šlo o profesionální záskok v konkrétním soutěžním večeru, nikoli o oznámení, že spolu začali žít. Rozdíl mezi jejich vystoupením a soukromým vztahem byl tehdy snadno zastíněn pozorností, kterou neobvyklé spojení vyvolalo.
Také s Polívkovou se Kurtiš na obrazovku vracel po skončení jejich původního soutěžení. Společně znovu předvedli tango a připomněli jednu z nejvýraznějších kapitol své spolupráce. Tanečník ostatně vysvětlil, že ani v letech, kdy neměl vlastní soutěžní partnerku, ze StarDance úplně nezmizel. Podílel se na úvodních číslech a objevoval se při zvláštních vystoupeních. Návrat do dalšího ročníku proto nebyl návratem k neznámému prostředí, přesto po delší pauze znamenal znovu přijmout celý rytmus pravidelných tréninků, zkoušek a televizních přenosů.
Kaskadérská průprava postup nezaručila
V roce 2026 vytvořil pár s Hanou Dvorskou. Její pohybová průprava představuje výhodu, protože je zvyklá fyzicky pracovat a vydržet náročný trénink. Kurtiš ale upozorňuje, že sportovní zkušenost není automatickou vstupenkou k dobrému společenskému tanci. Člověk může mít zažité pohybové návyky, které je při nové disciplíně potřeba změnit. Za zásadní považuje také osobní souhru a atmosféru při přípravě. Profese partnerky mu sama o sobě neřekne, jak snadno spolu najdou společný způsob práce a co bude při nacvičování jednotlivých tanců fungovat.
Jeho popis tréninku zároveň vysvětluje, proč působivá televizní choreografie neznamená, že se známá osobnost během několika týdnů naučila celý taneční obor. V omezeném čase se dvojice soustředí na konkrétní sestavu, její technické zvládnutí a provedení před kamerami. Kurtiš se tak na parket nevrací jen jako někdejší partner Polívkové nebo otec dcery Černochové. Přináší zkušenost vítěze, finalisty i tanečníka schopného převzít záskok. Právě tato profesní kontinuita spojuje jeho jednotlivé návraty mnohem přesněji než domněnky vyvozené z osobní minulosti.
autorský text, světženy, super.cz